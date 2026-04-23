La cybersicurezza è un campo in rapida evoluzione: gli attacchi sono sempre più sofisticati e c’è una carenza globale di esperti. Inoltre, si stanno diffondendo minacce persistenti avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale per programmare e dirigere gli attacchi.
l'analisi
LLM per la cybersicurezza: come cambiano modelli e difese
La cybersicurezza guarda con crescente interesse agli LLM e ai sistemi agentici, che promettono analisi più rapide e risposte automatizzate agli incidenti. Ma per misurarne davvero l’efficacia servono benchmark completi, capaci di valutare conoscenza, uso dei tool e pianificazione in scenari realistici
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