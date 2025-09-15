Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Sicurezza vs Privacy

Telecamere ovunque: ormai è il fantasma della libertà

Home Sicurezza digitale Privacy
Indirizzo copiato

L’uso crescente della videosorveglianza solleva questioni giuridiche cruciali. Tra sicurezza collettiva, privacy e diritti costituzionali, il dibattito riguarda la necessità di norme efficaci e controlli adeguati, evitando derive verso forme di controllo sociale incompatibili con la democrazia

Pubblicato il 15 set 2025
Marco Ladu

Professore associato di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi e-Campus

Videosorveglianza negozi social scoring

La videosorveglianza è diventata uno degli strumenti più diffusi per garantire sicurezza pubblica e privata, ma il suo impatto sui diritti fondamentali solleva interrogativi crescenti. Dal quadro costituzionale all’uso delle bodycam, fino all’invasività del riconoscimento biometrico, emerge l’urgenza di un bilanciamento rigoroso.

Videosorveglianza nei negozi: regole, limiti e obblighi privacy

Presupposti e limiti costituzionali della videosorveglianza

La videosorveglianza[2], generalmente intesa quale tecnica di osservazione e registrazione sistematica di spazi, persone o comportamenti, si basa oggi sull’applicazione di una serie di tecnologie avanzate che divengono emblematiche del rapporto tra individuo ed esercizio di poteri di controllo da parte di soggetti pubblici e privati.

Videosorveglianza e principi costituzionali

Essa, inoltre, può rappresentare, congiuntamente, uno strumento di adeguata prevenzione e uno strumento arbitrario di oppressione: il cosiddetto occhio elettronico – che si caratterizza per una protrazione a oltranza dell’atto di osservare (cui si aggiunge la capacità di archiviazione di quanto captato) – sottrae quest’ultima attività dai limiti fisiologici della condotta umana ed espone al rischio che autorità pubbliche o soggetti privati impieghino i sistemi di videosorveglianza per finalità illecite o comunque ultronee rispetto a quelle prefissate e ritenute legittime per via normativa.

Anzitutto per tale ragione, se da un lato la videosorveglianza può contribuire in misura significativa alla tutela della sicurezza pubblica e privata[3], dall’altro si configura quale fatto che incide direttamente su diritti e libertà fondamentali, riconosciuti e protetti a livello costituzionale – ben oltre il diritto alla riservatezza[4] – il che implica un’analisi giuridica rigorosa del fenomeno sotto un altro tipo di occhio, quello ‘vigile’ del costituzionalista.

Tanto premesso, se si tiene conto della crescente proliferazione degli impianti di videosorveglianza, della capacità di dispiegare attività di controllo su ampia scala e dell’integrazione con le più disparate tecnologie (id est, ad esempio, quella di riconoscimento biometrico) non si può prescindere dal considerare la videosorveglianza come un fatto rilevante in misura sempre crescente sotto il profilo giuridico-costituzionale poiché, oggi, all’evoluzione delle tecnologie dovrebbe (ma, spesso e volentieri, non è così) corrispondere la capacità del sistema giuridico di rispondere al ‘nuovo’ con presidi giuridici adeguati.

Il fantasma della libertà (Luis Buñuel, 1974) - titoli di testa e coda in italiano

L’impressione di chi scrive è, difatti, quella che l’attuale normativa in materia di videosorveglianza[5] rischi di non riuscire più a prevenire e contenere lesioni di diritti e libertà fondamentali che si stanno facendo lentamente strada, man mano che sul mercato vengono resi disponibili, a prezzi accessibili ed estremamente concorrenziali, strumenti avanzati di controllo e captazione audio-video; precisamente, la normativa sulla privacy applicabile a tali attività, così come i correlati controlli, rischiano di non essere sufficientemente adeguati a proteggere dalle situazioni di fatto che oggigiorno vengono delineandosi in misura crescente.

In quest’ottica, il presente contributo si propone di esplorare da un lato i limiti e le garanzie costituzionali della videosorveglianza – con l’intento di abbozzare un possibile ‘statuto giuridico’ della videosorveglianza costituzionalmente compatibile – e dall’altro di offrire qualche spunto di riflessione su questioni aperte e criticità che restano sullo sfondo e che, tuttavia, meritano di essere urgentemente affrontate per approntare nuovi presidi e nuove forme di tutela e/o, quantomeno, rafforzare gli strumenti di garanzia esistenti rendendoli efficaci ed effettivi.

