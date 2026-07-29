Ultimi articoli Sovranità digitale Cittadinanza digitale Intelligenza Artificiale Sicurezza Informatica Sanità digitale Documenti digitali Industria 5.0/Innovazione in azienda Libri Procurement dell'innovazione Guide alla scelta tech Infrastrutture digitali Fatturazione elettronica Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

supply chain a rischio

Sviluppatori software nel mirino del cybercrime: le contromisure per le aziende

Home Sicurezza digitale
Indirizzo copiato

I cybercriminali stanno spostando l’attenzione dagli utenti finali agli sviluppatori software, sempre più centrali nelle infrastrutture aziendali. Repository, ambienti cloud, pipeline DevOps, strumenti di sviluppo e intelligenza artificiale ampliano la superficie di attacco e rendono la protezione della supply chain una priorità

Pubblicato il 29 lug 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Ivan De Tomasi

Country Manager Italy & Mediterranean, WatchGuard Technologies

Big Tech borsa

Per anni i cybercriminali hanno concentrato i propri sforzi sugli utenti finali. Campagne di phishing, furto di credenziali e malware distribuiti tramite email hanno rappresentato i principali vettori di attacco per compromettere aziende e organizzazioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Ivan De Tomasi
Country Manager Italy & Mediterranean, WatchGuard Technologies
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Che cos'è il phishing e uali sonole difese mette in campo dalla sicurezza informatica; registrazione orario di lavoro Phishing PagoPA omni-phishing

  • LA GUIDA PRATICA

    Come riconoscere il Phishing: i migliori strumenti per difendersi

    19 Lug 2026

    di Redazione Affiliation Network360

    Condividi
  • cybersicurezza in sanità Meta fisco italiano audit sicurezza informatica ia nella cybersecurity medico competente GDPR ideah OAIS 2025 e Zero-Trust; truffa criptovalute; protectUE; hacker etico; Gestione degli incidenti informatici e sicurezza cybersecurity sanitaria cybersecurity Italia 2025

  • la guida

    Gestione degli incidenti informatici e sicurezza: le sanzioni di Nis2

    16 Set 2025

    di Claudia D'Angela

    Condividi
  • nano banana disinformazione

  • Google Gemini

    Nano Banana Pro, immagini ad alta disinformazione

    25 Nov 2025

    di Luigi Mischitelli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x