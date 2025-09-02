Le migliori carte di credito con fido del 2025

Una carta di credito con fido, nota anche come carta di credito revolving, è uno strumento di pagamento che mette a disposizione una somma di denaro (il “fido” o “plafond”) che si può utilizzare per i tuoi acquisti. A differenza di una carta di credito “a saldo”, in cui l’intero importo delle spese viene addebitato in un’unica soluzione sul conto corrente il mese successivo, con una carta revolving si può rimborsare il debito in comode rate mensili.

Cos’è una carta di credito con fido e come funziona

Una carta di credito con fido è uno strumento di pagamento che consente di effettuare acquisti o prelievi anche in assenza di disponibilità immediata sul conto, grazie a una linea di credito concessa dalla banca o dall’ente emittente.

Ogni mese viene stabilito un limite massimo di spesa, detto appunto fido, entro il quale il titolare può utilizzare la carta. Le spese effettuate vengono poi addebitate in un’unica soluzione nel mese successivo o, in alcuni casi, rateizzate con interessi.

Questo sistema offre una certa flessibilità finanziaria, utile per affrontare spese impreviste o pianificare pagamenti nel tempo, ma richiede attenzione nella gestione del saldo per evitare costi aggiuntivi.

Come funziona la carta di credito con fido

Il fido: L’istituto di credito concede una linea di credito, ovvero una somma massima di denaro che si può utilizzare. Ad esempio, se il fido è di €3.000, si possono fare acquisti fino a questo importo.

Il rimborso: Ogni mese, si rimborsa una rata prestabilita che comprende una parte del capitale utilizzato e gli interessi maturati.

La ricarica: La parte di capitale che si rimborsa va a ricostituire il fido disponibile. Di conseguenza, si può continuare a utilizzare la carta per nuovi acquisti, sempre entro il limite del fido concesso.

Vantaggi e svantaggi delle carte di credito con fido

Tra i vantaggi principali di una carta di credito con fido c’è la possibilità di dilazionare i pagamenti e disporre di liquidità aggiuntiva quando necessario.

Questo può rivelarsi utile per emergenze, viaggi o acquisti importanti. Inoltre, molte carte offrono programmi fedeltà, cashback, assicurazioni o accesso a servizi esclusivi.

Tuttavia, i principali svantaggi riguardano gli interessi che si applicano in caso di rateizzazione o mancato saldo a fine mese, oltre al rischio di un uso eccessivo della carta che può portare a un indebitamento poco sostenibile.

È fondamentale, quindi, conoscere le condizioni contrattuali e i tassi applicati.

Carte di credito con fido: SelfyConto

Mediolanum Carta di Credito 4.5 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno; poi 45 € Costo Prelievo ATM: Gratis Costo Bonifici: Gratis Richiedi la tua carta

SelfyConto di Banca Mediolanum offre la Mediolanum Credit Card, una carta di credito che può essere richiesta e gestita interamente online. A differenza di una semplice carta di debito, questa carta opera con un fido (o plafond) che permette di fare acquisti e dilazionare i pagamenti.

Caratteristiche principali

Fido (Plafond): La carta ha un plafond che parte da €1.500 e può essere gestito e monitorato tramite l’app o il sito di Banca Mediolanum. Questo fido rappresenta la somma massima da utilizzare per gli acquisti.

Modalità di rimborso: Una delle funzionalità più interessanti è "Easy Shopping". Con questa opzione si possono rateizzare le spese superiori a €250 in comode rate mensili, gestendo in autonomia il numero di rate e la durata. È uno strumento utile per affrontare spese impreviste senza intaccare la liquidità sul conto corrente.

Costi: Il canone della Mediolanum Credit Card è gratuito il primo anno. Successivamente, ha un costo annuale di12 euro.

Come funziona la carta con fido Mediolanum Credit Card

La carta è collegata al SelfyConto. Viene anticipata una somma dalla banca quando la si utilizza per gli acquisti. L’addebito sul conto corrente avviene in un’unica soluzione, di solito a metà del mese successivo, a meno che non si decida di rateizzare la spesa con la funzione “Easy Shopping”.

