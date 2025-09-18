Approvata ieri in via definitiva (al Senato dopo la Camera) la legge sulle disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
intelligenza artificiale
Legge AI, ecco come cambia la ricerca scientifica in Sanità
Legge ambiziosa quella approvata dall’Italia sull’intelligenza artificiale, nel più ampio contesto del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). In particolare molte sono le novità in ambito di ricerca scientifica e di trattamento dati, per l’articolo 8 e 9
