Gli agenti intelligenti (AI agent) stanno diventando sempre più abili nell’analizzare dati eterogenei all’interno degli enti e delle aziende: dal log di un’applicazione, alle email, ai documenti PDF, ai flussi dei sistemi di back-office. Questa capacità crescente trasforma radicalmente il ruolo dei dati e, con esso, la sfida che attende la Pubblica Amministrazione.
Dati prigionieri nel cloud: come l’AI può liberare la PA
La migrazione verso il cloud, se basata su SaaS chiusi, rischia di trasformarsi in una prigione di dati. Perché la pubblica amministrazione possa usare agenti AI efficaci servono interoperabilità reale, accesso alle fonti e un ecosistema aperto, non dipendente dai fornitori
