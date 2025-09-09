La digitalizzazione dell’istruzione sta portando nelle scuole e nelle università un nuovo attore silenzioso, ma sempre più influente: l’algoritmo. Che si tratti di piattaforme adaptive learning, intelligenza artificiale generativa per la creazione di contenuti, sistemi di analisi predittiva o chatbot per il supporto allo studio, il ruolo degli algoritmi nella formazione è in costante crescita.
L’algoritmo dietro la cattedra: chi decide cosa impariamo davvero
L’uso degli algoritmi nella didattica trasforma la scuola e l’università, offrendo nuove opportunità ma anche rischi legati a bias, trasparenza e governance. Una riflessione critica è necessaria per preservare equità e centralità del ruolo umano nell’educazione
