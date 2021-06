Green pass: a che serve e come ottenere il passaporto vaccinale

Ecco i dettagli sul Green Pass: il Certificato Verde Digitale (prima chiamato “passaporto vaccinale) è un documento cartaceo o elettronico, anche su app, che attesta che una persona:

Sia stata vaccinata per il Covid-19 (basterà aspettare 15 giorni dopo la prima dose, in Italia)

Abbia effettuato un test, risultato negativo, al Covid-19 entro 48 ore.

Sia guarito dal Covid-19 da massimo sei mesi.

Arriverà – dice il Governo – tra metà giugno e primo luglio. Il premier Mario Draghi ha firmato il 16 giugno il decreto green pass, giorno da cui è possibile scaricarlo.

Attestazione utile per:

spostarsi tra regioni di cui almeno una è arancione o rossa;

per l’ingresso in Italia dai 27 Paesi ue;

accesso a eventi pubblici e privati

Cos’è il green pass e quando arriva

Il green pass, anche noto come passaporto vaccinale, è un certificato (documento) cartaceo o digitale che attestando il rispetto di uno di quei tre requisiti (vaccino, guarigione, tampone negativo) ci consente una maggiore libertà di spostamento e accesso a locali, eventi pubblici e privati.

Tecnicamente, ci sono due Green Pass. Quello nazionale, italiano (e analoghi in altri Paesi) e quello europeo.

Quello europeo sarà a breve lo standard; quello italiano mira ad anticiparlo di qualche settimana per favorire le prenotazioni turistiche, partendo nella seconda metà giugno nella versione digitale.

Da luglio il “passaporto vaccinale” italiano e quello europeo coincideranno, anche se potrebbero esserci differenze: per avere un green pass con validità europea servirà completare il ciclo vaccinale, mentre quello valido in Italia lo si potrà ottenere anche a 15 giorni dalla prima dose.

Il Green pass europeo, com’è e quanto è in vigore

Il Green Pass o Certificato Verde Digitale (Green Digital Certificate) europeo entrerà in vigore con un regolamento dal primo luglio. L’accordo trovato tra le istituzioni UE è di fine maggio. Il certificato si basa su un codice QR che contiene una firma digitale per proteggerlo dalla falsificazione.

A che serve il green pass europeo

Con la sua entrata in vigore i Paesi Ue non potranno più imporre ulteriori restrizioni – oltre appunto il possesso del pass – per chi viaggia nella UE. Quali la quarantena o i tamponi, “a meno che tali misure non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”; queste misure vanno comunque notificate con 48 ore di anticipo alla UE.

Quanto costerà il passaporto vaccinale europeo

La commissione aveva proposto che doveva gratuito, ma gli Stati si sono opposti. Il punto è che per rendere gratuito il pass bisogna rendere tale anche il tampone (mentre i certificati di guarigione e vaccino sono ovviamente gratuiti) e questo secondo gli Stati UE minacciava la loro libera determinazione in fatto di Sanità. La UE stanzierà però 100 milioni a sostegno dei tamponi in certi casi, come i lavoratori transfrontalieri e di servizi essenziali, per alleviarne i problemi (in attesa della loro vaccinazione).

Sarà redatto nella lingua nazionale del paziente e in inglese, valido in tutti i paesi dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

L’Europa ha fatto sapere che arriverà dal 10 maggio in sperimentazione in dieci Stati tra cui l’Italia e sarà attivo tecnicamente da metà giugno, con obiettivo di implementazione nazionale entro giugno. Un regolamento ue ad hoc stabilirà le regole del green pass.

Il green pass italiano

In contemporanea, l’Italia ha istituito un proprio green pass nazionale, con un decreto di aprile, e lo stesso hanno fatto alcune Regioni, anche se il tutto è al momento bloccato dal Garante privacy e il relativo certificato, pure ottenibile dal cittadino, non ha utilizzi effettivi.

Il pass era solo cartaceo, in partenza, per poi passare alla piattaforma tecnologica europea.

In teoria il green pass italiano è già in vigore da fine aprile, ma solo a metà giugno c’è stato il debutto ufficiale in Italia.

Come avere il Passaporto Vaccinale, anche su App Immuni, IO

I green pass vecchio tipo sono forniti dalle strutture sanitarie che possono accertare quelle tre condizioni che servono per avere il pass.

Con il debutto ufficiale cambiano alcune cose e il pass diventa digitale.

Green pass su IO, Immuni e sito ad hoc (piattaforma nazionale-DGC)

Il governo ha stabilito che il green pass arriva su app IO e Immuni (una volta soddisfatti i requisiti) ed è scaricabile da un sito di Sogei piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate).

