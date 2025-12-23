Catena del trattamento dati: obblighi e responsabilità del sub-responsabile

La gestione dei fornitori da parte del Responsabile del trattamento dei dati personali costituisce una delle sfide più complesse e delicate nell’ambito della protezione dei dati personali e della tenuta in sicurezza dei sistemi informativi. Recenti provvedimenti dell’Autorità Garante Privacy hanno sottolineato i rischi derivanti da una scarsa attenzione a questa tematica, mettendo in luce sia implicazioni in termini di conformità normativa sia potenziali conseguenze sulla tutela dei diritti degli interessati.