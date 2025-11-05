L’interoperabilità è un’opportunità concreta per migliorare il modo in cui le pubbliche amministrazioni rispondono alle necessità dei cittadini e del territorio.
pubblica amministrazione
Interoperabilità nelle PA locali: la chiave della semplificazione
L’interoperabilità consente alle amministrazioni locali di scambiare dati in modo sicuro e uniforme, riducendo oneri e tempi dei procedimenti. La PDND e le piattaforme dedicate rappresentano strumenti chiave per garantire sicurezza, efficienza e governance digitale
Amministratore Delegato Link.it Srl
Project Manager – Digital Transformation
Argomenti
Canali