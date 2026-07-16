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RESPONSABILITà DEI VERTICI

Infrastrutture critiche, la cybersecurity come dovere dei CdA

Home Sicurezza digitale
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Le infrastrutture critiche dipendono da sistemi digitali sempre più interconnessi, ma la cybersecurity resta spesso trattata come tema tecnico. I CdA hanno una responsabilità strategica: proteggere servizi essenziali, fiducia pubblica e continuità operativa davanti a rischi sistemici e minacce statali

Pubblicato il 16 lug 2026
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Daniele Mancini

Field CISO EMEA di Fortinet

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Le organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche forniscono servizi essenziali da cui dipende il funzionamento stesso della società. Settori come quello idrico, sanitario, dei trasporti e dei servizi finanziari sono sempre più spesso oggetto di attacchi informatici; eppure, a livello manageriale si continua a considerare la cybersecurity come una questione di tecnologia operativa (OT), gestita dal proprio reparto IT come un centro di costo e affrontata seguendo liste di controllo basate sulla conformità. Essa dovrebbe invece essere trattata quale componente fondamentale per soddisfare la fiducia pubblica, da cui dipende la loro stessa legittimità a operare.

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