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Sanità digitale: il PNRR ha costruito le fondamenta, ora servono competenze

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L’Osservatorio Sanità Digitale 2026 del Politecnico di Milano fotografa un SSN con infrastrutture avviate ma adozione ancora parziale. CCE diffusa, FSE poco usato, CDSS quasi assente. Il nodo non è tecnologico: è culturale, formativo e organizzativo

Pubblicato il 30 giu 2026
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Sergio Cuschera

AI for Healthcare & Industry 4.0 – MADE Competence Center Industria 4.0

sanità digitale italiana carenza medici SSN dati sintetici in sanità sanità digitale post-PNRR; L'AI nella gastroenterologia ed endoscopia digestiva: la sfida tra intelligenza naturale ed artificiale; privacy dati sanitari; MioDottore value-based healthcare sanità data-driven

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è noto all’83% degli italiani, ma solo il 42% lo ha mai aperto. È questa la cifra più rivelatrice emersa dall’Osservatorio Sanità Digitale 2026 del Politecnico di Milano: un sistema che ha ricevuto investimenti senza precedenti con il PNRR, costruito infrastrutture solide e standard tecnici condivisi, ma che si trova ora davanti a un ostacolo che nessun miliardo può abbattere da solo. Quello che manca non è la piattaforma: è la cultura per usarla.

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Sergio Cuschera
AI for Healthcare & Industry 4.0 – MADE Competence Center Industria 4.0

Professionista con oltre 20 anni di esperienza commerciale in aziende MedTech di primo piano (J&J, Medline, Stryker), con gestione di business unit fino a €35M e team fino a 70 persone. Quando l’AI ha iniziato a trasformare il settore, ha approfondito il tema presso IESE Business School e Stanford School of Medicine, portando poi questa expertise nel campo della sanità italiana. Oggi opera all’intersezione tra consulenza tecnologica per le aziende Lifescience (MADE – Politecnico di Milano), strategia nazionale per l’AI in ambito medico (ENIA, SIIAM), docenza universitaria (Bocconi, UniMi, Tor Vergata, UniTO), divulgazione su riviste specializzate e un prossimo libro per Minerva Medica.

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