I fondamenti costituzionali della videosorveglianza

Entrando nel merito, seppur in sintesi, dei presupposti costituzionali della videosorveglianza, se è vero che non esiste una norma costituzionale che menziona espressamente tale attività, essa può trovare legittimazione in diverse previsioni costituzionali, fra le quali spiccano quelle concernenti la tutela della sicurezza, della proprietà privata, dell’iniziativa economica e dei suoi corollari (ivi compresa la tutela del c.d. patrimonio aziendale) nonché dell’amministrazione della giustizia.

In primo luogo, infatti, occorre richiamare – come diretta espressione di una delle modalità di estrinsecazione della dignità e della libertà personale (artt. 2 e 13 Cost.) – l’articolo 16 della Costituzione italiana, il quale, riconoscendo la libertà di circolazione e di soggiorno a ciascun cittadino ne ammette una limitazione, sorretta da una riserva rinforzata di legge, per i soli motivi di sanità e di sicurezza. Anche se non espressamente richiamati dalla Costituzione e anche se non direttamente collegati a previsioni attuative della riserva di legge appena richiamata, è innegabile che la videosorveglianza si pone comunque in diretta correlazione con la libertà del cittadino di circolare e soggiornare liberamente su tutto il territorio nazionale poiché la pienezza di tale libertà subisce un ineluttabile contemperamento con l’esigenza di sicurezza. La ‘libera’ circolazione e il ‘libero’ soggiorno, da questo punto di vista, subiscono, difatti, non tanto una limitazione in senso proprio – perché il cittadino, in presenza di sistemi di videosorveglianza, non viene privato o limitato rispetto al diritto di soggiornare e circolare sul territorio –, ma una rimodulazione in quanto, in presenza di sistemi di videosorveglianza, il cittadino è comunque indotto ad agire in un determinato modo, ad esempio prestando maggiore attenzione a quel che fa e a come lo fa. Si tratta, osservando il fenomeno dal punto di vista giuridico, dell’attuazione di meccanismi che dovrebbero indurre ad un rafforzamento della capacità della persona di autodisciplinarsi nel rispetto delle regole, ma che – senza tema di smentita – finiscono in ogni caso per far assumere una diversa forma alle modalità di esercizio delle libertà di cui all’articolo 16 della Costituzione (e di altre libertà collegate, di cui si dirà).

In secondo luogo, l’installazione di sistemi videosorveglianza – specie quelli nel diretto controllo dei soggetti privati – trovano una copertura costituzionale negli articoli 41 e 42 della Costituzione e ciò in quanto, rispettivamente, «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» (art. 42, c. 2, Cost.) e la libera iniziativa economica privata se pur «libera» (art. 41, c. 1, Cost.), «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41, c. 2, Cost.). Leggendo unitariamente i testi citati, è possibile affermare, in senso generale, che la videosorveglianza non solo non si pone in contrasto con suddette disposizioni, ma – a ben vedere, concretamente osservando – può concorrere a rafforzare l’esigenza di garantire sicurezza ogni qual volta essa è predisposta a tutelare la proprietà privata o, ad esempio, il patrimonio aziendale[6].

Tutto ciò trova un rafforzamento, a monte, nell’articolo 14 della Costituzione, al cui primo comma è sancita l’inviolabilità del domicilio, il che giustifica modalità di controllo e vigilanza che mirino al rispetto di tale diritto fondamentale.

Ulteriormente, la videosorveglianza può assumere un’importante funzione preventiva nell’ambito della giustizia, trovando così un ulteriore fondamento negli articoli 24, 101, 111 e 112 della Costituzione, che garantiscono il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), stabiliscono la soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, c. 2, Cost.), lo svolgimento di un giusto processo (art. 111 Cost.) nonché l’obbligo di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero (art. 112 Cost.). In tale prospettiva, prendendo tali principi quale espressione ‘emblematica’ del sistema giustizia (ma altre norme costituzionali ben potrebbero concorrere ad ampliare il novero), occorre tenere conto del fatto che le immagini raccolte tramite sistemi legittimi di videosorveglianza possono essere determinati sia in fase di indagine – ben potendo costituire elemento probatorio sia a carico che a discarico del soggetto sottoposto alle indagini – sia in fase decisoria, divenendo elemento di prova oggetto di valutazione del giudice ai fini della decisione.