Vantaggi della Mediolanum Credit Card

Flessibilità: Il fido offre una riserva di denaro sempre disponibile

Gestione digitale: Si possono monitorare le spese, impostare limiti, e bloccare/sbloccare la carta direttamente dall'app.

Personalizzazione: Si può scegliere il circuito di pagamento (Visa o Mastercard) e il colore della carta.

Requisiti e costi della Mediolanum Credit Card con SelfyConto

La carta è gratuita per il primo anno. Successivamente il canone annuo è di 12 € nella versione base.

Le commissioni per anticipo contante sono del 4 % (con un minimo di 0,52 € in area Euro), e sono previste spese per duplicati (15 €), sostituzioni d’emergenza (25 € solo per circuito VISA) e SMS alert (0,16 € per ciascun SMS).

Gli estratti conto online sono gratuiti, mentre quelli cartacei costano circa 1,03 €. L’addebito viene effettuato sul conto corrente circa 15 giorni dopo la chiusura dell’estratto conto.

Mediolanum Credit Card Prestige: fido più elevato

Questa carta si rivolge a chi ha bisogno di una maggiore disponibilità di spesa e offre una serie di servizi aggiuntivi rispetto alla carta di credito standard.

Fido e servizi esclusivi

Fido più elevato: La principale differenza è il fido (plafond) di spesa, che parte da un importo più alto rispetto alla Mediolanum Credit Card standard (che ha un fido a partire da €1.500). Per la versione Prestige, il fido concesso può arrivare a €5.000 o più , a seconda del profilo del cliente.

Servizi a valore aggiunto: La Mediolanum Credit Card Prestige include benefit pensati per chi viaggia o ha esigenze di spesa più elevate, come: LoungeKey: iscrizione annuale gratuita al circuito LoungeKey per accedere a oltre 1.300 lounge aeroportuali in tutto il mondo. Premium Experience: accesso a servizi ed esperienze esclusive, eventi e viaggi unici. Assicurazione: polizza gratuita "Multirischi" Nexi che offre protezione sugli acquisti e durante i viaggi (es. copertura bagagli e spese mediche urgenti).

La Mediolanum Credit Card Prestige include benefit pensati per chi viaggia o ha esigenze di spesa più elevate, come:

Costi

Anche la carta Prestige viene offerta gratuitamente per il primo anno per i clienti di SelfyConto. Il costo è di 80 euro al secondo anno.

Crédit Agricole: caratteristiche delle carte e fido disponibile

Crédit Agricole Nexi 4.5 Emittente: Mercury UK Holdco Limited Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Mastercard Canone: 50€/anno Fido Max: da 1.500 euro a 2.400 euro Rimborso: mensile con TAN variabile fino al 13,08% e TAEG variabile fino al 15,91% Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Crédit Agricole offre diverse carte di credito con un fido, ovvero una linea di credito predefinita che consente di effettuare acquisti anche se non si dispone di fondi sufficienti sul conto corrente al momento della spesa.

Le carte di credito disponibili tramite Crédit Agricole includono:

Carta Futura di CA Auto Bank: Si tratta di una carta di credito revolving che permette di rimborsare gli acquisti a rate. Ha un plafond di 3.000€ e ogni rata versata ripristina parte del plafond.

Si tratta di una carta di credito revolving che permette di rimborsare gli acquisti a rate. Ha un plafond di 3.000€ e ogni rata versata ripristina parte del plafond. Carte Nexi: Crédit Agricole offre carte di credito del circuito Nexi, come la Carta Nexi Classic . Queste carte hanno un fido mensile che può arrivare fino a 3.000€ e offrono la possibilità di pagare a saldo o a rate.

Crédit Agricole offre carte di credito del circuito Nexi, come la . Queste carte hanno un fido mensile che può arrivare fino a 3.000€ e offrono la possibilità di pagare a saldo o a rate. Carte American Express: È possibile richiedere diverse carte American Express tramite Crédit Agricole, come la Carta Verde American Express. Queste carte offrono una linea di credito personalizzata che può raggiungere cifre elevate (ad esempio, fino a 12.500€ per la Carta Verde) e includono servizi aggiuntivi come assicurazioni e programmi di ricompensa.

