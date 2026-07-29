Caso Foxconn: il ransomware ora punta alle identità digitali

La mattina del 1° maggio 2026, nello stabilimento Foxconn di Mount Pleasant, nel Wisconsin, la produzione si è fermata e i dipendenti sono tornati a compilare registri cartacei. Non a causa di un blackout elettrico, ma per un’interruzione totale dei sistemi digitali. Pochi giorni dopo, il gruppo ransomware Nitrogen ha rivendicato il furto di circa otto terabyte di dati, inclusi documenti relativi a infrastrutture e progetti di alcuni tra i principali operatori tecnologici mondiali.

Al di là delle dimensioni dell’incidente, il caso Foxconn rappresenta un esempio emblematico di una tendenza che sta ridefinendo il panorama delle minacce: il ransomware non colpisce più soltanto endpoint e server, ma prende di mira innanzitutto le identità digitali.

Ransomware e identità digitali: il nuovo terreno di attacco

Negli ultimi anni gli attaccanti hanno compreso che compromettere Active Directory, Entra ID o altre piattaforme di Identity and Access Management offre un vantaggio strategico decisivo. Una volta ottenuto l’accesso a credenziali privilegiate, è possibile muoversi lateralmente nell’infrastruttura, acquisire privilegi amministrativi, individuare i sistemi di backup e preparare l’esfiltrazione dei dati senza destare sospetti.

In questo scenario, la crittografia dei sistemi rappresenta spesso soltanto la fase finale dell’attacco. Il vero obiettivo è conquistare il controllo dell’infrastruttura identitaria e mantenere una presenza invisibile per settimane o mesi, raccogliendo informazioni e predisponendo la successiva fase di estorsione.

Caso Foxconn: quando l’identità diventa il punto di rottura

Secondo quanto rivendicato dagli attaccanti, l’operazione avrebbe portato all’esfiltrazione di oltre 11 milioni di file, tra cui schemi di assemblaggio, documentazione tecnica e mappe topologiche di infrastrutture appartenenti ad alcuni dei principali attori globali del settore tecnologico.

Al di là della verifica puntuale delle informazioni diffuse nel dark web, ciò che colpisce è la metodologia dell’attacco. Non si tratta di un’azione rapida e distruttiva, ma di un’operazione pianificata, caratterizzata da una lunga fase di permanenza all’interno dell’ambiente compromesso.

È proprio questa persistenza silenziosa a distinguere il ransomware moderno dalle campagne del passato. Gli attaccanti non cercano più soltanto di cifrare i dati nel minor tempo possibile. Preferiscono studiare l’infrastruttura, identificare i sistemi critici, comprendere i flussi operativi e costruire il massimo potere negoziale prima di rendere evidente la compromissione.

Perché il ransomware oggi parte dalle identità

La trasformazione digitale ha reso le piattaforme di gestione delle identità il vero centro nevralgico delle organizzazioni moderne.

Ogni accesso, autorizzazione o privilegio passa attraverso sistemi come Active Directory, Entra ID o soluzioni IAM equivalenti. Chi controlla queste piattaforme controlla, di fatto, l’intera organizzazione.

Per questo motivo gli attaccanti hanno progressivamente spostato il loro focus dall’infrastruttura ai meccanismi di autenticazione e autorizzazione.

Una credenziale privilegiata compromessa consente di accedere a server, applicazioni, servizi cloud, sistemi di backup e ambienti industriali senza la necessità di sfruttare vulnerabilità particolarmente sofisticate. In molti casi, un account legittimo diventa più efficace di qualsiasi exploit.

Le identità rappresentano inoltre un obiettivo particolarmente attrattivo perché consentono agli attaccanti di mimetizzarsi nel traffico legittimo. Le attività malevole vengono eseguite utilizzando credenziali valide, rendendo più difficile distinguere un comportamento anomalo da un’attività amministrativa ordinaria.

La catena di attacco identity-first

La maggior parte degli attacchi ransomware moderni segue una sequenza ormai consolidata.