Oppure dal fascicolo sanitario elettronico. In merito a IO però il Garante Privacy aveva posto un veto (vedi box sotto per approfondire) che però si è risolto il 17 giugno.

Una volta maturate le condizioni, sarà generato il certificato e il sistema notificherà il cittadino sul cellulare, con una password temporanea, da usare per scaricare il certificato o visualizzarlo su app. Nello stesso modo saranno visualizzabili i certificati per i figli minorenni.

Sarà possibile anche scaricare il tutto dal Fascicolo sanitario elettronico.

Le specifiche del green pass europeo prevedono del resto che sarà ottenibile via app – di cui la UE ha fornito già le specifiche tecniche da seguire, così come il QR Code – , via mail o in forma cartacea.

Il sito per il passaporto vaccinale, come scaricarlo da qui

Il sito dove è possibile scaricare il green pass, con codice tessera sanitaria e one time password che ci arriva via cellulare è la piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) all’indirizzo www.dgc.gov.it.

Ci sono due opzioni sul sito:

Con o senza tessera sanitaria via spid/cie

Nel primo caso si chiede all’utente di inserire il codice tessera sanitaria e il numero identificativo della certificazione (di guarigione, tampone molecolare, tampone antigenico o vaccino), che arriverà via sms o mail quando pronta.

Chi non ha tessera può ottenere il green pass per guarigione o tampone e si chiede di fornire i dati del documento fornito in quelle due occasioni, oltre sempre all’identificativo.

Con spid/cie ci troviamo direttamente la certificazione disponibile e scaricabile, dopo l’accesso. Se non abbiamo ricevuto l’sms/mail con il codice (che in questo caso non va inserito) è possibile però che il green pass non sia ancora disponibile anche se ne avremmo diritto.

Il passaporto vaccinale su Immuni

Bisogna aggiornare l’app o scaricarla e andare all’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP.

Qui inserire dati tessera sanitaria e codice identificativo del certificato ricevuto via sms o mail.

Green pass su IO

Su IO è tutto facile: arriverà una notifica quando il pass è pronto e ci basterà fare accesso all’app per vederlo e scaricarlo nella galleria fotografica.

Come avere il certificato verde senza internet o cellulare: farmacie e medico di base

Prevista anche la possibilità di ottenerlo tramite farmacia e medico di base, per chi ha dimestichezza con i canali digitali. Farmacista e medico stamperanno il green pass per noi, facendo accesso al sistema Tessera Sanitaria.

Quanto costa il pass in Italia

Di per sé il pass è gratis. I certificati vaccinali e di guarigione dal covid sono pure gratuiti. Il tampone ha prezzo variabile da 20-30 euro (rapidi) a 100 euro (molecolare).

Quanto dura il green pass

Un decreto ha esteso la validità della vaccinazione rispetto ai sei mesi previsti in precedenza.

Adesso il green pass scatta dopo i 15 giorni dalla prima dose. Questa prima validità dura fino alla seconda dose, che quindi la estende ulteriormente di nove mesi.

Ne deriva che la validità varia a seconda dei tempi di richiamo con la seconda dose. Se il richiamo è a quasi tre mesi, con Astrazeneca, alla fine si avrà un anno di validità.

La validità è ridotta (48 ore e 6 mesi) per green pass ottenuto con tampone e contagio.

Possibile revoca del green pass

Le regole contemplano la revoca del green pass in caso di contagio accertato dal virus, che sarà registrato sul database sanitario.

Il green pass serve anche a bambini, minori?

Anche i bambini sopra i due anni avranno bisogno di green pass, ottenibile però solo con tampone molecolare o con attestato di guarigione.

Come ottenere il green pass per i bambini

Per i figli minori, bambini possiamo ottenere il green pass tramite la loro tessera sanitaria, nelle stesse modalità previste per il nostro green pass: usando un sito ad hoc, rivolgendosi al medico di famiglia o al farmacista. Più complesso su app IO, perché dovremmo “loggarci” sull’app con i dati della CIE dei bambini (ma pochi di loro ce l’hanno).

Il servizio di assistenza per il green pass

Chi ha problemi a ottenere il pass, pur avendone i requisiti, può usare il servizio assistenza pubblico:

via mail a cittadini@dgc.gov.it

via 800 91 24 91

(8-20, numero verde)

A che serve e cosa puoi fare con il Green Pass

Il certificato europeo nasce per facilitare la libera circolazione all’interno dell’UE, diritto fondamentale di tutti i cittadini europei e non costituirà una condizione preliminare per esercitare questo diritto. Il documento ha lo scopo di certificare il proprio stato immunologico (vaccinazione o guarigione) e i risultati dei test, che sono spesso richiesti dalle restrizioni di salute pubblica che possono essere in vigore in alcuni stati.

