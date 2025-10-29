Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Deepfake, dalle norme Ue al reato italiano: tutele e limiti

La diffusione di contenuti manipolati con AI solleva questioni giuridiche complesse. Il legislatore italiano ha introdotto sanzioni penali per chi diffonde deep fake dannosi, affiancando la nuova fattispecie alle tutele esistenti su immagine, privacy e diritti della personalità

Pubblicato il 29 ott 2025
Flavia Scarpellini

Corporate Lawyer

Il tema dei deepfake è oggi al centro del dibattito giuridico e tecnologico. Con l’entrata in vigore della nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale, il rapporto tra deepfake e diritto assume una dimensione inedita, ponendo questioni cruciali di libertà, responsabilità e tutela della persona.

Deepfake, quando l’AI manipola la realtà: il diritto in affanno

La nozione di deepfake e i suoi usi tra lecito e illecito

Il termine “deepfake” (una parola “macedonia” che deriva dalla fusione di “deep learning” e “fake”) indica un contenuto digitale (immagine, video o audio) generato o manipolato dall’Intelligenza Artificiale (AI) (in precedenza anche da software meno articolati) che è venuto alla ribalta negli ultimi anni per l’appropriazione di immagini di personaggi famosi (ad esempio, il papa con un piumino bianco nel 2023[1]e il Presidente degli Stati Uniti Obama nel 2018[2]), le cosiddette truffe ai CEO (dove l’immagine riproduce il capo azienda che impartisce un falso ordine di pagamento[3]), nonché per l’uso con finalità pornografiche di immagini di famose attrici[4]. Molte sono tuttavia le ulteriori esemplificazioni di usi malevoli del fenomeno (ad esempio, il bullismo[5]), ma vi sono anche casi di finalità lecite: ad esempio, i deep fake vengono utilizzati nel cinema, la medicina, l’arte e l’intrattenimento, nonché per fini commerciali (e-commerce).

Come anticipato, queste tecniche sono note principalmente per il loro utilizzo illecito, vuoi per perpetrare vere e proprie truffe, vuoi per presentare personaggi (noti o meno noti) in situazioni o quali protagonisti di atti e discorsi falsi. Spesso possono essere anche alla base del fenomeno più ampio delle fake news. Nonostante sia evidente la necessità di approntare delle tutele preventive, risulta impossibile vietare tout court la loro diffusione perché ciò sarebbe contrario alla libertà di espressione, costituzionalmente garantita.

Le tecniche più diffuse del “deepfake” comprendono, fra l’altro:

(a) la manipolazione di tratti facciali per alterare le caratteristiche del volto di una persona (es. invecchiamento/ ringiovanimento);

(b) le tecniche di “face swap (il volto dell’immagine originale viene sostituito con un altro);

(c) le tecniche di “face reenactment” e “lip syncking con cui nel video sembra che la persona ritratta compia determinate azioni o renda determinate dichiarazioni[6]. Attualmente, a differenza dell’esordio, dove venivano presi di mira soprattutto personaggi famosi, il fenomeno e la relativa tecnologia si sono talmente diffusi per cui chiunque può diventarne vittima.

Limitando il discorso al “deepfake” generico – prescindendo, quindi, da sue eventuali caratterizzazioni (ad esempio, estorsione, pornografia, bullismo, fake news, ecc.) che punterebbero alla tutela di ulteriori specifici beni giuridici -, analizziamo qui di seguito la normativa applicabile al “deepfake”, soprattutto in relazione all’uso dell’immagine e/o della voce di una persona fisica, e ciò anche alla luce della recentissima normativa italiana sull’AI che introduce all’uopo una specifica fattispecie di reato.

Una disciplina frammentata e il diritto all’immagine come tutela primaria

La diffusione di un contenuto audiovisivo creato o manipolato mediante l’AI per simulare realisticamente azioni o immagini altrui false è suscettibile di avere implicazioni in diversi ambiti del diritto, tra cui la tutela della personalità[7], il diritto d’autore e la privacy. Manca tuttavia, una disciplina organica del fenomeno poiché il legislatore è intervenuto più volte in modo frammentato, per lo più introducendo fattispecie di reato con chiara funzione di deterrenza.

In particolare, nell’ambito dei diritti e delle libertà fondamentali il diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della personalità e, in particolare, del diritto alla riservatezza e trova applicazione soprattutto per impedire la pubblicazione o l’esposizione del ritratto altrui senza il consenso dell’interessato.

Pur non essendo espressamene contemplato, è di regola ricondotto nell’alveo dei diritti della personalità di cui all’art. 2 della Costituzione e , indirettamente, anche dell’art. 3 che tutela la dignità degli individui. A livello internazionale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha individuato la tutela del diritto all’immagine nell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che tratta della vita privata e la riservatezza della persona[8].

Tra codice civile, diritto d’autore e privacy: le norme nazionali

Oltre alla disciplina costituzionale e della CEDU, a livello nazionale l’immagine di una persona fisica è tutelata, in primis, dall’art. 10 cod. civ. che limita la pubblicazione o l’esposizione dell’immagine di una persona ai casi consentiti dalla legge, purché nel rispetto del decoro e della reputazione della persona. In caso di violazione, l’art. 10 prevede una tutela inibitoria, oltre al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 cod. civ..