Il programma di fidelizzazione €co Club Auto Bank

L’€co Club CA Auto Bank è un programma di fidelizzazione (loyalty) gratuito associato alle carte di credito CA Auto Bank (Carta Futura, Carta Drivalia, e Carta CA Auto Bank). L’obiettivo è premiare i clienti che utilizzano queste carte offrendo loro una serie di sconti e vantaggi legati alla mobilità sostenibile, ai servizi della banca e ad altri prodotti.

Come funziona e quali sono i vantaggi

Accumulo punti €co: Ogni volta che si usa una delle carte di credito collegate al programma, ogni 10€ di spesa fanno accumulare 1€ di buoni sconto. Questi punti vengono accreditati entro 10 giorni lavorativi dall’emissione del rendiconto. Bonus di benvenuto: Quando si attiva una delle carte, si riceve un bonus di 50 Punti €co (equivalenti a un buono sconto di 50€) da utilizzare all’interno del programma. Vantaggi sulla mobilità: I punti accumulati possono essere trasformati in voucher per noleggiare monopattini o veicoli elettrici .

. Offrono sconti su servizi di noleggio a breve termine con Drivalia (un’altra società del gruppo CA Auto Bank), inclusi sconti sul canone di noleggio, su servizi aggiuntivi come la “Super Cover” e sul deposito cauzionale.

(un’altra società del gruppo CA Auto Bank), inclusi sconti sul canone di noleggio, su servizi aggiuntivi come la “Super Cover” e sul deposito cauzionale. Sono previsti sconti anche sui programmi di abbonamento per l’auto, come Car Cloud e Be Free Evo. Cashback e Salvadanaio Virtuale: Accedendo a una sezione dedicata, si può ottenere un rimborso in percentuale sugli acquisti effettuati presso marchi e negozi partner del programma.

effettuati presso marchi e negozi partner del programma. Questi rimborsi vanno a finire in un “salvadanaio virtuale” e possono essere usati per acquistare prodotti e offerte disponibili nel catalogo dell’€co Club. Sconti su prodotti CA Auto Bank: I membri dell’€co Club possono accedere a voucher per ottenere vantaggi su altri prodotti della banca.

per ottenere vantaggi su altri prodotti della banca. Ci sono tassi di rendimento più vantaggiosi su nuovi vincoli del Conto Deposito CA Auto Bank (ad esempio, fino al 2,90% lordo per vincoli a 36 e 48 mesi).

su nuovi vincoli del Conto Deposito CA Auto Bank (ad esempio, fino al 2,90% lordo per vincoli a 36 e 48 mesi). Sono previsti sconti, fino all’azzeramento , sulle spese di istruttoria per nuovi finanziamenti auto.

, sulle spese di istruttoria per nuovi finanziamenti auto. È disponibile un buono sconto di 150€ sulle spese di istruttoria per i Prestiti Personali.

Carta Futura di CA Auto Bank con Crédit Agricole

Caratteristiche principali:

Plafond: Limite di spesa iniziale di 3.000€ . Ogni volta che si paga una rata, il plafond si ripristina, permettendo di fare nuovi acquisti.

Limite di spesa iniziale di . Ogni volta che si paga una rata, il plafond si ripristina, permettendo di fare nuovi acquisti. Flessibilità di rimborso: Si può scegliere tra due modalità: A saldo: Tutte le spese del mese vengono addebitate in un’unica soluzione il 6 del mese successivo sul conto corrente. A rate (modalità revolving): Si può scegliere di rimborsare gli acquisti a rate mensili, con un importo minimo di 100€. La funzionalità “My Budget” permette di modificare l’importo della rata ogni mese.

Si può scegliere tra due modalità: Costi: Il canone annuale è gratuito il primo anno . Dal secondo anno, il costo è di 29€ . Per la modalità di rimborso a rate, è previsto un tasso di interesse: TAN fisso dell’11,90% e un TAEG del 14,03% .

