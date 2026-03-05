Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

lo studio

L’IA non riconosce le bufale sulla salute: i numeri del crash test

Home Sanità digitale
Indirizzo copiato

Uno studio su Lancet Digital Health ha testato 20 modelli di intelligenza artificiale con 3,4 milioni di richieste. I sistemi accettano come vere circa il 31,7% delle affermazioni mediche false. Il rischio sale al 46% con le lettere di dimissione ospedaliera

Pubblicato il 5 mar 2026
Sergio Pillon

Vicepresidente e responsabile relazioni istituzionali AiSDeT, Associazione italiana Sanità Digitale e Telemedicina

Massimizzare l’adozione dell’AI in sanità: verso un approccio strategico di lungo periodo; AI gen consulenza; superintelligenza; AI industria
Foto: Shutterstock

La disinformazione medica è una delle sfide più insidiose per i sistemi di intelligenza artificiale applicati alla sanità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Sergio Pillon
Vicepresidente e responsabile relazioni istituzionali AiSDeT, Associazione italiana Sanità Digitale e Telemedicina
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • sanità digitale italiana carenza medici SSN dati sintetici in sanità sanità digitale post-PNRR; L'AI nella gastroenterologia ed endoscopia digestiva: la sfida tra intelligenza naturale ed artificiale; privacy dati sanitari; MioDottore value-based healthcare sanità data-driven

  • l'analisi

    Costi, efficienza e IA in sanità: verso un nuovo modello di SSN

    02 Dic 2025

    di Clara Mirante e Emilio Mirante

    Condividi
  • industria 5.0 hmi transizione 5.0 risorse; veicoli guida autonoma

  • biotech

    Veicoli a guida autonoma: cambiano i soccorsi per ambulanze e automediche

    14 Lug 2025

    di Igor Valandro

    Condividi
  • intelligentizzazione dell'ia multitasking digitale ia e debito cognitivo

  • innovazione in medicina

    Progetto SPARC: mappare il nervo vago con l'IA per terapie avanzate

    14 Mar 2025

    di Pietro Veglianese

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x