Ed è doveroso notare, infine, che la videosorveglianza si pone in termini di compatibilità/incompatibilità anche a livello sovranazionale[7], onde assumono particolare rilievo gli articoli 5 e 8 della CEDU, i quali sanciscono, rispettivamente, il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU)[8].

Il necessario bilanciamento tra sicurezza e libertà

Anche se richiamate per brevitas, le suddette disposizioni costituzionali e sovranazionali si pongono, dunque, quali principi e/o diritti e/o doveri di rango costituzionale che, se non rendono l’attività di videosorveglianza incompatibile con la Costituzione latamente intesa, dall’altro lato ne indicano più o meno esplicitamente i limiti.

Ecco, pertanto, perché è indispensabile procedere con un delicato bilanciamento delle disposizioni costituzionali: l’attività di videosorveglianza, se pur legittima e coperta sotto il profilo costituzionale, deve sempre esplicarsi nel rispetto pedissequo di una molteplicità di altri diritti e libertà, tra cui certamente la dignità umana (art. 2 Cost.), la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà e inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15), la libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.), la libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), ma anche la tutela della dignità sui luoghi di lavoro (artt. 4 e 35 Cost.).

La raccolta d’immagini e suoni, a fini di sicurezza, non è dunque mai un atto che si può considerare ‘neutro’ o ‘asettico’ nei contesti di democrazia costituzionale, poiché implica tanto l’esercizio di un potere di osservazione a tutela di alcune prerogative costituzionalmente protette, quanto la necessità che del suo esercizio sia fatto un uso compatibile con altrettanti importanti diritti e libertà, al fine specifico che essa non si traduca mai in una forma, più o meno latente, di ‘controllo sociale’ da parte dell’autorità pubblica e/o da parte dei privati cittadini.

Ecco perché, oltre al bilanciamento tra disposizioni costituzionali, è indispensabile che l’uso della videosorveglianza rispetti – con una verifica caso per caso[9] – anche il principio di proporzionalità, al fine di assicurare al cittadino non solo la tutela della propria privacy, ma anche il pedissequo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, che non devono subire eccessive compressioni o anomale limitazioni. In definitiva, sul punto, è tanto vero che la libertà non è assoluta e illimitata quanto è vero che essa non deve subire contrazioni ingiustificate o, analogamente, giustificate in nome di una concezione di sicurezza e tutela della sfera privata individuale che esorbita dall’alveo costituzionale.

La funzione della videosorveglianza pubblica: l’introduzione delle bodycam nelle Forze di polizia

È bene spendere qualche parola più generale rispetto all’attività di videosorveglianza a seconda che essa sia svolta da autorità pubbliche o da soggetti privati, poiché cambiano non soltanto gli adempimenti, ma anche le forme di responsabilità e gli scopi correlati alla natura del soggetto che dispone dell’apparato di videosorveglianza.

I principi che governano la videosorveglianza pubblica

Nel caso in cui la videosorveglianza sia esercitata da autorità pubbliche, infatti, essa diviene immediata espressione dell’esercizio del potere statale, con la necessità che siano rispettati i principi di legalità, necessità e proporzionalità. Tali attività, dunque, essendo svolte dallo Stato per la tutela di preminenti interessi pubblici, devono poggiarsi su esplicite previsioni legali, essere svolte nel rispetto del bilanciamento tra i diritti costituzionalmente protetti (fra tutti, la tutela della sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità), limitarsi allo stretto necessario, essere proporzionate rispetto alle finalità che concretamente perseguono, senza che si giunga ad un contesto di vero e proprio ‘panoptismo’, in cui ciò il cittadino, nella consapevolezza di poter essere costantemente osservato, non è mai in grado di distinguere tempi, modi e spazi in cui la videosorveglianza diviene funzionale alla tutela di specifici e dichiarati pubblici interessi.

Ecco perché gli impianti di videosorveglianza predisposti dalle autorità pubbliche non dovrebbero mai risolversi in tecnologie in grado di controllare a tappeto gli spazi pubblici[10] perché, inevitabilmente, questo tipo di controlli fuoriesce – a parere di chi scrive – da un ambito di tollerabilità costituzionale. Quando la sorveglianza viene esercitata da autorità pubbliche, il ‘test’ di compatibilità costituzionale deve diventare stringente: in gioco non vi è solo la libertà della persona, ma il rapporto genetico tra individuo e potere.

