Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

scenari

Bitcoin giù nel 2025: i 3 fattori che stanno cambiando il mercato

Home Cittadinanza digitale Pagamenti digitali
Indirizzo copiato

Nel 2025 Bitcoin scende da oltre 126.000 dollari a circa 82.000 a fine novembre. Il ribasso nasce da fattori macro, ma mette in luce tre criticità strutturali: natura speculativa, opacità della governance e concorrenza di stablecoin e CBDC

Pubblicato il 22 dic 2025
Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano

criptovalute (4) (1) utility token; dichiarazione redditi criptovalute; password criptovalute; sicurezza criptovalute; hardware wallet regolamentazione crypto europea report EBA criptovalute; tassazione cripto

Il declino delle criptovalute nel 2025 non è solo una correzione di mercato: espone fragilità di liquidità e leva, ma anche problemi strutturali di fiducia e governance, mentre stablecoin e CBDC conquistano spazio nei pagamenti e nelle infrastrutture finanziarie digitali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Ernesto Damiani
Università degli Studi di Milano
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • frodi aziendali

  • pa digitale

    Manuale di gestione documentale: guida pratica per i piccoli comuni

    24 Lug 2025

    di Lucia Ronchetti e Andrea Tironi

    Condividi
  • altruismo dei dati dati sintetici in sanità governance integrata IA data act

  • normativa

    Data Governance Act: guida all'uso secondario dei dati

    25 Feb 2025

    di Anna Cataleta e Aurelia Losavio

    Condividi
  • edge ai (1); bonus startup innovative; Ai antiriciclaggio; cybersecurity beni e servizi informatici; AI cittadini

  • la guida

    AI per l'antiriciclaggio, ecco applicazioni e vantaggi per banche e imprese

    30 Giu 2025

    di Sergio Boccadutri

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x