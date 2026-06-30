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Difesa europea, la sfida industriale che decide il futuro dell’Unione

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La difesa europea diventa una necessità strategica tra aumento della spesa NATO, nuove minacce ibride, infrastrutture critiche, AI warfare e industria continentale. Specializzazioni nazionali, guerra in Ucraina, droni e nuovi attori defense-tech mostrano l’urgenza di coordinamento politico e capacità comuni

Pubblicato il 30 giu 2026
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Mario Dal Co

Economista e manager, già direttore dell’Agenzia per l’innovazione

CIA e AI; Ai cybersecurity

Il tema della difesa incombe nel dibattito politico e nei media.

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Mario Dal Co
Economista e manager, già direttore dell’Agenzia per l’innovazione

Mario Dal Co (Modena, 30 novembre 1950) è un economista e manager italiano con una carriera di oltre quarant’anni tra istituzioni pubbliche, grandi aziende e ricerca.

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