Servizi e sicurezze: Protezione Frodi: Garanzia di rimborso in caso di transazioni non autorizzate. My Control: Permette di abilitare o disabilitare la carta per i pagamenti all’estero, online o per il prelievo di contanti. Alert SMS: Si riceve una notifica per ogni spesa superiore a 50€. Tecnologia Contactless: Per pagamenti veloci senza dover inserire il PIN per importi inferiori a 50€.



Vantaggi aggiuntivi con l’€co Club

Richiedendo la carta, si entra a far parte gratuitamente dell’€co Club CA Auto Bank, un programma che offre:

Sconti su mobilità: Sconto del 10% sul noleggio auto a breve termine con Drivalia, sconti sul car sharing e sugli abbonamenti di noleggio a lungo termine.

Sconto del 10% sul noleggio auto a breve termine con Drivalia, sconti sul car sharing e sugli abbonamenti di noleggio a lungo termine. Vantaggi sui prodotti CA Auto Bank: Si possono ottenere tassi di rendimento più vantaggiosi su Conto Deposito Tempo e sconti sulle spese di istruttoria per finanziamenti e prestiti personali.

L’offerta è soggetta ad approvazione da parte di CA Auto Bank ed è valida fino al 30/09/2025.

Carta di credito Drivalia con Crédit Agricole: ideale per chi noleggia auto

La Carta di Credito Drivalia è una soluzione finanziaria che unisce le funzionalità di una classica carta di credito con un pacchetto di vantaggi specifici per chi utilizza i servizi di mobilità di Drivalia, rendendola particolarmente adatta a chi viaggia, noleggia auto o usa il car sharing regolarmente. L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2025.

Vantaggi principali della carta di credito Drivalia con Crédit Agricole

I principali vantaggi che la carta offre sono:

Sconti sul noleggio a breve termine: 10% di sconto sul canone di noleggio auto. 30% di sconto sui servizi aggiuntivi di “Super Cover” e “Seconda Guida”. Deposito cauzionale dimezzato.

Sconti sugli abbonamenti auto: sconti fino al 30% sul costo di iscrizione per i servizi in abbonamento come CarCloud , Be Free Evo e Be Free 6×6 . Gli sconti variano in base al tipo di veicolo (termico, ibrido o elettrico).

sconti fino al 30% sul costo di iscrizione per i servizi in abbonamento come , e . Gli sconti variano in base al tipo di veicolo (termico, ibrido o elettrico). Vantaggi sul car sharing E+Share Drivalia: iscrizione gratuita e tariffe agevolate.

iscrizione gratuita e tariffe agevolate. Programma loyalty €co Club CA Auto Bank: la carta fa accedere automaticamente a questo programma a premi. Spendi, accumuli “Punti €co” e puoi usarli per acquistare voucher e usufruire di ulteriori sconti sui servizi Drivalia e altri prodotti CA Auto Bank.

Caratteristiche della carta di credito Drivalia

Dal punto di vista tecnico e finanziario, la Carta di Credito Drivalia presenta queste caratteristiche:

Quota annuale: è gratuita per il primo anno, poi ha un costo di 35 euro.

è gratuita per il primo anno, poi ha un costo di 35 euro. Modalità di rimborso: offre due opzioni: Rimborso a saldo: si paga l’intero importo delle spese in un’unica soluzione, senza interessi. Rimborso a rate: si può dilazionare il pagamento degli acquisti in rate mensili a un tasso d’interesse fisso ( TAN 11,90% – TAEG 15,62% ).

offre due opzioni: Gestione personalizzata: tramite l’Area Clienti My CA Auto Bank, si può definire l’importo della rata mensile ( My Budget ) e decidere su quali canali abilitare la carta ( My Control ).

tramite l’Area Clienti My CA Auto Bank, si può definire l’importo della rata mensile ( ) e decidere su quali canali abilitare la carta ( ). Tecnologia: è una carta contactless .

è una carta . Sicurezza: include la protezione frodi con garanzia di rimborso e un servizio di SMS Alert per transazioni superiori a 50 euro.

