Robotaxi: il vero vantaggio competitivo è la gestione delle flotte

Tre accordi commerciali. Novanta giorni. Una sola logica sottostante.

Il 19 marzo 2026, Uber e Rivian annunciano un investimento fino a 1,25 miliardi di dollari per portare 50.000 robotaxi R2 su 25 città entro il 2031 [1].

Uber non sviluppa il veicolo: lo compra. Il 17 settembre 2025, Waymo affida la gestione operativa della propria flotta a Lyft per l’espansione a Nashville: manutenzione, infrastruttura, depositi, ricarica [2]. Waymo non gestisce le operazioni: le delega.

Il 26 marzo 2026, Pony.ai, Verne e Uber annunciano il primo servizio commerciale di robotaxi in Europa, lanciato a Zagabria l’8 aprile: Pony.ai fornisce la tecnologia di guida autonoma, Verne possiede la flotta e gestisce le operazioni locali, Uber integra il servizio sulla propria piattaforma [3]. Tre attori, tre ruoli separati, un’unica catena del valore.

La nuova catena del valore dei robotaxi

Chi legge questi deal come notizie distinte perde il filo. Chi li legge insieme vede la struttura che sta emergendo: chi risolve il problema della guida autonoma non vuole, o non riesce, a gestire la complessità operativa della flotta. E chi gestirà quella complessità è ancora una categoria senza nome riconosciuto.

Questo è il punto che vale sviluppare. Perché quella categoria è probabilmente dove si concentrerà il valore economico e strategico della mobilità autonoma nei prossimi dieci anni.

La guida autonoma è un problema risolto nel perimetro sbagliato

Gli investimenti nel settore hanno seguito una logica comprensibile: vinci la guida, vinci il mercato. Chip, sensori, stack di percezione, modelli di decisione. Il risultato è che oggi esistono veicoli in grado di muoversi in ambienti strutturati con un livello di affidabilità che, in contesti specifici, supera il guidatore umano. Waymo ha percorso oltre 170 milioni di miglia autonome su strade pubbliche e registra il 92% in meno di collisioni con feriti gravi rispetto ai guidatori umani nelle stesse condizioni di guida.

Ma la guida autonoma, per quanto complessa, è un problema definito. Il suo perimetro computazionale è, per definizione, il singolo veicolo: deve andare dal punto A al punto B, evitando ostacoli, rispettando il codice stradale, con tolleranza minima all’errore.

L’orchestrazione urbana di una flotta è un problema diverso per natura. Non è definita una volta e risolta per sempre: cambia ogni ora, ogni quartiere, ogni evento atmosferico. È un problema aperto, contestuale, fatto di trade off continui tra efficienza, equità, costo operativo e qualità del servizio. Non ottimizza il singolo veicolo: ottimizza l’equilibrio dell’intera rete.

Separare la guida dalla gestione: perché accade ora

Uber ha venduto il suo laboratorio di guida autonoma (ATG) ad Aurora nel 2020. Da allora ha costruito una rete crescente di partnership con operatori AV, da Waymo a Pony.ai, da Zoox a Lucid, da May Mobility a Rivian. Non è una strategia di ripiego: è un modello di business deliberato. Uber si posiziona come marketplace dell’autonomia, non come produttore di tecnologia.

Waymo, dal canto suo, ha dimostrato di saper guidare meglio di qualsiasi umano in città come San Francisco, Phoenix, Los Angeles, Austin e Atlanta. Ma quando si è trattato di espandersi a Nashville, ha scelto Lyft come partner operativo. La motivazione dichiarata dal co-CEO di Waymo, Tekedra Mawakana, è esplicita: “Le capacità di fleet management di Lyft attraverso Flexdrive li rendono il partner ideale”. Non è una concessione tattica. È un riconoscimento che i due problemi richiedono competenze strutturalmente diverse.

Il modello di Zagreb è il più chiaro. Tre attori con tre funzioni distinte e non sovrapponibili. Pony.ai entra con la tecnologia di guida, certificata e collaudata. Verne entra come fleet owner e operatore locale: si occupa della conformità regolamentare europea, del rapporto con le istituzioni croate, dell’infrastruttura fisica, della gestione quotidiana. Uber porta la piattaforma di distribuzione globale. Nessuno dei tre fa il lavoro degli altri due. Va precisato che nella fase iniziale del servizio i veicoli operano con un operatore di sicurezza a bordo: la transizione a operazioni completamente prive di conducente è prevista non appena le autorità regolamentari lo consentiranno e il servizio raggiungerà i requisiti di affidabilità richiesti.

Il volume che nessun sistema general-purpose può gestire

Un veicolo autonomo genera tra 5 e 10 terabyte di dati al giorno: posizione, stato batteria, anomalie, pattern di utilizzo, variazioni di domanda, tempi di percorrenza. Un singolo veicolo è già uno stream complesso. Una flotta di diecimila veicoli in una città produce un volume che nessun sistema di dispatching tradizionale, e nessun modello general-purpose, può elaborare in tempo utile per decisioni operative.

Il dispatcher umano che gestisce una decina di veicoli è già un sistema ad alta intensità cognitiva. Scala quella logica a migliaia di unità distribuite su quartieri con dinamiche diverse, sincronizzate con il trasporto pubblico, i picchi di domanda, i cantieri, la pioggia, gli eventi: il problema non cresce linearmente, esplode in complessità combinatoria.

