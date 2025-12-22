Il declino delle criptovalute nel 2025 non è solo una correzione di mercato: espone fragilità di liquidità e leva, ma anche problemi strutturali di fiducia e governance, mentre stablecoin e CBDC conquistano spazio nei pagamenti e nelle infrastrutture finanziarie digitali.
Bitcoin giù nel 2025: i 3 fattori che stanno cambiando il mercato
Nel 2025 Bitcoin scende da oltre 126.000 dollari a circa 82.000 a fine novembre. Il ribasso nasce da fattori macro, ma mette in luce tre criticità strutturali: natura speculativa, opacità della governance e concorrenza di stablecoin e CBDC
