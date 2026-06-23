Per molto tempo la cybersecurity è stata percepita come una materia per specialisti, confinata ai reparti IT e affrontata soprattutto quando emergeva un problema. Oggi il contesto è completamente cambiato. Gli attacchi informatici hanno un impatto diretto sulla continuità operativa delle aziende, sulla loro reputazione e, sempre più spesso, sui risultati economici delle imprese.
il report
Cybersecurity, perché il gap di competenze espone le aziende ai breach
Il Global Cybersecurity Skills Gap Report 2026 di Fortinet evidenzia il peso della carenza di competenze sulla sicurezza delle aziende. Tra violazioni, costi economici, intelligenza artificiale e formazione continua, la cybersecurity diventa una priorità strategica per imprese, scuole e sistema educativo
Director of Specialized Systems Engineering and Cybersecurity Advisor Italy and Malta di Fortinet
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