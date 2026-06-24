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Il PNRR ha finanziato la cyber sicurezza. Ora viene la parte difficile

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La cybersicurezza non riguarda più solo specialisti IT. L’analisi di Mythos da parte della BCE, i risultati del PNRR e il Framework per le infrastrutture spaziali mostrano come la sicurezza digitale sia diventata una variabile strutturale per istituzioni, imprese e decisori pubblici

Pubblicato il 24 giu 2026
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Paolo Spagnoletti

Professore Ordinario di Studi Organizzativi presso la Luiss e Presidente e Legale Rappresentante di Cyber 4.0, il Centro di Competenza Nazionale italiano per la Cybersicurezza.

AI zero day
A futuristic glowing padlock built from illuminated circuitry, placed on a dark motherboard surface. The padlock radiates vibrant electric blue light, symbolizing cybersecurity, data protection, and d

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una successione di trasformazioni che hanno modificato profondamente il contesto nel quale operano istituzioni, imprese e cittadini. La pandemia ha evidenziato la fragilità di filiere che consideravamo consolidate. Le tensioni geopolitiche hanno riportato al centro il tema delle dipendenze strategiche e della sicurezza delle infrastrutture. L’accelerazione dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo processi produttivi, modelli organizzativi e modalità decisionali. Nel frattempo, l’evoluzione del quadro regolatorio europeo sta introducendo nuove responsabilità e nuove aspettative rispetto alla gestione del rischio digitale.

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Paolo Spagnoletti
Professore Ordinario di Studi Organizzativi presso la Luiss e Presidente e Legale Rappresentante di Cyber 4.0, il Centro di Competenza Nazionale italiano per la Cybersicurezza.

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