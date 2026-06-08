Droni nei cieli europei, sono davvero finiti i sonni tranquilli?

difesa e tecnologia

Dopo la caduta del drone russo in Romania a fine maggio 2026, su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitrij Medvedev aveva minacciosamente chiosato “cittadini UE, il sonno tranquillo è finito”. L’8 giugno la notizia di un drone abbattuto dalla Nato in Lettonia. Cosa sta succedendo e cosa ci aspetta?