In questa prospettiva, risulta centrale l’applicazione del principio di stretta legalità, tale per cui le attività di videosorveglianza pubblica, impattando in misura significativa sulla libertà della persona, secondo me dovrebbero: a) essere stabilite da previsioni legislative di diretta promanazione degli organi parlamentari; b) delimitate, sempre da previsioni legislative di promanazione parlamentare, rispetto ai tempi, alle modalità e alle finalità; c) soggette a verifiche periodiche e sistematiche da parte di organismi e autorità indipendenti.

Le bodycam del decreto sicurezza: una misura controversa

Per le ragioni sopra esposte, esprimo la mia preoccupazione per l’introduzione nel nostro ordinamento, peraltro proprio attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza (sic!), di recenti misure volte a dotare le Forze di polizia di bodycam.

Il riferimento è al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. decreto sicurezza), contenente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, al cui primo comma dell’articolo 21 – rubricato “Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia” – si prevede che «Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento».

I limiti della nuova normativa

Tale disposizione nel più ampio contesto del menzionato decreto, assai criticato in dottrina[11], è passibile di alcuni rilievi.

Un primo rilievo ritengo sia da porre in stretta relazione la ‘leggerezza’ politica e ideologica con la quale vengono affrontate tematiche estremamente rilevanti nel bilanciamento tra rispetto delle libertà della persona e tutela della sicurezza pubblica e privata. Tali norme, infatti, vengono adottate fuori dal confronto parlamentare, con un decreto-legge in assenza dei presupposti costituzionali (ed è quasi superfluo spendere parole, dopo decenni di abuso, sull’illegittimità costituzionale di tale prassi). In particolare, quest’ultima circostanza è gravemente confermata, utilizzando le parole del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), dal fatto che oggi si registra – rispetto all’introduzione del decreto sicurezza – «l’anomalo ricorso alla decretazione d’urgenza in materia penale per trasferire in un decreto-legge un intero disegno di legge presentato oltre un anno fa e al cui esame sono state dedicate un centinaio di sedute tra Camera e Senato, con l’audizione di numerosi professori ed esperti. Il decreto-legge viene così impropriamente utilizzato come un disegno di legge ad effetto immediato, creando un precedente che potrebbe alimentare una prassi che svilisce il ruolo del Parlamento»[12].

Un secondo rilievo riguarda il fatto che la misura in questione resta comunque generica e si limita a stabilire che sia possibile dotare le Forze di polizia di tali dispositivi, senza prevedere casi in cui forse sarebbe il caso, anche a tutela degli agenti di polizia, di rendere obbligatorio l’utilizzo delle bodycam e, in ogni caso, senza stabilire tempi, modalità e limiti stringenti al loro utilizzo.

Occorre, infine, riflettere sulla duplice funzione delle bodycam: se da un lato, infatti, esse tutelano le Forze di polizia nel loro operato (si pensi alla complessità di certe operazioni che quotidianamente vengono svolte sui mezzi di trasporto o in contesti cittadini denotati da un elevato tasso di criminalità) dall’altro garantiscono i cittadini poiché rendono trasparenti e verificabili le modalità con le quali le Forze di polizia agiscono, in virtù della delicatezza del ruolo ricoperto dalle stesse.

Il decreto sicurezza, pertanto, prevede sì disposizioni che sembrano concorrere ad un incremento della sicurezza nel nostro Paese, ma a ben vedere contiene, nel caso specifico delle bodycam, solo una disposizione generica che apre ad una possibilità, senza fare chiarezza e senza dare effettività alle esigenze di sicurezza.

Il decreto sicurezza, purtroppo, crea meno sicurezza e «sacrifica la sicurezza dei diritti»[13], alimentando il focolaio della mera propaganda politica a scopi elettorali.

Videosorveglianza privata e necessità di estendere i controlli sul rispetto della normativa vigente

Per quel che attiene, invece, alla videosorveglianza nel contesto privatistico, essa si configura come esercizio della libertà del soggetto di tutelare i propri beni e la propria integrità.

La videosorveglianza privata tra diritti e doveri

Tuttavia, essa non può sfuggire al vaglio costituzionale poiché, come si è detto, il nostro ordinamento giuridico impone che anche i rapporti intersoggettivi siano conformi ai precetti costituzionali e che quindi siano sempre rispettati i principi di dignità, libertà e riservatezza, in virtù del principio di efficacia orizzontale dei diritti fondamentali (la c.d. Drittwirkung indiretta tedesca).

