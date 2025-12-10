Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Dati prigionieri nel cloud: come l’AI può liberare la PA

La migrazione verso il cloud, se basata su SaaS chiusi, rischia di trasformarsi in una prigione di dati. Perché la pubblica amministrazione possa usare agenti AI efficaci servono interoperabilità reale, accesso alle fonti e un ecosistema aperto, non dipendente dai fornitori

Pubblicato il 10 dic 2025
Andrea Tironi

Project Manager – Digital Transformation

transizione digitale dei comuni dogana digitale trasformazione digitale nei piccoli comuni Transformation Office ’assistenti virtuali nella PA

Gli agenti intelligenti (AI agent) stanno diventando sempre più abili nell’analizzare dati eterogenei all’interno degli enti e delle aziende: dal log di un’applicazione, alle email, ai documenti PDF, ai flussi dei sistemi di back-office. Questa capacità crescente trasforma radicalmente il ruolo dei dati e, con esso, la sfida che attende la Pubblica Amministrazione.

Andrea Tironi
Project Manager – Digital Transformation