Carta CA Autobank

Quota annuale: È gratuita per il primo anno . Dal secondo anno, la quota è di 35 € .

È . Dal secondo anno, la quota è di . Commissioni: C’è una commissione del 4% per ogni operazione di prelievo di contante, con un minimo di 3 € . L’invio di ogni rendiconto cartaceo o digitale costa 2 € , a cui si aggiunge l’imposta di bollo se l’estratto conto supera i 77,47 €.

Su un importo di 2.000 € rimborsato in 24 mesi, il TAN (Tasso Annuo Nominale) è dell’11,90% e il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è del 15,62%.

Vantaggi, sconti e voucher

€co Club CA Auto Bank: Si viene iscritti automaticamente e gratuitamente a questo programma fedeltà. Permette di accedere a voucher e sconti su: Negozi online di varie marche. Prodotti CA Auto Bank, come tassi di rendimento più vantaggiosi sul Conto Deposito o sconti sulle spese di istruttoria per finanziamenti e prestiti personali. Servizi di mobilità di Drivalia (noleggio a breve termine, car sharing, abbonamenti auto), con sconti dedicati se si paga con la carta.

Si viene iscritti automaticamente e gratuitamente a questo programma fedeltà. Permette di accedere a voucher e sconti su: My Control: Dà la possibilità di abilitare o disabilitare l’uso della carta per specifici canali (es. all’estero, online, prelievi di contante).

Dà la possibilità di abilitare o disabilitare l’uso della carta per specifici canali (es. all’estero, online, prelievi di contante). Protezione frodi: Offre una garanzia di rimborso in caso di transazioni non autorizzate.

Offre una garanzia di rimborso in caso di transazioni non autorizzate. Alert SMS: Si riceve una notifica via SMS per ogni transazione superiore a 50 €.

Si riceve una notifica via SMS per ogni transazione superiore a 50 €. Tecnologia Contactless: Permette pagamenti veloci e facili nei negozi abilitati.

Panoramica delle carte di credito con fido Nexi con Crédit Agricole

Le carte di credito Nexi con Crédit Agricole si distinguono principalmente per il plafond e per i servizi aggiuntivi.

Nexi Classic: È la carta base, ideale per le spese quotidiane. Ha un plafond che va da €1.300 a €5.000 al mese, a seconda del profilo di credito del titolare. Offre le funzionalità essenziali come la tecnologia Contactless e la possibilità di pagare con smartphone.

È la carta base, ideale per le spese quotidiane. Ha un plafond che va da al mese, a seconda del profilo di credito del titolare. Offre le funzionalità essenziali come la tecnologia Contactless e la possibilità di pagare con smartphone. Nexi Prestige: Pensata per chi ha esigenze di spesa più elevate. Il plafond può variare da €5.000 a €20.000 al mese. Offre servizi di alto livello, come l’accesso al programma Lounge Key e un Servizio Clienti dedicato 24/7.

Pensata per chi ha esigenze di spesa più elevate. Il plafond può variare da al mese. Offre servizi di alto livello, come l’accesso al programma Lounge Key e un Servizio Clienti dedicato 24/7. Nexi Excellence: La carta top di gamma, con un plafond molto elevato che parte da €10.000 fino a €25.000 al mese. Include un pacchetto di servizi premium, come carte familiari gratuite, l’assistenza Concierge Plus e il servizio Premium Viaggi.

Ecco una tabella che riassume le principali caratteristiche e i plafond delle carte di credito Nexi offerte da Crédit Agricole.

Caratteristica Nexi Classic Nexi Prestige Nexi Excellence Plafond mensile Fino a €5.000 Fino a €20.000 Fino a €25.000 Plafond iniziale Fino a €1.300 Fino a €5.000 Fino a €10.000 Addebito spese 15 del mese successivo 15 del mese successivo 15 del mese successivo Servizi principali Contactless, pagamenti digitali, Servizio Clienti dedicato Plafond elevato, Servizi LifeStyle e Premium Viaggi, Servizio Clienti 24/7, Lounge Key Pacchetto carte familiari gratuite, Concierge Plus, Premium Viaggi, Lounge Key Utilizzo Spese quotidiane Spese elevate e viaggi Spese molto elevate e servizi premium

Panoramica delle carte di credito con fido Amrican Express con Crèdit Agricole

Le carte di credito American Express, in collaborazione con Crédit Agricole, sono disponibili in tre versioni principali: Verde, Oro, e Platino. Queste carte si distinguono per i costi, i benefit e i servizi offerti, adattandosi a diverse tipologie di spesa e stili di vita.

