Catena del trattamento dati: obblighi e responsabilità del sub-responsabile

La gestione dei sub responsabili nel trattamento dati personali richiede attenzione normativa e operativa. Il Garante Privacy sottolinea l’importanza della nomina formale e della trasparenza verso il titolare. Analisi di casi pratici e obblighi del Responsabile

Pubblicato il 23 dic 2025
Fiorella Armani

Esperta privacy

Filomena Polito

Responsabile Protezione Dati in ambito sanitario – Valutatore Privacy

telemedicina italia televisita

La gestione dei fornitori da parte del Responsabile del trattamento dei dati personali costituisce una delle sfide più complesse e delicate nell’ambito della protezione dei dati personali e della tenuta in sicurezza dei sistemi informativi. Recenti provvedimenti dell’Autorità Garante Privacy hanno sottolineato i rischi derivanti da una scarsa attenzione a questa tematica, mettendo in luce sia implicazioni in termini di conformità normativa sia potenziali conseguenze sulla tutela dei diritti degli interessati.