Cambiando punto di vista, ritengo di dover precisare che, se è pur vero non spetta al privato cittadino farsi carico della tutela della sicurezza pubblica, non è possibile negare il fatto che il legittimo controllo esercitato dai singoli privati possa contribuire, nel complesso, a garantire una maggiore sicurezza collettiva (e, in particolare, la c.d. sicurezza urbana[14]).

Gli obblighi spesso disattesi dai privati

Il cittadino che installa un impianto di videosorveglianza diventa, di fatto, un soggetto capace di incidere sulla sfera giuridica altrui e, di conseguenza, questa attività deve ritenersi legittima solo se conforme, in primis, alle disposizioni costituzionali e, soprattutto, solo se strettamente rispettosa del principio di proporzionalità. In concreto, chi installa impianti di videosorveglianza a tutela degli spazi esterni alla propria abitazione o alla propria attività imprenditoriale (e sono queste le ipotesi più frequenti) deve limitarsi a riprendere solo ed esclusivamente gli spazi immediatamente adiacenti (ad esempio, l’ingresso dell’abitazione, del capannone o del garage), ma non deve riprendere spazi comuni (per esempio pubbliche vie o piazze) se non per le porzioni strettamente necessarie a consentire la ripresa dello spazio da tutelare e non deve interferire con la vita privata di altri, eccedendo rispetto alla finalità dichiarata. Inoltre, il privato è tenuto ad informare, con apposita cartellonistica, della presenza di impianti di videosorveglianza specificando:

a) da chi è effettuata la registrazione e chi funge da responsabile del trattamento dei dati acquisiti;

b) il termine entro il quale le registrazioni saranno conservate;

c) la finalità della videosorveglianza;

d) un recapito al quale rivolgersi per ottenere l’accesso ai propri dati e poter esercitare gli altri diritti connessi riconosciuti dalla normativa in vigore[15].

La necessità di controlli più efficaci

Nonostante tali previsioni, bisogna constatare, specie in relazione all’installazione ‘fai da te’ di impianti di videosorveglianza, che spesso e volentieri i privati non ottemperano agli adempimenti stabiliti. Non è infrequente, infatti, accorgersi della presenza di telecamere che intercettano porzioni di abitazioni private e ampi segmenti di spazi pubblici solo ad una attenta osservazione, in assenza di qualsivoglia cartellonistica che dovrebbe essere presente e persino a posta in evidenza e a distanza tale da preannunciare che di lì a poco si transiterà in una zona soggetta a videosorveglianza.

Si profila, dunque, la necessità di forme di controllo capillari che diano effettività alle previsioni normative in vigore, altrimenti le tutele e le garanzia rischiano di restare lettera morta. In questo, ritengo che sia determinante – oltre a un serio intervento parlamentare – il ruolo dei giudici e, soprattutto, del Garante per la protezione dei dati personali che, come le altre autorità amministrative indipendenti, svolge funzioni di regolazione e di controllo poste a tutela di interessi pubblici e privati di natura costituzionale, assicurando elevate competenze tecnico-giuridiche.

Verso una videosorveglianza algoritmica e predittiva

Per concludere, intendo guardare, in una prospettiva de iure condendo, alla dimensione che sta via via assumendo il fenomeno della videosorveglianza. Si tratta, infatti, di un sistema ormai ad altissime prestazioni, che si serve di complessi e sempre più avanzati strumenti di analisi automatizzata.

Il riconoscimento biometrico e l’intelligenza artificiale

Tra le tecniche che possiamo considerare maggiormente intrusive spicca certamente quella del riconoscimento biometrico, che consente di affiancare alla mera captazione audio-video la capacità di individuare esattamente il soggetto che transita e/o sosta in una determinata area ed è oggetto della captazione. In questo caso specifico, quindi, ad emergere prepotentemente è l’assenza di anonimato in una fase in cui la videosorveglianza dovrebbe unicamente attestarsi sul piano della prevenzione. L’individuazione del soggetto, infatti, dovrebbe derivare da successivi accertamenti autorizzati preventivamente dall’autorità giudiziaria per scopi legati all’amministrazione della giustizia e, in particolare, all’accertamento di comportamenti meritevoli di approfondimento in quanto, con un certo grado di probabilità, potrebbero essere riconducibili a fattispecie illecite.

