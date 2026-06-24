Il PNRR ha finanziato la cyber sicurezza. Ora viene la parte difficile

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una successione di trasformazioni che hanno modificato profondamente il contesto nel quale operano istituzioni, imprese e cittadini. La pandemia ha evidenziato la fragilità di filiere che consideravamo consolidate. Le tensioni geopolitiche hanno riportato al centro il tema delle dipendenze strategiche e della sicurezza delle infrastrutture. L’accelerazione dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo processi produttivi, modelli organizzativi e modalità decisionali. Nel frattempo, l’evoluzione del quadro regolatorio europeo sta introducendo nuove responsabilità e nuove aspettative rispetto alla gestione del rischio digitale.