Sanità digitale: il PNRR ha costruito le fondamenta, ora servono competenze

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è noto all’83% degli italiani, ma solo il 42% lo ha mai aperto. È questa la cifra più rivelatrice emersa dall’Osservatorio Sanità Digitale 2026 del Politecnico di Milano: un sistema che ha ricevuto investimenti senza precedenti con il PNRR, costruito infrastrutture solide e standard tecnici condivisi, ma che si trova ora davanti a un ostacolo che nessun miliardo può abbattere da solo. Quello che manca non è la piattaforma: è la cultura per usarla.