Ad aumentare esponenzialmente la capacità di riuscita della combinazione delle diverse tecnologie è, poi, l’intelligenza artificiale, la cui applicazione va ben oltre il riconoscimento facciale in tempo reale, ma può consentire – con un utilizzo per l’appunto ‘intelligente’ dei dati acquisiti – di compiere analisi predittive, mettendo in stretta connessione le banche dati biometriche con i sistemi di tracciamento audio-video.

Sul punto, possiamo iniziare a parlare, in questo ambito come in altri ormai, di una videosorveglianza ‘algoritmica’ e ‘automatizzata’ con ‘finalità predittive’.

Le sfide future per il diritto costituzionale

Alla luce di ciò, mi chiedo se l’attuale impianto normativo (a partire dalla dimensione costituzionale e, via via, discendendo) sarà in grado di reggere questo vero e proprio volo pindarico indotto dalle nuove tecnologie e che rischia, in modo più o meno evidente, di erodere gradualmente l’esercizio pieno delle libertà costituzionali in nome del progresso e dell’esaltazione di una visione ossessivamente securitaria della dimensione sociale individuale e collettiva.

Note

[2] Oltre ai riferimenti bibliografici presenti nel resto del contributo, si rinvia per tutti, per una prima ricostruzione efficace del tema della videosorveglianza, ai lavori raccolti nel volume M. Manetti, R. Borrello (a cura di), Videosorveglianza e privacy, Firenze, Angelo Pontecorboli Editore, 2010.

[3] Per una prima ricostruzione in chiave costituzionale del concetto di ‘sicurezza’ si rinvia, invece, alle riflessioni di G. De Vergottini, La difficile convivenza fra libertà e sicurezza: la risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali, in Atti del XVIII Convegno Annuale dell’Associazione (Bari, 17-18 ottobre 2003), Padova CEDAM, 2007, 56 ss.; M. Dogliani, Il volto costituzionale della sicurezza, in Astrid Rassegna, n. 22/2010 e A. Pace, Libertà e sicurezza. Cinquant’anni dopo, in Diritto e Società, n. 2/2013, 177 ss.

[4] Si nota, infatti, un’elevata attenzione generalizzata rispetto alla tutela della privacy e della riservatezza, ma allo stesso tempo una minore sensibilità rispetto alla tutela dei diritti fondamentali, che pure sono direttamente incisi da pratiche come la videosorveglianza. Con il presente contributo si intende riportare l’attenzione sulle problematiche di ordine strettamente costituzionale, che si intersecano certamente con la tutela della privacy e della riservatezza, ma che rappresentano un segmento molto più ampio di analisi che non deve essere trascurato. I diritti coinvolti in tema di videosorveglianza sono molti e diversificati e devono assumere un peso specifico al fine di assicurare tutela effettiva alla dignità e alla libertà della persona.

[5] In linea generale, il quadro normativo italiano in materia di videosorveglianza non risulta né univoco né sistematico e ciò in quanto accanto alla disciplina generale sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 prima e Regolamento (UE) 2016/679 poi) e al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, convivono disposizioni di settore, in particolare connesse alla tutela della sicurezza urbana (si vedano, ad esempio, le normative relative alla videosorveglianza nei Comuni o sui trasporti pubblici). Sebbene non agevole, la ricostruzione del quadro normativo trova comunque dei punti fermi nei principi di proporzionalità, finalità, minimizzazione e trasparenza del trattamento, oltre che nelle specifiche garanzie previste per l’ambito lavorativo dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 L. 300/1970). Cfr. Videosorveglianza (voce), in L. Bolognini, E. Pelino (diretto da), Codice della disciplina privacy, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024, 1367 ss.

[6] Discorso a parte meriterebbe il controllo esercitato da parte del datore di lavoro che si giustifica con la necessità di tutelare l’organizzazione e il patrimonio aziendale, ma che deve essere pur sempre bilanciato con il rispetto della dignità del lavoratore e con i limiti imposti dalla legge e, in particolare, dallo Statuto dei lavoratori.

[7] Significativa, in merito, l’adozione delle fondamentali Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 29 gennaio 2020 (versione 2.0).

[8] Per un approfondimento si veda, tra gli altri, S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, CEDAM, 2012.