Caratteristiche comuni

Tutte e tre le carte offrono:

Assistenza Clienti disponibile 24/7.

disponibile 24/7. Programma Membership Rewards per accumulare punti con ogni euro speso (con alcune differenze tra i modelli).

per accumulare punti con ogni euro speso (con alcune differenze tra i modelli). Protezione Antifrode in caso di uso illecito della carta.

in caso di uso illecito della carta. Sconti e offerte tramite il programma Amex Offers.

tramite il programma Amex Offers. Modalità di pagamento flessibile , sia a saldo che a rate.

, sia a saldo che a rate. Nessun limite di spesa prefissato, sebbene le operazioni siano soggette ad autorizzazione basata sulla tua storia di spesa e situazione finanziaria.

Ora, vediamo nel dettaglio le differenze principali tra le tre carte.

Confronto tra le Carte American Express

Caratteristica Carta Verde American Express Carta Oro American Express Carta Platino American Express Canone Annuale Gratuito il 1° anno, poi 84€/anno (7€/mese) Gratuito il 1° anno, poi 240€/anno (20€/mese) 840€/anno (quota fissa) Linea di Credito Fino a 12.500€ (personalizzata) Fino a 15.000€ (personalizzata) Nessun limite prefissato Benefit di Viaggio Assicurazione viaggi di base; sconti noleggio Avis (15%) Voucher viaggi 50€/anno; 2 ingressi gratuiti Priority Pass/anno; sconti noleggio Avis (20% in Italia, 15% nel mondo) Voucher viaggi 150€/anno; accesso illimitato e gratuito a oltre 1.200 lounge per te e un ospite; sconti FREENOW (fino a 120€/anno) Protezione Acquisti Fino a 1.300€ Fino a 2.600€ Fino a 6.000€ Benefit Aggiuntivi Nessuno Fino a 50€ di sconto annuale su Vivaticket.com 300€ di sconto Global Dining/anno; Carta Platino Supplementare e fino a 4 Carte Oro Supplementari incluse; Assicurazione spese mediche di viaggio per te e la tua famiglia

Carte di credito con fido: Credem Ego Classic e Ego Gold

Credem Ego Classic 4.2 Circuito: Mastercard, Visa Canone: 39€ Prelievo massimo: 500€, aumentabile a 1.000€ Limite di spesa: fino a 5.000€ Commissioni prelievo: 4% dell’importo prelevato, minimo 2.50€ Contactless: ✓ Plafond: tra 1.500€ e 5.000€ RICHIEDI LA TUA CARTA

Le carte di credito di Credem, conosciute come Ego Classic e Ego Gold offrono una linea di credito (fido) variabile in base al profilo del cliente e al tipo di carta scelto.

Entrambe le carte sono realizzate in PVC riciclato e offrono la tecnologia Chip&PIN e Contactless, oltre alla possibilità di utilizzare pagamenti digitali come Google Pay e Samsung Pay. La principale differenza risiede nel massimale di spesa e nei servizi aggiuntivi.

Caratteristiche, fido e costi di Ego Classic

Massimale (Plafond): Finanziamento revolving da 1.500 euro, adatto a spese quotidiane.

Finanziamento revolving da 1.500 euro, adatto a spese quotidiane. Costo: Il canone è di 39€ all’anno , ma è gratuito il primo anno . Rimane gratuito anche gli anni successivi se le spese superano i 6.000€ in 12 mesi .

