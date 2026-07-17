L’Europa ha costruito negli ultimi anni uno dei framework regolatori più avanzati al mondo in ambito digitale, ma continua a dipendere in larga misura da tecnologie sviluppate al di fuori dei propri confini. È in questa tensione — tra ambizione normativa e realtà industriale — che si gioca oggi il tema della sovranità digitale.
interdipendenze strategiche
Sovranità digitale europea, perché la compliance non basta
L’Europa ha costruito un quadro regolatorio avanzato sul digitale, ma resta esposta a dipendenze tecnologiche esterne. La sovranità digitale europea richiede controllo operativo, fiducia verificabile, sicurezza by design e capacità di governare supply chain, infrastrutture e interdipendenze strategiche
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