Negli ultimi anni abbiamo assistito a una successione di trasformazioni che hanno modificato profondamente il contesto nel quale operano istituzioni, imprese e cittadini. La pandemia ha evidenziato la fragilità di filiere che consideravamo consolidate. Le tensioni geopolitiche hanno riportato al centro il tema delle dipendenze strategiche e della sicurezza delle infrastrutture. L’accelerazione dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo processi produttivi, modelli organizzativi e modalità decisionali. Nel frattempo, l’evoluzione del quadro regolatorio europeo sta introducendo nuove responsabilità e nuove aspettative rispetto alla gestione del rischio digitale.
l'analisi
Il PNRR ha finanziato la cyber sicurezza. Ora viene la parte difficile
La cybersicurezza non riguarda più solo specialisti IT. L’analisi di Mythos da parte della BCE, i risultati del PNRR e il Framework per le infrastrutture spaziali mostrano come la sicurezza digitale sia diventata una variabile strutturale per istituzioni, imprese e decisori pubblici
Professore Ordinario di Studi Organizzativi presso la Luiss e Presidente e Legale Rappresentante di Cyber 4.0, il Centro di Competenza Nazionale italiano per la Cybersicurezza.
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