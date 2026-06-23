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Cybersecurity, perché il gap di competenze espone le aziende ai breach

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Il Global Cybersecurity Skills Gap Report 2026 di Fortinet evidenzia il peso della carenza di competenze sulla sicurezza delle aziende. Tra violazioni, costi economici, intelligenza artificiale e formazione continua, la cybersecurity diventa una priorità strategica per imprese, scuole e sistema educativo

Pubblicato il 23 giu 2026
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Aldo Di Mattia

Director of Specialized Systems Engineering and Cybersecurity Advisor Italy and Malta di Fortinet

AI zero day
A futuristic glowing padlock built from illuminated circuitry, placed on a dark motherboard surface. The padlock radiates vibrant electric blue light, symbolizing cybersecurity, data protection, and d

Per molto tempo la cybersecurity è stata percepita come una materia per specialisti, confinata ai reparti IT e affrontata soprattutto quando emergeva un problema. Oggi il contesto è completamente cambiato. Gli attacchi informatici hanno un impatto diretto sulla continuità operativa delle aziende, sulla loro reputazione e, sempre più spesso, sui risultati economici delle imprese.

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Aldo Di Mattia
Director of Specialized Systems Engineering and Cybersecurity Advisor Italy and Malta di Fortinet
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