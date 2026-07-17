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interdipendenze strategiche

Sovranità digitale europea, perché la compliance non basta

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L’Europa ha costruito un quadro regolatorio avanzato sul digitale, ma resta esposta a dipendenze tecnologiche esterne. La sovranità digitale europea richiede controllo operativo, fiducia verificabile, sicurezza by design e capacità di governare supply chain, infrastrutture e interdipendenze strategiche

Pubblicato il 17 lug 2026
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Cesare D’Angelo

General Manager Italy, France & Mediterranean di Kaspersky

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L’Europa ha costruito negli ultimi anni uno dei framework regolatori più avanzati al mondo in ambito digitale, ma continua a dipendere in larga misura da tecnologie sviluppate al di fuori dei propri confini. È in questa tensione — tra ambizione normativa e realtà industriale — che si gioca oggi il tema della sovranità digitale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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