Viaggi in Europa

Il certificato è un’opportunità per gli stati membri di adeguare le restrizioni esistenti per motivi di salute pubblica. La Commissione Europa auspica che sia adoperato per facilitare i viaggi e gli spostamenti delle persone all’interno della UE.

Chi ha il green pass eviterà quindi di fare la quarantena all’arrivo in un altro Paese. Questo vale certo per arrivi da altro Paese UE, ma si prevede estensione anche a quelli da USA e Israele.

Viaggi in Italia

Il green pass italiano permette tutto questo e anche lo spostamento su regioni arancioni e rosse per motivi turistici (e sostituisce l’autocertificazione) ed entrare nelle RSA.

Matrimoni, concerti, discoteche

Nel decreto si legge che il Governo si riserva la facoltà di legare il green pass anche all’accesso a eventi, fiere, spettacoli.

Come matrimoni, concerti con più persone di quelle consentite di base e discoteche. Una norma definirà meglio questi utilizzi privati.

Come si usa il passaporto vaccinale

L’utilizzo del passaporto vaccinale sarà semplice.

Basterà mostrarlo agli addetti alla verifica, nel formato che abbiamo: su carta o scaricato su cellulare (ad esempio nella galleria immagini, dove conviene salvarlo).

Dovremo anche mostrare un documento di identità.

L’addetto farà la scansione del codice QRCode presente sul certificato per appurarne la validità.

App VerificaC19

L’app che i verificatori dovranno usare è l’app VerificaC19. La sola app autorizzata dal Garante privacy perché la sola che minimizza il trattamento dei dati dell’utente e ne rispetta la riservatezza.

Garante privacy blocca app io e chiede chiarimenti su usi per i certificati verdi L’11 giugno il Garante Privacy dopo una interlocuzione con il Governo ha fissato paletti per limitare l’impatto privacy del certificato verde; si vuole ridurre l’esposizione di dati e di attività fatte dal cittadino per ottenerlo. Per analoghi motivi, il regolamento ue prevede che i dati non siano ospitati nel Paese di destinazione dell’utente. Ecco cosa ha stabilito il Garante. No per ora app io perché questa app, utilizzando piattaforma Google, prevede un trasferimento dati verso Paesi non europeo (es. Usa, India, Australia). Dati per altro particolarmente delicati che sono in IO (es. transazioni cashback, strumenti di pagamento, bonus vacanze), e senza che gli utenti ne siano stati adeguatamente informati e abbiano espresso il loro consenso. Una questione già da tempo solleva dal Garante Privacy e che si è acuita dopo la sentenza Schrems II. Il Garante ha però chiesto a PagoPa di bloccare i trattamenti dati che prevedono questo trasferimento extra UE; se si troverà una soluzione IO potrà essere riabilitata.

perché questa app, utilizzando piattaforma Google, prevede un trasferimento dati verso Paesi non europeo (es. Usa, India, Australia). Dati per altro particolarmente delicati che sono in IO (es. transazioni cashback, strumenti di pagamento, bonus vacanze), e senza che gli utenti ne siano stati adeguatamente informati e abbiano espresso il loro consenso. Una questione già da tempo solleva dal Garante Privacy e che si è acuita dopo la sentenza Schrems II. Il Garante ha però chiesto a PagoPa di bloccare i trattamenti dati che prevedono questo trasferimento extra UE; se si troverà una soluzione IO potrà essere riabilitata. In fase di conversione in legge del decreto Riaperture si chiariscano gli utilizzi – ora vaghi – del pass per l’accesso a eventi pubblici e privacy.

– ora vaghi – del pass per l’accesso a eventi pubblici e privacy. Si limiti la verifica del pass inoltre alla sola App pubblica VerificaC19, che sarà usata dai cellulari dei verificatori. La sola app in grado di rispettare certo i principi protezione dei dati personali, garantendo inoltre che i verificatori possano conoscere solo le generalità dell’interessato, senza visualizzare le altre informazioni presenti nella certificazione (guarigione, vaccinazione, esito negativo del tampone). La soluzione del problema Il 16 giugno Garante e PagoPa hanno trovato una soluzione per rimuovere i problemi sopra evidenziati. L’app IO dovrebbe quindi essere riabilitata anche per il green pass.

Cosa contiene il certificato verde

Ogni ente emittente (ad esempio un ospedale, un centro di test, un’autorità sanitaria) avrà la propria chiave di firma digitale. Tutte queste saranno memorizzate in un database sicuro in ogni paese.

