Il tema della difesa incombe nel dibattito politico e nei media.
l'analisi
Difesa europea, la sfida industriale che decide il futuro dell’Unione
La difesa europea diventa una necessità strategica tra aumento della spesa NATO, nuove minacce ibride, infrastrutture critiche, AI warfare e industria continentale. Specializzazioni nazionali, guerra in Ucraina, droni e nuovi attori defense-tech mostrano l’urgenza di coordinamento politico e capacità comuni
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