Quello che serve non è potenza di calcolo generica. Serve intelligenza domain-specific, addestrata sulla fisica e sul ritmo delle città: dove si forma domanda, quando, perché, con quale velocità si trasferisce da un’area all’altra. Un sistema che sappia anticipare lo squilibrio prima che diventi un buco di copertura. Che ottimizzi il riposizionamento minimizzando i chilometri a vuoto. Che coordini ricariche e manutenzione in funzione della domanda prevista, non di un calendario fisso. Che risponda a un incidente senza che l’effetto si propaghi sull’intera rete.

Questo è lo strato di orchestrazione. Ed è lo strato che oggi non ha ancora un nome di categoria consolidato nel mercato.

Perché i grandi dello stack non occuperanno questo spazio

La tentazione è pensare che Waymo, Uber o uno dei grandi player tecnologici risolveranno anche questo problema. È una previsione ragionevole in superficie, ma probabilmente sbagliata per una ragione strutturale.

I sistemi di guida autonoma sono ottimizzati per massimizzare la qualità della percezione e della decisione a bordo. Il loro perimetro è il veicolo. L’orchestrazione di flotta richiede invece una prospettiva di sistema: non ottimizzare il singolo mezzo, ma governare l’equilibrio dell’intera rete in funzione di obiettivi che possono essere in tensione tra loro. Massimizzare l’utilizzo della flotta va in conflitto con garantire copertura nelle aree a bassa domanda. Minimizzare i costi operativi va in conflitto con mantenere tempi di attesa accettabili. Ottimizzare la redditività dell’operatore va in conflitto, spesso, con gli obiettivi pubblici di accessibilità e equità territoriale.

Questi tradeoff non sono tecnici nel senso stretto: sono politici e regolatori. Chi progetta stack di guida autonoma raramente ha la vocazione, né la struttura organizzativa, per presidiarli. I deal recenti lo confermano in modo abbastanza diretto.

L’Europa ha una finestra, ma non rimarrà aperta a lungo

In questo scenario, l’Europa si trova in una posizione singolare. Non è il centro di gravità dello sviluppo hardware della guida autonoma: lì dominano i player americani e cinesi. Ma ha asset che diventano rilevanti precisamente per lo strato di orchestrazione.

Le città europee sono laboratori di densità e complessità unici: reti di trasporto pubblico stratificate, regolamentazione dello spazio urbano articolata, aspettative su accessibilità ed equità che pongono vincoli espliciti su come un servizio può operare. Progettare un sistema di orchestrazione per Barcellona, per Berlino, per Milano non è la stessa cosa che progettarlo per Phoenix. Le variabili sono diverse, i vincoli sono diversi.

Zagreb è un segnale significativo in questo senso. Verne, una startup croata nata dall’ecosistema di Rimac, si è posizionata come operatore locale nell’unico modello che consente a Pony.ai di entrare in Europa senza dover costruire da zero la relazione con le istituzioni locali, la conformità regolamentare, il rapporto con gli utenti. L’orchestrazione operativa locale è il valore che Verne porta al tavolo, e senza quel valore il deal non esiste.

Ci sono team europei, incluso quello di SWITCH, che stanno costruendo intelligenza operativa su queste specificità: non stack di percezione, ma modelli predittivi e simulativi addestrati sui dati reali delle città, capaci di rispondere a domande che un sistema general-purpose non può nemmeno formulare correttamente. Come cambierà la domanda in questa zona nei prossimi sei mesi? Dove si genererà squilibrio domani mattina? Qual è il punto di rottura della copertura se si riduce la flotta del 15% nelle ore serali?

La finestra per definire questa categoria è aperta. Ma la velocità con cui il settore si sta strutturando, tre deal strutturali in meno di novanta giorni, suggerisce che non lo sarà a lungo. Chi arriva tardi troverà standard, protocolli e aspettative di mercato già consolidati, molto più difficili da ridisegnare.

Il valore non è nel chip. È nella regia.

La narrativa dominante sull’autonomous vehicle ha concentrato attenzione e capitale sul veicolo: il sensore, il modello, il processore. È comprensibile, perché il veicolo è visibile e il progresso è misurabile.

Ma il valore economico duraturo raramente si concentra nel componente più visibile di un sistema. Si concentra nel livello che lo rende scalabile, governabile e interoperabile. Nell’energia, non è il generatore: è la rete. Nelle telecomunicazioni, non è il terminale: è il protocollo. Nella mobilità autonoma, non sarà il veicolo: sarà lo strato che coordina migliaia di veicoli, li sincronizza con la città e trasforma una flotta di macchine intelligenti in un servizio affidabile per chi lo usa ogni giorno.

Quel livello si chiama orchestrazione urbana. La struttura di mercato che lo definirà sta prendendo forma adesso. I deal recenti non raccontano solo chi si allea con chi: raccontano dove si sposterà il valore.

Fonti e riferimenti

[1] Uber e Rivian, comunicato congiunto, 19 marzo 2026 https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2026/Uber-and-Rivian-Partner-to-Deploy-up-to-50000-Fully-Autonomous-Robotaxis-2026-TViR4R05gi/default.aspx

[2] Lyft e Waymo, comunicato congiunto, 17 settembre 2025 https://www.lyft.com/blog/posts/lyft-and-waymo-launch-partnership-to-expand-autonomous-mobility-to-nashville

[3] Verne, Pony.ai e Uber, comunicato congiunto lancio Zagreb, 8 aprile 2026 https://ir.pony.ai/news-releases/news-release-details/pony-ai-inc-advances-overseas-deployment-launch-europes-first