Per controllare il certificato sarà necessario scansionare il codice QR così da verificare la firma e leggere i dati.

Il certificato verde digitale conterrà soltanto le informazioni necessarie come il nome, la data di nascita, la data di rilascio, le informazioni rilevanti sul vaccino/test/guarigione e un identificatore unico.

Il certificato non potrà essere registrato dai paesi visitati. Ai fini della verifica, verrà controllata solo la validità e l’autenticità del certificato, verificando chi lo ha emesso e firmato. Tutti i dati sanitari rimarranno quindi nello stato membro che ha emesso il certificato.

La Commissione europea costruirà un gateway. Attraverso questo gateway, le firme dei certificati potranno essere verificate in tutta l’UE. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway, poiché non sono necessari per verificare la firma digitale.

La Commissione europea aiuterà anche gli Stati membri a sviluppare un software che le autorità possono usare per controllare i codici QR.

L’infrastruttura tecnologica del Digital Green Certificate o Green Pass

Il certificato si basa su un’architettura di interoperabilità composta da tre componenti:

Un set di dati (dataset) minimo con le informazioni essenziali incluse nel certificato di vaccinazione;

(dataset) minimo con le informazioni essenziali incluse nel certificato di vaccinazione; Un identificatore unico del certificato di vaccinazione/attestazione, riferito a un corso di vaccinazione completato o parziale, che sia globalmente unico e verificabile.

di vaccinazione/attestazione, riferito a un corso di vaccinazione completato o parziale, che sia globalmente unico e verificabile. Un framework di autenticazione, inclusa l’infrastruttura digitale, necessaria per stabilire l’autenticità e la validità dei certificati presentati.

Dataset minimo

Contiene in modo strutturato le informazioni di base necessarie allo scopo. È stato concepito in modo da rappresentare una base per consentire possibili iniziative future transfrontaliere sulla vaccinazione, così come suggerito da parte dell’OMS per sviluppare certificati di vaccinazione intelligenti.

Il dataset minimo per un certificato di vaccinazione è organizzato in 3 sezioni:

Identificazione della persona

della persona Informazioni sulla vaccinazione

sulla vaccinazione Metadati del certificato

Il set di dati del green pass è definito come minimo dal punto di vista della registrazione dei dati rilevanti per il rilascio dei certificati. Alcuni campi possono essere mostrati o meno al destinatario del certificato. Anche se lo scopo d’uso definito potrebbe essere supportato dalle linee guida per il Patient Summary, il certificato di vaccinazione fornisce una soluzione complementare in cui il titolare del certificato fornisce i dati all’operatore sanitario direttamente. Nel medio e lungo termine, tutte le informazioni sulle vaccinazioni dovrebbero essere condivise attraverso MyHealth@EU, come parte del Patient Summary.

Il sistema del certificato di vaccinazione dovrebbe essere progettato in modo tale che la persona interessata possa controllare l’uso dei dati del certificato. Questo sarà ulteriormente chiarito come parte dello sviluppo del trust framework. Le informazioni dovrebbero essere divulgate al destinatario del certificato seguendo il principio di minimizzazione dei dati del GDPR.

Identificazione della persona

I dati previsti sono:

Cognome e nome della persona

Data di nascita

Identificativo del cittadino (opzionale), come ad esempio il codice fiscale

Sesso (opzionale)

Informazione sulla vaccinazione / profilassi

I dati previsti sono:

Codice della malattia da cui difende la vaccinazione, in ICD10 o SNOMED CT (in futuro ICD11)

Descrizione del vaccino, codificato con SNOMED CT o ATC

Nome commerciale del vaccino

Nome del soggetto che possiede l’autorizzazione in commercio (EMA SPOR)

Numero della vaccinazione, ad esempio 1 di 2 dosi

Numero del lotto (solo per scopi di cura)

Data della vaccinazione (ISO 8601)

Centro vaccinale o nome dell’ente che ha effettuato la vaccinazione (solo per scopi di cura)

Nome o codice del medico vaccinatore (solo per scopi di cura)

Codice paese dove è avvenuta la vaccinazione (ISO3186)

Data della prossima vaccinazione (solo per scopi di cura)

Metadati del certificato

I dati previsti sono:

Entità che emesso il certificato

Identificatore univoco del certificato (UVCI)

Data inizio validità del certificato (ISO 8601)

Data fine validità del certificato (ISO 8601)

Versione minimum dataset (solo per scopi di cura).

Identificatore univoco della vaccinazione

Lo Unique Vaccination Certificate/assertion Identifier (UVCI) è fondamentale per identificare ogni certificato e deve essere incluso in ogni documento rilasciato.

