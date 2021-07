Il Plf è un modulo digitale, compilabile via web, che serve alle autorità sanitarie per tracciare i viaggiatori in caso di contagio, in modo da limitare i focolai, chiedendo quindi isolamenti e quarantene a chi è restato in contatto con un positivo.

Quali paesi richiedono il formulario Plf

Bisogna verificare cosa richiede il Paese dove si intende viaggiare, prima della partenza.

Certo serve il pass per entrare in

Italia,

Grecia ,

la Spagna ,

Spagna l’isola di Malta ,

Malta Cipro ,

Cipro il Regno Unito ,

Regno Unito la Croazia ,

Croazia l ‘Irlanda ,

‘Irlanda il Portogallo .

Dove compilare i moduli Plf (Italia, Grecia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Croazia, Cipro, Malta)

Per entrare (o tornare) in Italia o Malta il link è questo (https://app.euplf.eu/#/).

Di seguito i link per gli altri Paesi:

Grecia,

Spagna,

Malta,

Cipro,

Regno Unito,

Croazia,

Irlanda,

Portogallo.

Chi deve compilare il Plf

Chi entra in un Paese che richiede il Plf anche se per poco tempo e con qualsiasi mezzo di trasporto. Compilano gli adulti anche per i minori.

Se si passa da un Paese come tappa intermedia bisogna compilarlo comunque; salvo solo il caso in cui non si esca da aeroporto (transfer aeroportuale). Ma bisogna compilarlo anche solo per prendere un autobus tra un terminal all’altro.

Entro quando compilare il modulo Passenger Locator Form

Nel caso dell’aereo il modulo sarà compilato al gate. Su un traghetto, prima dell’imbarco. Su una nave di crociare prima dello sbarco.

I dati richiesti dal Plf

Si chiede all’utente nel modulo

mezzo di trasporto

Dati anagrafici

dati di contatto

indirizzo permanente

indirizzo temporaneo

compagni di viaggio

contatti di emergenza

Quando va compilato? Se si viaggia su nave da crociera, il formulario Plf va compilato prima dello sbarco. Se si viaggia su un traghetto, su un treno, su un autobus o in macchina: prima dell’imbarco. Se si viaggia in aereo va compilato dopo il check in e prima dell’imbarco. Come compilare il formulario Plf per rientrare in Italia Se non siamo registrati già conviene partire dalla registrazione EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu) Dopo aver confermato con clic su link mail, da https://app.euplf.eu/#/form scegliamo di seguito il mezzo di trasporto

confermiamo i box privacy

se aereo scegliamo se è volo diretto o no

tutti i dati sul volo, il posto e aeroporto partenza arrivo

dati personali anagrafici e del documento

indirizzi di casa e dati di contatto

Indirizzi di alloggio nel Paese in cui si entra

Infine si possono aggiungere i dati dei compagni di viaggio, Travel Companions

Dati di contatto di emergenza facoltativi

Infine confermare il tutto con una dichiarazione formale e cliccare su Submit Importante, i dati vanno compilati in inglese; nei menu a tendina dobbiamo scrivere Italy non Italia per fare apparire il Paese

