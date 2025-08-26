Manca ormai meno di un anno alla conclusione di quella che possiamo definire la grande impresa del PNRR. In queste poche righe proviamo a focalizzarci su quale sia l’eredità effettiva del grande lavoro fin qui fatto, con uno sguardo ai temi della ricerca, della sanità, del biotech. La tematica neuroscienze e neurofarmacologia è rappresentata dal Partenariato Esteso Mnesys: vediamo di cosa si tratta.
PNRR e neuroscienze, il caso del partenariato esteso Mnesys
Approfondire le attività di ricerca del partenariato esteso Mnesys permette di capire lo stato dell’arte delle missioni del PNRR dedicate ai temi della salute, delle neuroscienze e delle biotecnologie: ecco la situazione
