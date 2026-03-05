La disinformazione medica è una delle sfide più insidiose per i sistemi di intelligenza artificiale applicati alla sanità.
lo studio
L’IA non riconosce le bufale sulla salute: i numeri del crash test
Uno studio su Lancet Digital Health ha testato 20 modelli di intelligenza artificiale con 3,4 milioni di richieste. I sistemi accettano come vere circa il 31,7% delle affermazioni mediche false. Il rischio sale al 46% con le lettere di dimissione ospedaliera
Vicepresidente e responsabile relazioni istituzionali AiSDeT, Associazione italiana Sanità Digitale e Telemedicina
