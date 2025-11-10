Il cyber-finanziamento del terrorismo rappresenta oggi una delle sfide più complesse per la sicurezza globale. L’evoluzione tecnologica ha fornito a organizzazioni come Hamas strumenti sempre più sofisticati per raccogliere e movimentare fondi, sfruttando piattaforme digitali originariamente pensate per facilitare pagamenti leciti.
fintech e sicurezza
App di pagamento e terrorismo: la rete digitale dietro Hamas
Dalle criptovalute ai wallet digitali, fino ad app mainstream come InstaPay e Vodafone Cash: Hamas evolve le proprie tecniche di raccolta fondi. Microtransazioni e “rappresentanti fidati” offuscano la tracciabilità, ridefinendo la sfida per autorità, banche e piattaforme di pagamento
Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo
Argomenti
Canali