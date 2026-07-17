Il Cyber Resilience Act segna un punto di non ritorno per il modo in cui le aziende italiane concepiscono la sicurezza digitale: non più una funzione tecnica confinata ai reparti IT, ma un requisito strutturale che accompagna ogni prodotto digitale dalla progettazione fino al termine del suo ciclo di vita. Con le prime scadenze già fissate per il 2026, il regolamento europeo impone un cambio di passo che riguarda supply chain, governance e responsabilità verso il mercato.
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Cyber Resilience Act: arriva il bollino CE anche per la sicurezza digitale
Dal 2026 le imprese dovranno segnalare vulnerabilità e incidenti gravi; dal 2027 la marcatura CE sarà condizione per l’accesso al mercato europeo. Il regolamento ridefinisce il perimetro dei prodotti digitali, includendo software, siti e app spesso non censiti come tali
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