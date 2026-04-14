PA digitale dopo il PNRR: come dare valore alla trasformazione

Gli ecosistemi digitali nella PA sono il passaggio decisivo per trasformare gli investimenti del Pnrr in servizi realmente utili, interoperabili e sostenibili. Il nodo non è più soltanto completare gli obiettivi, ma capire cosa resterà quando la spinta straordinaria si esaurirà.

I prossimi mesi, in vista del completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della milestone del 30 giugno, saranno impegnativi. Ma proprio mentre amministrazioni e imprese sono concentrate sul portare a termine gli obiettivi, è necessario guardare oltre.

Gli ecosistemi digitali nella PA oltre la scadenza del Pnrr

Il punto, ora, non è celebrare ciò che è stato fatto, ma assumersi la responsabilità di ciò che resta quando la spinta straordinaria sarà finita.

Il PNRR ci consegna un Paese profondamente trasformato, con un’architettura tecnologica molto più avanzata. In un tempo relativamente breve abbiamo realizzato un upgrade che, in condizioni ordinarie, avrebbe richiesto anni. Ma infrastrutture e piattaforme, da sole, non bastano. Se non diventano il cuore pulsante di servizi efficaci, inclusivi e interconnessi, rischiano di tradursi in una modernizzazione formale: moduli online al posto di quelli cartacei, senza un reale miglioramento per cittadini e imprese.

La vera sfida è progettare e innestare ecosistemi efficaci sulle piattaforme abilitanti. Significa passare dalla logica del singolo progetto alla capacità di governo sistemico. Senza una visione di ecosistema, il rischio è trasformare un investimento straordinario in una grande occasione mancata.

Interoperabilità e fiducia negli ecosistemi digitali nella PA

Perché questo non accada, servono alcuni fattori abilitanti imprescindibili. Il primo è l’interoperabilità: tra sistemi diversi e le basi dati di interesse nazionale, condizione necessaria per rendere possibile il principio del “once only” e facilitare la circolazione dei dati e delle informazioni in modo sicuro e trasparente. Senza interoperabilità, abbiamo sistemi modernissimi ma che lavorano a silos. Il secondo fattore è la sicurezza by design. In un rapporto sempre più digitale tra amministrazione e utenti, la fiducia è centrale: certificazione dei dati, tutela della privacy e accountability non sono accessori, ma prerequisiti.

La sostenibilità digitale come condizione strutturale

C’è poi il tema chiave della sostenibilità digitale come nuovo moltiplicatore di valore pubblico. Molti enti, soprattutto quelli più piccoli, hanno investito in un solo anno più di quanto spendevano normalmente in tecnologia. Mantenere questa nuova architettura implica risorse ordinarie, aggiornamento continuo, capacità di evitare l’obsolescenza. In un’amministrazione sempre più cloud, se la manutenzione resta classificata come costo operativo e non come investimento, il rischio è reale.

È una questione di policy pubblica, non tecnica.

Sovranità del dato negli ecosistemi digitali nella PA

In questo quadro si inserisce anche il tema della sovranità digitale attraverso architetture end-to-end trasparenti, che diano chiara evidenza e tracciabilità delle tecnologie usate e di dove sono localizzate.

Gli operatori italiani possono offrire Software as a Service “made in Italy”, pensati per specifici ecosistemi, certificati secondo le regole AgID/ACN, diventando il presidio di autonomia tecnologica e sicurezza, continuità e capacità di evoluzione, a beneficio dell’intero sistema pubblico.

L’intelligenza artificiale dentro ecosistemi governati

Un capitolo a parte merita l’intelligenza artificiale. Siamo oltre l’effetto wow. L’AI non è un’altra app, né un nuovo pilastro da aggiungere all’elenco. È un insieme di modelli e sistemi che devono essere scelti e utilizzati nel modo corretto. Il suo valore emerge quando lavora in sinergia trasparente con l’uomo, all’interno di ecosistemi specifici che ne orientano l’uso verso obiettivi concreti e condivisi.

Usabilità, linguaggio naturale e assistenti virtuali possono diventare un grande alleato, soprattutto per ridurre il digital divide e facilitare l’accesso ai servizi. Ma tutto questo deve avvenire in un quadro di regole chiare, standard condivisi, certificazione delle fonti e formazione continua delle persone che governano questi strumenti.

