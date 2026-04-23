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LLM per la cybersicurezza: come cambiano modelli e difese

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La cybersicurezza guarda con crescente interesse agli LLM e ai sistemi agentici, che promettono analisi più rapide e risposte automatizzate agli incidenti. Ma per misurarne davvero l’efficacia servono benchmark completi, capaci di valutare conoscenza, uso dei tool e pianificazione in scenari realistici

Pubblicato il 23 apr 2026
Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano

software microsoft giustizia CSA2 e sovranità digitale Human-Centric Security

La cybersicurezza è un campo in rapida evoluzione: gli attacchi sono sempre più sofisticati e c’è una carenza globale di esperti. Inoltre, si stanno diffondendo minacce persistenti avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale per programmare e dirigere gli attacchi.

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