La legge sul diritto autore[9], inoltre,  prevede all’art. 96 il divieto di esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso, fermo restando che, in base all’ 97 della medesima legge, il consenso non è necessario “quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Tuttavia, il ritratto non può essere posto in commercio o esposto se questo lede il decoro e la reputazione della persona (di cui all’art. 10 cod. civ.), oltre che l’onore.

Si rende, perciò, necessario distinguere all’interno del diritto all’immagine il diritto della persona, che è assoluto (il rispetto del decoro, dell’onore e della reputazione della persona ritratta), dalla valenza economica del bene “oggetto” in cui si concretizza l’immagine e che viene sfruttato commercialmente. Tuttavia, trattandosi di un diritto della personalità, lo sfruttamento commerciale dell’immagine deve sempre avvenire nel rispetto di tale natura, al punto che la cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine può essere sempre revocata dal titolare del diritto (salvo il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale).

Infine, a tutela dell’immagine trovano applicazioni anche le disposizioni sulla privacy (il d.lgs. 196/2003 e il GDPR[10]), atteso che l’immagine è un dato personale che consente di identificare una persona fisica.

L’AI Act e l’obbligo di trasparenza per i contenuti generati artificialmente

A livello comunitario, l’AI Act[11] contiene una specifica definizione di “deepfake“: un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona” (art. 3. n. 60).

Successivamente, l’art. 50, comma 4[12] pone a carico dei “deployer[13]” dei sistemi di AI che generano o manipolano contenuti che costituiscono “deepfake” l’obbligo di rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente , salvo che si tratti di riproduzioni nell’ambito di spettacoli artistici e/o di satira (e sempre nel rispetto della libertà di espressione). Tale obbligo di trasparenza deve essere, in particolare, reso in modo “chiaro e distinto”, etichettando di conseguenza gli output dell’AI e rivelandone l’origine artificiale[14]. Si noti, altresì, che nella definizione di “deployer” dell’AI ACT sfugge l’utilizzo del sistema di AI “per un’attività personale non professionale[15]”.

Se consideriamo il “deepfake” come una fattispecie speciale di ouput dell’AI, sembra ragionevole ritenere, inoltre, che trovi applicazione anche la previsione del comma 2 del medesimo articolo 50, che pone a carico dei “fornitori di sistemi di AI per finalità generali[16]” che generano contenuti sintetici di garantire che l’output sia marcato e rilevabile come generato o manipolato digitalmente.

A parte i sopra richiamati obblighi di trasparenza, il “deepfake” non riceve una disciplina organica all’interno dell’AI Act. Di per sé, non è neppure connotato come tecnica ad alto rischio (ex art. 6 dell’AI Act), verosimilmente per la varietà dei contenuti che il fenomeno può concretamente assumere. Tuttavia, non si può escludere il medesimo possa rientrare in una delle materie di cui all’Allegato III dell’AI Act e presentare un rischio significativo di danno “per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche”, anche nel senso di ”influenzare materialmente il risultato del processo decisionale” (art. 6, comma 3, AI Act).

Per riepilogare, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla trasparenza di cui all’AI Act occorre che il deepfake:

  • a) sia realizzato con un sistema di AI, come ivi definito, nell’ambito di un’attività professionale e non personale da parte del deployer;
  • b) non faccia parte di “un’analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi“ nel qual caso l’obbligo di trasparenza non deve “ostacolare l’esposizione o il godimento dell’opera” (per cui sembrerebbe possibile adempiervi successivamente alla pubblicazione dell’opera) e
  • c) non sia utilizzato dalle forze dell’ordine per scopi quali “l’individuazione o la prevenzione di reati” (art. 50, comma 4, AI Act).

Il mancato inquadramento del deepfake nei sistemi AI ad alto rischio e la previsione di soli obblighi di “trasparenza” con ampie eccezioni (artistiche/satiriche/fittizie) non agevolmente interpretabili lasciano, quindi, il deepfake come un istituto sprovvisto di particolari tutele preventive per combattere compiutamente il fenomeno nell’ambito dell’AI ACT.

La nuova legge italiana sull’AI e il reato di diffusione di deep fake

Il codice penale italiano contiene già talune fattispecie generiche applicabili ai casi di diffusione di deepfake, come il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) che punisce, con la reclusione fino ad 1 anno, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Ma le vere novità sono state introdotte dall’art. 26, comma 1, della nuova legge italiana sull’AI[17]. In particolare:

a) la circostanza aggravante comune qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale, e

b) il nuovo reato di “illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale”.

Infatti, l’art. 61, primo comma, c.p. in materia di circostanze aggravanti comuni, viene integrato con il numero 11-decies che aggiunge la circostanza aggravante di aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiali “quando gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.

Inoltre, viene introdotto nel codice penale l’art. 612-quater nell’ambito del titolo XII (Delitti contro la persona), capo III (Delitti contro la libertà individuale), sezione III (Delitti contro la libertà morale). Il nuovo reato punisce con la reclusione da 1 a 5 anni “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità”.

Da notare che si tratta di un reato contro la persona e, segnatamente, contro la libertà morale. Il delitto, inoltre, è punibile a querela di parte, ma si procede d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

In pratica, il “deepfake” può divenire penalmente rilevante se concorrono questi elementi:

a) la pubblicazione o diffusione dell’immagine di una persona senza il consenso della stessa,

b) la  falsificazione o alterazione di immagini, video o voci con sistemi di AI,

c) l’idoneità degli stessi a trarre in inganno sulla loro genuinità e

d) la determinazione di un danno ingiusto.

