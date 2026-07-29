Per anni i cybercriminali hanno concentrato i propri sforzi sugli utenti finali. Campagne di phishing, furto di credenziali e malware distribuiti tramite email hanno rappresentato i principali vettori di attacco per compromettere aziende e organizzazioni.
supply chain a rischio
Sviluppatori software nel mirino del cybercrime: le contromisure per le aziende
I cybercriminali stanno spostando l’attenzione dagli utenti finali agli sviluppatori software, sempre più centrali nelle infrastrutture aziendali. Repository, ambienti cloud, pipeline DevOps, strumenti di sviluppo e intelligenza artificiale ampliano la superficie di attacco e rendono la protezione della supply chain una priorità
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
Quali competenze per portare la physical AI nello spazio: il caso Sitael22 Lug 2026
-
AI in azienda, perché gestire il cambiamento è anche una questione di sicurezza10 Lug 2026
-
Data center, quanto cresce l’Italia: ma attenzione al thermal management06 Lug 2026
-
Ecosistemi travel-tech: startup, AI e nuovi modelli per il turismo15 Giu 2026
-
L’IA nel turismo corre, ma non per tutti: la mappa italiana e globale08 Mag 2026