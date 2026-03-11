Cybersecurity e PA: la frontiera della rete Quantum Safety

La resilienza delle infrastrutture digitali è diventata il prerequisito essenziale per qualsiasi strategia di innovazione nel settore pubblico. Senza una base solida di reti elettriche e di telecomunicazioni, l’intelligenza artificiale rischia di rimanere una semplice illusione teorica, priva della capacità di calcolo necessaria per operare in tempo reale.

In occasione di un approfondimento tecnico tenutosi presso il Politecnico di Milano, esperti del settore hanno analizzato come la sovranità digitale e la sicurezza dei dati siano oggi strettamente legate alla capacità di prevenire l’effetto domino derivante da eventuali blackout infrastrutturali. Laura Capodicasa, Direttrice Public Sector del Gruppo Retelit, ha evidenziato che in un mondo interrelato, il fermo dell’energia o della rete impedisce azioni quotidiane fondamentali, dal completamento di un pagamento all’acquisto di beni primari.

Verso una rete Quantum Safety: la protezione del dato pubblico

Il concetto di sicurezza informatica sta affrontando una trasformazione epocale con l’avvento del calcolo quantistico. Per la Pubblica Amministrazione, questo significa dover predisporre sistemi che non siano solo efficaci contro le minacce attuali, ma che risultino invulnerabili ai futuri attacchi condotti tramite computer quantistici. La risposta risiede nello sviluppo di una rete Quantum Safety, un’infrastruttura progettata per garantire l’integrità dei dati anche di fronte a potenze di calcolo esponenzialmente superiori alle odierne.

Scalabilità e velocità oltre il Terabit

L’impatto dell’IA nella PA richiede una capacità di trasporto dati senza precedenti. Entro il 2025, è previsto il varo di infrastrutture di rete dotate di una scalabilità immediata, con capacità per singolo circuito che superano gli 800 GB, puntando con decisione verso la soglia del Terabit. Questa potenza non è fine a se stessa, ma serve a supportare un’IA che deve essere necessariamente proattiva per prevenire disservizi. Come sottolineato da Capodicasa, «nessuno aspetta una risposta lenta dall’IA, men che mai una macchina in mezzo alla strada». La latenza minima diventa quindi un fattore di sicurezza pubblica, specialmente in scenari di mobilità intelligente o gestione delle emergenze.

Sovranità digitale e il ruolo dell’Edge Computing

Un pilastro fondamentale della sicurezza nazionale riguarda la localizzazione e il trattamento dei dati. Le richieste europee di sovranità digitale impongono che le informazioni della PA siano gestite su infrastrutture controllate e posizionate strategicamente. Per rispondere a questa esigenza, la strategia infrastrutturale si sta spostando verso un modello ibrido che valorizza sia i grandi Data Center sia gli Edge Data Center.

Portare la capacità di calcolo vicina al cittadino

L’obiettivo dell’Edge Computing è avvicinare la capacità di calcolo al luogo fisico in cui il dato viene generato. Questo approccio offre diversi vantaggi strategici per la PA:

Riduzione della latenza : essenziale per applicazioni critiche dove il tempo di risposta deve essere quasi istantaneo.

: essenziale per applicazioni critiche dove il tempo di risposta deve essere quasi istantaneo. Sicurezza distribuita : la frammentazione controllata delle risorse di calcolo riduce l’impatto di un singolo punto di guasto sull’intero sistema.

: la frammentazione controllata delle risorse di calcolo riduce l’impatto di un singolo punto di guasto sull’intero sistema. Rispetto della privacy: il dato può essere processato localmente, limitando i trasferimenti su grandi distanze e aumentando il controllo istituzionale.

Questa architettura distribuita è pensata per evitare situazioni critiche come quelle già osservate in contesti internazionali, dove il buio improvviso della rete può paralizzare intere flotte di veicoli a guida autonoma o intasare i sistemi di supporto remoto.

Governance del cambiamento e superamento dei pregiudizi

La costruzione di una rete Quantum Safety non è solo una sfida tecnologica, ma richiede una trasformazione nella mentalità dei decisori pubblici. Lanfranco Marasso, Head of International Digital Innovation & R&D di AlmavivA, ha ricordato come la storia della PA sia costellata da rivoluzioni che inizialmente hanno suscitato diffidenza. Dal passaggio alle architetture Client-Server fino all’adozione del Cloud, la paura di spostare i dati dai server fisici locali (“sotto il tavolo”) alla rete è stata un ostacolo ricorrente.

Cooperazione europea e regole comuni

In un contesto dove l’IA evolve più velocemente della capacità decisionale umana, l’AI governance diventa l’elemento abilitante prioritario. La gestione di infrastrutture così complesse e costose richiede una cooperazione internazionale, poiché l’IA è un settore ad alta intensità di capitali e di energia. Senza un coordinamento europeo e regole comuni, come quelle delineate dall’AI Act e dal Data Act, il sistema industriale e sociale italiano rischierebbe di perdere il proprio vantaggio competitivo.

La sfida della Quantum Safety rappresenta quindi l’ultimo tassello di un percorso iniziato decenni fa. Se nel 1999 la preoccupazione principale era il Millennium Bug, oggi la PA deve confrontarsi con la necessità di industrializzare i risultati della ricerca scientifica per colmare il gap operativo. L’integrazione di reti ultra-veloci e sistemi di protezione quantistica non è più un’opzione per pochi centri di ricerca, ma la spina dorsale necessaria per rendere l’intelligenza artificiale un asset operativo affidabile e sicuro per tutti i cittadini.