Il primo passo consiste nell’ottenere un accesso iniziale attraverso credenziali rubate, campagne di phishing mirate o account acquistati da broker specializzati nel mercato criminale.

Una volta all’interno, gli attaccanti cercano opportunità di escalation dei privilegi. Configurazioni errate di Active Directory, account di servizio sovra-privilegiati, deleghe non controllate e diritti eccessivi rappresentano spesso il percorso più rapido verso il controllo dell’ambiente.

Dopo aver acquisito privilegi elevati, gli attaccanti avviano il movimento laterale. L’obiettivo è raggiungere amministratori di dominio, controller di dominio e sistemi strategici. Parallelamente vengono individuati i repository di backup e i meccanismi di disaster recovery.

Solo a questo punto inizia la fase di esfiltrazione dei dati, che può durare settimane senza generare segnali evidenti. Quando l’organizzazione si accorge dell’intrusione, spesso il danno principale è già stato compiuto.

La cifratura dei sistemi e la richiesta di riscatto rappresentano quindi il momento finale di un processo iniziato molto tempo prima.

I rischi per manifattura e Industria 4.0

Per il settore manifatturiero la questione assume una rilevanza particolare.

Le moderne fabbriche connesse integrano ambienti IT, sistemi OT, dispositivi IoT, piattaforme cloud e infrastrutture di analisi avanzata. Questa convergenza aumenta la produttività, ma amplia anche la superficie di attacco.

In un contesto Industria 4.0, il dominio non rappresenta soltanto un elemento dell’infrastruttura informatica. È il punto di connessione tra processi produttivi, sistemi gestionali, supply chain e proprietà intellettuale.

La compromissione delle identità può quindi generare conseguenze che vanno ben oltre la perdita di dati: fermo produttivo, interruzioni operative, impatti sulla logistica, ritardi nelle consegne e potenziali effetti a cascata lungo l’intera filiera.

Nel caso Foxconn, il valore strategico delle informazioni sottratte evidenzia inoltre un ulteriore elemento di rischio: la perdita di know-how e proprietà intellettuale può produrre danni economici e competitivi destinati a manifestarsi per anni.

Tre priorità per i CISO

Di fronte a questo scenario, i responsabili della sicurezza devono ampliare la propria prospettiva.

La prima priorità consiste nell’acquisire una visibilità completa sull’ambiente identitario. Comprendere quali account dispongano di privilegi elevati, quali percorsi di escalation siano disponibili e quali configurazioni errate siano presenti rappresenta un requisito fondamentale.

La seconda riguarda il monitoraggio continuo delle attività legate alle identità. Operazioni come modifiche ai gruppi privilegiati, attività DCSync, alterazioni dei criteri di sicurezza o anomalie nei comportamenti amministrativi devono essere trattate come indicatori critici di compromissione.

La terza priorità è la resilienza. Non basta essere in grado di ripristinare rapidamente un ambiente compromesso; occorre avere la certezza che il ripristino avvenga a partire da una configurazione pulita e affidabile. In caso contrario, il rischio è reintrodurre inconsapevolmente la presenza dell’attaccante all’interno dell’organizzazione.

Active Directory è un rischio operativo, non solo IT

La violazione subita da Foxconn non è significativa soltanto per la quantità di dati sottratti o per il profilo delle aziende coinvolte. È significativa perché conferma un cambiamento strutturale nelle strategie degli attaccanti. Le identità sono diventate il nuovo perimetro.

Per anni molte organizzazioni hanno considerato Active Directory e le piattaforme IAM come componenti tecniche da gestire all’interno dei reparti IT. Oggi questa visione non è più sufficiente.

In un ecosistema sempre più interconnesso, la resilienza dell’infrastruttura identitaria coincide sempre più con la resilienza operativa dell’intera organizzazione.

La domanda che i CISO dovrebbero porsi non è soltanto se i propri sistemi siano adeguatamente protetti. La vera domanda è se, nel momento in cui un attaccante riuscirà inevitabilmente a ottenere un primo accesso, l’infrastruttura delle identità sarà in grado di fermarlo oppure gli offrirà una corsia preferenziale verso il controllo dell’intera azienda.