L’impatto della NIS2 sul digitale sanitario: cosa cambia davvero

La direttiva NIS2 introduce nuovi standard di sicurezza informatica per il settore sanitario, migliorando la protezione dei dati ma aumentando i costi

Pubblicato il 11 ago 2025
Domenico Marino

Università Degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

La Direttiva NIS2 rappresenta un passo cruciale nell’evoluzione della cybersecurity in Europa, specialmente per il settore sanitario.

Con un panorama degli attacchi informatici sempre più complesso e minaccioso, la capacità di proteggere adeguatamente infrastrutture sensibili come quelle sanitarie diventa fondamentale.

NIS2 per la Sanità: scadenze, sanzioni e nuovi obblighi

NIS2 in sanità: ecco i vantaggi immediati

Il settore sanitario, in particolare, necessita di soluzioni robuste per difendere la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti e garantire la continuità dei servizi medici essenziali.

Standard uniformi e gestione coordinata della sicurezza

L’introduzione di NIS2 porta con sé alcuni vantaggi immediati. Tra questi, un significativo aumento della sicurezza informatica. Le strutture sanitarie saranno tenute ad applicare standard di sicurezza più elevati e uniformi in tutta Europa, contribuendo così a ridurre il rischio di violazioni di dati e interruzioni operative. Questa standardizzazione delle regole facilita anche la gestione uniforme della sicurezza informatica, permettendo alle strutture sanitarie di coordinarsi meglio e di rispondere più prontamente agli incidenti.

Cultura della sicurezza e formazione continua del personale

Un ulteriore vantaggio di NIS2 risiede nella maggiore consapevolezza che promuove all’interno del settore. La direttiva incoraggia infatti una cultura diffusa della sicurezza informatica, aumentando la sensibilità degli operatori sanitari e favorendo l’aggiornamento continuo delle competenze necessarie. Questo può portare non solo a una migliore difesa informatica, ma anche a un miglioramento generale della qualità dei servizi sanitari digitalizzati.

Condivisione rapida delle informazioni

Inoltre, il fatto che NIS2 favorisca una collaborazione più stretta tra gli Stati membri offre nuove possibilità di condividere rapidamente informazioni e soluzioni efficaci in caso di emergenza.

NIS2 in sanità: i rischi legati alla compliance

Tuttavia, implementare le disposizioni di NIS2 comporta anche delle difficoltà importanti.

Alti costi per conformarsi ai nuovi standard

In primo luogo, i costi necessari per conformarsi ai nuovi standard sono significativi e possono rappresentare una sfida finanziaria notevole per strutture sanitarie che già operano con risorse limitate. Le tecnologie necessarie per rispettare i requisiti di sicurezza richiedono investimenti importanti in infrastrutture, strumenti avanzati e personale altamente qualificato.

Complessità tecnica

Inoltre, la complessità tecnica richiesta dall’applicazione di standard avanzati di cybersecurity può superare le competenze disponibili internamente nelle strutture sanitarie. Ciò implica spesso il ricorso a fornitori esterni e a consulenze specializzate, aumentando ulteriormente i costi operativi e la dipendenza dalle aziende tecnologiche. Questa dipendenza da fornitori esterni potrebbe inoltre aumentare le vulnerabilità, specialmente se le catene di approvvigionamento tecnologico dovessero mostrare falle o vulnerabilità non previste.

Rigidità delle norme introdotte e tempistiche

Un’altra difficoltà consiste nella rigidità delle norme introdotte. Sebbene siano pensate per garantire una maggiore sicurezza, queste norme potrebbero rallentare l’adozione di tecnologie innovative, limitando temporaneamente la capacità di strutture sanitarie di sfruttare appieno i benefici delle soluzioni più recenti. Inoltre, i tempi stretti per adeguarsi alle norme previste dalla direttiva potrebbero mettere in difficoltà le strutture più piccole o situate in regioni economicamente svantaggiate, accentuando così il divario digitale già esistente.

NIS2 in sanità, le opportunità: spinta all’innovazione e rafforzamento del capitale umano

Nonostante queste sfide, la direttiva NIS2 offre anche importanti opportunità. Essa può fungere da motore per l’innovazione tecnologica nel settore sanitario, spingendo ospedali e strutture sanitarie ad adottare soluzioni all’avanguardia, come blockchain, intelligenza artificiale e piattaforme avanzate di sicurezza informatica.

Questo processo potrebbe aprire nuovi mercati e favorire la nascita di imprese innovative, stimolando partnership efficaci tra il settore pubblico e quello privato. Inoltre, la direttiva potrebbe incentivare lo sviluppo e la specializzazione di figure professionali altamente qualificate nel campo della cybersecurity sanitaria. Ciò avrebbe un impatto positivo non solo sulla sicurezza, ma anche sulla qualità complessiva dei servizi offerti ai pazienti, migliorando al contempo la fiducia dei cittadini nelle tecnologie digitali sanitarie.

Una maggiore fiducia potrebbe incoraggiare un utilizzo più diffuso di servizi come la telemedicina e il teleconsulto, incrementando l’efficienza e l’accessibilità del sistema sanitario.

Minacce evolute e importanza della preparazione organizzativa

Nonostante le opportunità, restano significativi i rischi connessi all’introduzione della direttiva NIS2. In particolare, gli attacchi informatici potrebbero diventare sempre più sofisticati, capaci di adattarsi rapidamente ai nuovi standard di sicurezza, e continuare a rappresentare una seria minaccia per il settore sanitario.

La necessità di conformarsi rapidamente potrebbe inoltre causare rallentamenti burocratici e amministrativi, impedendo così una risposta tempestiva in caso di incidenti informatici. Il rischio di aumentare il divario digitale tra strutture sanitarie di diverse dimensioni o situate in regioni con risorse limitate è concreto. Senza adeguati interventi di sostegno economico e tecnico, alcune realtà potrebbero restare indietro, generando disparità significative tra territori e strutture.

La capacità di anticipare e gestire tali rischi sarà determinante per il successo di NIS2. Un’efficace strategia di comunicazione e formazione del personale sanitario sarà essenziale per prevenire o mitigare le minacce emergenti. È inoltre necessario investire risorse in programmi di sensibilizzazione e simulazioni di risposta agli attacchi informatici, affinché le strutture sanitarie siano pronte ad affrontare eventuali crisi in maniera tempestiva ed efficiente.

NIS per il settore sanitario: cooperazione e visione strategica per il futuro

In conclusione, l’applicazione della direttiva NIS2 rappresenta un punto di svolta importante per il settore sanitario europeo, con benefici potenzialmente enormi per la sicurezza informatica e l’innovazione tecnologica. Tuttavia, per trasformare questi vantaggi potenziali in realtà concreta, occorre un approccio coordinato e solidale tra autorità nazionali ed europee, strutture sanitarie e aziende tecnologiche. Solo attraverso la cooperazione e una pianificazione efficace sarà possibile superare le criticità e garantire un sistema sanitario più sicuro, efficiente e all’avanguardia, a beneficio di tutti i cittadini europei.

Domenico Marino
Università Degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
