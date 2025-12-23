La graduale trasformazione del diritto dei consumi in un vero e proprio diritto del consumo ambientale rappresenta uno degli sviluppi più significativi della recente evoluzione del diritto privato europeo.
Greenwashing: divieti, definizioni e limiti del decreto italiano
Il decreto di recepimento della Direttiva UE 2024/825 modifica in modo sistemico il Codice del consumo: nuove definizioni, nuove pratiche vietate e obblighi informativi su durabilità e riparabilità. È un passo avanti anti-greenwashing, ma resta dominante l’approccio centrato sull’informazione
