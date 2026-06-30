Il Fascicolo Sanitario Elettronico è noto all’83% degli italiani, ma solo il 42% lo ha mai aperto. È questa la cifra più rivelatrice emersa dall’Osservatorio Sanità Digitale 2026 del Politecnico di Milano: un sistema che ha ricevuto investimenti senza precedenti con il PNRR, costruito infrastrutture solide e standard tecnici condivisi, ma che si trova ora davanti a un ostacolo che nessun miliardo può abbattere da solo. Quello che manca non è la piattaforma: è la cultura per usarla.
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Sanità digitale: il PNRR ha costruito le fondamenta, ora servono competenze
L’Osservatorio Sanità Digitale 2026 del Politecnico di Milano fotografa un SSN con infrastrutture avviate ma adozione ancora parziale. CCE diffusa, FSE poco usato, CDSS quasi assente. Il nodo non è tecnologico: è culturale, formativo e organizzativo
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