Il canone è di , ma è . Rimane gratuito anche gli anni successivi se le spese superano i . Rateizzazione: Si può scegliere di rimborsare a saldo (tutto in una volta) o a rate. Se si sceglie la modalità revolving (a rate), si applica un TAN del 13,50% e un TAEG del 20,26% (sull’esempio di 1.500€).

Si può scegliere di rimborsare a saldo (tutto in una volta) o a rate. Se si sceglie la modalità revolving (a rate), si applica un TAN del 13,50% e un TAEG del 20,26% (sull’esempio di 1.500€). Servizi: Include avvisi gratuiti in tempo reale per le spese superiori a 2€ o 50€ e un’assicurazione sugli acquisti in caso di furto entro 90 giorni. Offre anche il servizio “Prestincarta” per richiedere un finanziamento direttamente sul conto.

Include avvisi gratuiti in tempo reale per le spese superiori a 2€ o 50€ e un’assicurazione sugli acquisti in caso di furto entro 90 giorni. Offre anche il servizio “Prestincarta” per richiedere un finanziamento direttamente sul conto. Personalizzazione: Si può personalizzare la grafica della carta con 8 colori diversi al costo di 5€ (una tantum).

Caratteristiche, fido e costi di Ego Gold

Massimale (Plafond): Il massimale di spesa arriva fino a 50.000€ . Questa carta è pensata per chi ha bisogno di importi più elevati.

Il massimale di spesa arriva fino a . Questa carta è pensata per chi ha bisogno di importi più elevati. Costo: non include un canone.

non include un canone. Rateizzazione: Anche in questo caso è possibile rimborsare a rate, con un TAN del 12% e un TAEG del 17,10%.

Anche in questo caso è possibile rimborsare a rate, con un TAN del 12% e un TAEG del 17,10%. Servizi: Oltre alle protezioni standard, la Ego Gold include servizi aggiuntivi pensati per i viaggi, come l’accesso a Fast Track e lounge in aeroporto (se il volo è in ritardo di almeno un’ora), e una copertura assicurativa più estesa che include viaggi, salute e auto.

Tabella comparativa: Ego Classic vs. Ego Gold di Credem

Caratteristica Ego Classic Ego Gold Massimale (Plafond) Non specificato, adatto a spese quotidiane (es. 1.500€) Fino a 50.000€ Canone Anno 39€ (gratuito il 1° anno e se spendi > 6.000€/anno) Non specificato TAN 13,50% 12% TAEG 20,26% 17,10% Avvisi Spesa In tempo reale per spese > 2€ o 50€ Non specificato Servizi Aggiuntivi Prestincarta (piccolo prestito), assicurazione sugli acquisti Fast Track e lounge in aeroporto, assicurazione estesa (viaggi, salute, auto) Personalizzazione Sì, con 8 colori a 5€ una tantum non specificato

Come si ottiene un fido bancario per una carta di credito

Per ottenere un fido bancario associato a una carta di credito, la banca o l’istituto emittente valuta in primo luogo l’affidabilità creditizia del richiedente.

Questo processo inizia con la compilazione di una richiesta formale, spesso durante l’apertura del conto corrente o al momento della sottoscrizione della carta. Il richiedente deve fornire documenti personali, reddituali e lavorativi aggiornati, come carta d’identità, codice fiscale, ultime buste paga o dichiarazione dei redditi, e talvolta l’estratto conto.

L’istituto procede poi con una verifica del merito creditizio, valutando il reddito netto, la presenza di altri finanziamenti in corso, l’eventuale storia bancaria e l’iscrizione in banche dati come il CRIF.

Se il profilo è considerato solido viene approvata una linea di credito mensile, ovvero il fido, che rappresenta l’importo massimo spendibile con la carta. Questo limite può variare nel tempo ed essere aumentato su richiesta, previa nuova valutazione.

Il fido bancario non è un diritto automatico ma un’opportunità concessa a fronte di garanzie economiche e comportamentali. In caso di cattivo utilizzo o ritardi nei rimborsi, l’ente emittente può ridurre o revocare il plafond disponibile.