L’UVCI potrà essere utilizzato, in fasi successive, per verificare il certificato e anche come chiave di collegamento a informazioni aggiuntive sulla vaccinazione, una volta che le modalità e le piattaforme saranno state sviluppate e impiegate. L’UVCI è necessaria a livello UE per sostenere l’interoperabilità dei certificati di vaccinazione, mentre dovrebbe essere implementata sotto la responsabilità degli Stati membri in modo da lasciarli nel pieno controllo di come farlo.

La struttura dell’UVCI potrebbe evolvere nel tempo per accogliere ulteriori requisiti che potrebbero emergere. Dovrebbe essere flessibile per consentire agli stati membri di far coesistere versioni cartacee e digitali dei certificati.

L’UVCI dovrebbe avere una struttura e un formato comuni per facilitare l’interpretazione delle informazioni e potrebbe riguardare elementi quali il paese di vaccinazione, il vaccino stesso e un identificatore specifico dello stato membro. Dovrebbe garantire agli stati membri flessibilità nel formato, nel pieno rispetto della legislazione sulla protezione dei dati.

L’UVCI non dovrà contenere dati personali, dal momento che il suo scopo principale è quello di essere una “chiave primaria” unica che consenta alle autorità sanitarie degli stati membri di verificare la situazione vaccinale di un individuo.

Trust framework

I certificati di vaccinazione dovranno essere emessi da entità fidate, e deve essere possibile verificare l’autenticità e la validità di un certificato e l’affidabilità della sua autorità emittente.

A seconda del supporto (carta, carta con elementi digitali come i codici QR o puramente digitali), gli scenari e i protocolli di verifica saranno diversi. I dettagli di questi protocolli dovranno essere elaborati come parte del lavoro di progettazione tecnica che è ancora in corso, anche in linea con le iniziative globali. Nella progettazione bisognerà effettuare un’analisi della sicurezza e la valutazione del rischio, al fine di assicurare un sufficiente livello di protezione contro la falsificazione dei certificati o il riutilizzo di certificati validi emessi per altre persone.

Gli elementi digitali permetteranno una verifica affidabile e la protezione contro la falsificazione, aumentando allo stesso tempo la velocità e migliorando l’usabilità del processo di verifica. Per un approccio coordinato a livello UE, è necessario un ulteriore lavoro nell’ambito della rete eHealth in collaborazione con altri gruppi e organizzazioni pertinenti al fine di:

Fornire meccanismi per stabilire l’autorizzazione degli emittenti di certificati;

per stabilire l’autorizzazione degli emittenti di certificati; Supportare la verifica dei certificati di vaccinazione;

la verifica dei certificati di vaccinazione; Fornire supporto per funzioni aggiuntive, come la revoca dei certificati emessi;

per funzioni aggiuntive, come la revoca dei certificati emessi; Analizzare le implicazioni legali per un trust framework;

per un trust framework; Progettare una possibile soluzione rispettando il quadro legale di protezione dei dati dell’UE e implementando i suoi principi di protezione dei dati.

Se volete approfondire gli aspetti tecnici potete consultare il documento con gli elementi di base per l’interoperabilità.

Come si può constatare, la documentazione attuale è incentrata sulle vaccinazioni e non contiene specifiche per i test e per le guarigioni. Questi elementi saranno aggiunti nelle prossime revisioni dei documenti.

Esempi di utilizzo e futuro del Green Pass

Alla pubblicazione delle linee guida sugli elementi di base dell’interoperabilità di un certificato di vaccinazione Covid-19, seguiranno ulteriori lavori per l’attuazione del regolamento sul certificato verde digitale.

A fine aprile sono uscite le specifiche tecniche.

Un quadro di specifiche comuni per guidare l’attuazione di soluzioni interoperabili potrebbe essere sviluppato dalla rete eHealth, previa consultazione del comitato di sicurezza sanitaria, in stretta collaborazione con l’OMS.

Per le persone che non possono essere vaccinate a causa di un motivo medico, o che non possono ricevere la dose successiva, sarà predisposto un certificato ad hoc per questi casi. Il supporto per tali certificati e di altri test relativi al Covid-19 sarà esplorato in seguito dalla rete eHealth come parte del lavoro ulteriore sui certificati di vaccinazione e il toolbox che li supporta.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare sistemi di informazione sull’immunizzazione e, più in generale, a prendere iniziative per digitalizzare ulteriormente il settore sanitario, ad esempio attraverso il Recovery and Resilience Fund (per tutto il 2021-2022).

Il certificato verde vaccinale sarà operativo a giugno, massimo primo luglio.