Gli ecosistemi digitali nella PA prendono forma nei territori

Il paradigma degli ecosistemi diventa concreto sui territori. La sanità territoriale è uno stress test evidente, con l’invecchiamento della popolazione, la carenza di personale e la frammentazione dei servizi.

Non può reggersi sulla straordinarietà delle persone. Servono piattaforme e processi integrati, équipe distribuite che lavorano su informazioni condivise, better data – leggibili, affidabili, standardizzati – capaci di programmare, prevenire e personalizzare. È qui che si costruisce la sostenibilità del sistema salute dei prossimi anni.

Smart Land e governo integrato del territorio

Lo stesso vale per il governo del territorio. Parlare di Smart Land significa riconoscere che una Regione è chiamata ad assumere il ruolo di regista del territorio: ambiente, infrastrutture, mobilità, energia, agricoltura.

Non una somma di sistemi verticali, ma un territorio che funziona come un ecosistema unico, basato su dati interoperabili e certificati. Le città, dove vive la maggior parte delle persone, sono il primo livello in cui questo approccio si rende visibile: superare i silos amministrativi significa ricordare che stiamo parlando sempre della stessa persona, che nei diversi momenti della vita è contribuente, genitore, lavoratore, paziente.

Dati e welfare negli ecosistemi digitali nella PA

Anche nella PA centrale la valorizzazione dei dati rappresenta il fattore abilitante per completare il cambio di paradigma avviato con il PNRR. In particolare, nell’ecosistema del welfare, enti chiave come INPS e INAIL sono chiamati a evolvere il modello di erogazione dei servizi da una logica tradizionale, basata su sportelli fisici e risposte reattive, a un sistema proattivo, integrato e data-driven, capace di accompagnare il cittadino nella soddisfazione del suo bisogno.

Questa trasformazione richiede un approccio che superi la sola dimensione centrale e valorizzi l’intera filiera del welfare, attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo detenuto da Enti centrali, Regioni e Comuni, anche grazie all’adozione di algoritmi di AI e soluzioni di Robotic Process Automation per intercettare bisogni, prevenire frodi e personalizzare gli interventi.

Allo stesso tempo, il nuovo welfare digitale non può prescindere dal territorio, dove il bisogno si traduce in domanda di servizio e dove ridurre il digital divide e garantire un accesso inclusivo ai servizi diventa una priorità istituzionale.

Patrimonio informativo e valore pubblico

La Pubblica Amministrazione italiana è una miniera di dati estremamente preziosi, dai grandi archivi amministrativi – Anagrafe Nazionale dei Residenti, Anagrafe Tributaria, PRA – fino ad archivi e collezioni che raccontano l’immenso patrimonio storico-culturale del Paese.

Un patrimonio che, se governato come ecosistema, diventa abilitatore di valore pubblico, superando la visione burocratica dell’adempimento e la gestione verticale degli archivi.

Il ruolo della PDND negli ecosistemi digitali nella PA

Non più il cittadino costretto a collezionare e verificare informazioni per costruire la propria pratica, ma informazioni già verificate, facilmente accessibili e interoperabili che si integrano in un “Personal Citizen Record” dinamico e sempre aggiornato.

La PDND è l’infrastruttura digitale nazionale chiave che abilita questo scenario, il cui pieno valore emerge se integrata con piattaforme SaaS specifiche, progettate secondo i paradigmi di Sovranità del dato, Sostenibilità e Sicurezza by design, capaci di sfruttare l’AI per ricercare, classificare e catalogare, accelerando l’estrazione di valore dai dati. In questo quadro, gli archivi non sono più solo depositi di documenti, ma infrastrutture strategiche di conoscenza, a supporto di politiche pubbliche data-driven e servizi evoluti per i cittadini.

Una PA ecosistemica per creare nuove opportunità

Ecco perché lavorare in ottica di ecosistemi interconnessi è oggi il vero punto di svolta per una PA in grado di offrire servizi sempre migliori e di essere vero volano di creazione di nuove opportunità di sviluppo per tutta la collettività.