[9] In questo senso, rispetto al bilanciamento tra diritti in tema di sicurezza, T. F. Giupponi, La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2008, 19 (anche in anche in S. Vida (a cura di), Diritti umani: trasformazioni e reazioni, Bologna, Bononia University Press, 2008, 275-301) secondo il quale «mentre l’individuazione dell’oggetto di tutela di una libertà è operazione generale e astratta, l’operatività delle specifiche delimitazioni eventualmente previste e, ancora di più, l’eventuale bilanciamento con altri interessi costituzionali appaiono operazioni da attuare concretamente e caso per caso».

[10] Si pensi, al riguardo, alla recente proposta della sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, la quale ha proposto l’impiego di droni aerei per il controllo e la sicurezza del territorio. In particolare, si veda G. Grosso, Sicurezza: «Droni per sorvegliare la città». L’idea contro vandali e ladri, articolo del 30 aprile 2024 disponibile all’indirizzo www.torinocronaca.it.

[11] Solo a titolo di esempio, E. Grosso, È compito della Repubblica. Note sul DDL Sicurezza, in Giustizia Insieme, 4 novembre 2024; M. Ruotolo, Su alcune criticità costituzionali del c.d. pacchetto sicurezza (A.S. 1236), in Sistema Penale, 9 ottobre 2024. Ma anche iniziative a livello di studiosi e docenti di materie giuridiche, tra cui quelle ricordate da F. Q., Appello contro il decreto Sicurezza, il testo integrale e i nomi dei firmatari: da Zagrebelsky a De Siervo, in Il Fatto Quotidiano, 27 aprile 2025; Sul “pacchetto sicurezza” varato con decreto-legge, 9 aprile 2025, 1 (documento dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale – AIPDP) disponibile sul portale www.questionegiustizia.it

[12] Sul “pacchetto sicurezza” varato con decreto-legge, cit., 1.

[13] Così autorevolmente E. Dolcini, Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza, in Sistema Penale, 15 maggio 2025, il quale esprime un «giudizio critico che già [gli] era stato suggerito da approccio di insieme, concentrato sulle linee di fondo del provvedimento. Il d.l. sicurezza rappresenta un nuovo attacco ai principi fondamentali dello Stato di diritto» poiché «L’enfasi che il d.l. 48/2025 pone sul diritto alla sicurezza sacrifica la sicurezza dei diritti».

[14] Il tema della sicurezza urbana – la cui nozione è ben ricostruita da A. Pajno, Alla ricerca della nozione di “sicurezza urbana”, in Astrid online, 10 settembre 2008 – è stata oggetto di un significativo dibattito in Italia, alimentato da alcune proposte che puntavano ad introdurre le cc.dd. ronde cittadine. In particolare, con disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, il decreto-legge n. 14 del 2017 (poi convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48) ha modificato la disciplina consentendo ai comuni di installare telecamere di videosorveglianza per fini di sicurezza urbana. La definizione di sicurezza urbana è però ibrida poiché interseca sia aspetti legati al decoro urbano sia legati alla prevenzione di minacce all’incolumità pubblica, entrando nel campo della sicurezza pubblica.

[15] Si rinvia, per le disposizioni e le indicazioni di dettaglio, a quanto indicato sotto la voce ‘videosorveglianza’ sul portale dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Marco Ladu
Professore associato di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi e-Campus
Seguimi su

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
L'ANALISI
INIZIATIVE
IL PODCAST
VIDEO PODCAST
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • L’UE cerca di regolare l'intelligenza artificiale generativa: la sfida dell'AI Act nell'era di ChatGPT

  • intelligenza artificiale

    ChatGPT, ora basta giocare: ecco utilizzi e rischi (seri)

    17 Ott 2024

    di Paolino Madotto

    Condividi
  • AI lavoro giovani social e licenziamenti bulimia social

  • l'analisi

    Adolescenti sui social, vittime o carnefici? Le molte facce della violenza digitale

    10 Dic 2024

    di Giorgia Di Iorio, Dario Esposito e Sara Romano

    Condividi
  • gpt-oss-120b e gpt-oss-20b

  • open source AI

    OpenAI apre l'AI e la guerra alla Cina: ecco il senso dei Gpt-Oss

    07 Ago 2025

    di Gabriele Iuvinale

    Condividi

Articolo 1 di 4