Come scegliere la carta di credito con fido più adatta

La scelta della carta di credito con fido dipende da diversi fattori: l’importo massimo del credito concesso, le modalità di rimborso (a saldo o rateale), i costi di gestione come il canone annuo, e i tassi di interesse applicati.

È importante valutare anche eventuali vantaggi accessori, come le assicurazioni incluse, il circuito di pagamento (Visa, Mastercard, American Express) e la compatibilità con wallet digitali.

Un altro elemento rilevante è la semplicità di gestione tramite app o internet banking. Chi viaggia spesso può optare per carte con vantaggi internazionali, mentre chi cerca risparmio dovrebbe orientarsi su carte con fido gratuito e zero commissioni nei limiti previsti.

5 errori da evitare con la carta di credito con fido

La carta di credito con fido, o a saldo, può essere un ottimo strumento per gestire le spese quotidiane e affrontare gli imprevisti. Tuttavia, se non usata con cautela, può portare a seri problemi finanziari.

Ecco 5 errori comuni da evitare per una gestione consapevole e responsabile.

Considerare il fido come un’estensione del proprio reddito

Il fido non è denaro “in più” a nostra disposizione. Si tratta di un prestito concesso dalla banca che dovremo restituire, solitamente in un’unica soluzione, entro il mese successivo. Usarlo per finanziare acquisti di routine, come la spesa o il caffè, può far perdere il controllo sulle spese e creare l’illusione di avere una maggiore disponibilità economica.

Il rischio: se non riusciamo a saldare l’intero importo speso alla fine del mese, potremmo trovarci in difficoltà. La banca potrebbe addebitarci interessi e commissioni, aumentando il debito e rendendone più difficile il rimborso.

Usare il fido per investimenti a lungo termine

Il fido è uno strumento di debito a breve termine. È pensato per coprire esigenze temporanee di liquidità, come una spesa imprevista o un’emergenza. Utilizzarlo per finanziare investimenti a lungo termine, come l’acquisto di un’auto o di un immobile, è un errore grave.

Il rischio: questi investimenti richiedono un piano di rimborso strutturato e a lungo termine. Il fido, non essendo progettato per questo scopo, può portare a un debito insostenibile a causa dei tassi di interesse e delle condizioni di rimborso.

Non monitorare regolarmente le spese

L’estrema facilità di utilizzo della carta di credito può indurre a non tenere traccia degli acquisti. Non controllare l’estratto conto e non confrontare le spese con il proprio budget può portare a spendere più di quanto si possa realmente restituire.

Il rischio: accumulare un debito senza rendersene conto, ritrovandosi alla fine del mese con una cifra da rimborsare molto più alta del previsto. Questo può causare un effetto a catena, portando a ritardi nei pagamenti e al peggioramento del proprio profilo creditizio.

Usare la carta per prelevare contante

Prelevare contante con una carta di credito è quasi sempre una mossa sbagliata. Questo tipo di operazione, chiamata “anticipo di contante”, è costosa. Non solo si applicano commissioni elevate, ma gli interessi iniziano a maturare immediatamente, senza il periodo di “grace” che di solito si ha per gli acquisti.

Il rischio: pagare costi aggiuntivi ingiustificati e aumentare rapidamente il debito. Per prelevare contanti, è sempre meglio usare la propria carta di debito (Bancomat).

Ignorare il proprio limite di spesa

Ogni carta di credito ha un limite, o plafond. Questo non è un suggerimento, ma un tetto massimo di spesa. Ignorare o superare questo limite può avere conseguenze serie. Le transazioni potrebbero essere rifiutate e la banca potrebbe applicare penali per superamento del fido.

Il rischio: superare spesso il limite di spesa può indicare alla banca che hai problemi finanziari, il che potrebbe portare alla revoca del fido. È fondamentale monitorare il saldo e restare sempre al di sotto del limite concesso.

La chiave per una gestione finanziaria sana è utilizzare la carta di credito con fido come un comodo strumento di pagamento, non come una fonte illimitata di denaro. Una gestione attenta, basata sulla consapevolezza delle proprie entrate e uscite, è l’unico modo per godere dei suoi vantaggi senza cadere nelle sue trappole.