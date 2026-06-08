La mattina dell’8 giugno 2026 un aereo Nato ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia in seguito a una “guerra elettromagnetica russa”, episodio che segue quanto accaduto il 29 maggio, quando un drone russo era caduto su un edificio residenziale a Galați, in Romania. Situazioni che portano a domandarsi quali siano i possibili scenari di sicurezza e le contromisure, alla luce dell’uso che si fa di queste tecnologie.
difesa e tecnologia
Droni nei cieli europei, sono davvero finiti i sonni tranquilli?
Dopo la caduta del drone russo in Romania a fine maggio 2026, su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitrij Medvedev aveva minacciosamente chiosato “cittadini UE, il sonno tranquillo è finito”. L’8 giugno la notizia di un drone abbattuto dalla Nato in Lettonia. Cosa sta succedendo e cosa ci aspetta?
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