La carta revolving rappresenta uno strumento finanziario di credito al consumo che si discosta strutturalmente dalle comuni carte di debito o di credito “a saldo”. Sotto il profilo economico, si configura come un fido rotativo associato a un supporto di pagamento, consentendo al titolare di rateizzare il rimborso degli acquisti effettuati.

Sebbene il consumatore moderno possa oggi svincolare la carta di credito dal proprio conto principale, non può prescindere dal possederne uno. La scelta tra una carta “esterna” (più flessibile ma potenzialmente più costosa) e una “interna” (più economica e integrata) deve essere guidata da un’attenta valutazione del costo totale del credito e delle proprie abitudini di spesa.

Come funziona la carta di credito revolving

Una carta revolving è una tipologia di carta di credito che consente di effettuare acquisti o prelievi e restituire le somme spese a rate con l’aggiunta di interessi.

Ogniqualvolta il titolare effettua un acquisto o un prelievo di contante, la quota disponibile sul plafond si riduce dell’importo corrispondente. Il piano di rimborso avviene tramite rate periodiche (fisse o percentuali), composte da due componenti:

Quota interessi: il costo del finanziamento, calcolato in base al TAN (Tasso Annuale Nominale) applicato al debito residuo.

il costo del finanziamento, calcolato in base al TAN (Tasso Annuale Nominale) applicato al debito residuo. Quota capitale: la frazione dell’importo speso che va a ricostituire il plafond originario.

Differenze tra carta revolving e carta di credito tradizionale

La principale differenza rispetto a una carta di credito tradizionale è nel metodo di rimborso:

Con una carta tradizionale l’importo speso viene saldato in un’unica soluzione nel mese successivo, spesso senza interessi.

l’importo speso viene saldato in un’unica soluzione nel mese successivo, spesso senza interessi. Con una carta revolving, invece, il saldo viene rateizzato e soggetto a tassi di interesse anche elevati.

Inoltre, mentre le carte tradizionali favoriscono il controllo delle spese a breve termine le revolving spostano il debito su un orizzonte temporale più lungo, con il rischio di accumulare interessi significativi.

Evoluzione: le carte di credito a opzione

Nel mercato attuale, molti istituti come BBVA, Mediolanum o Crédit Agricole propongono nuove carte di credito “a opzione”. Queste permettono al titolare di decidere, transazione per transazione o alla fine del mese, se rimborsare a saldo (senza interessi) o attivare la modalità revolving (rateizzazione con interessi).

Anche le carte di debito hanno una soluzione di pagamento rateizzato

Sotto il profilo dell’evoluzione dei servizi bancari retail, già nel 2025 si è confermato il superamento della distinzione netta tra carte di debito e carta di credito.

Attualmente, diversi istituti consentono di rateizzare acquisti effettuati con la carta di debito attraverso servizi di “micro-finanziamento” attivati post-acquisto.

Ecco i principali modelli operativi e le banche che offrono questa funzionalità:

Il modello “Post-Pay” ossia la rateizzazione via App

In questo schema, il cliente effettua l’acquisto a saldo (attingendo immediatamente ai fondi sul conto). Successivamente, tramite l’app della banca, può scegliere di trasformare quell’addebito in un finanziamento a rate.

Banca Mediolanum carta di debito con servizio SelfyPayTime: consente di dilazionare i singoli addebiti sul conto derivanti dall’uso della carta di debito, trasformandoli in piccoli prestiti personali gestiti via App.

consente di dilazionare i singoli addebiti sul conto derivanti dall’uso della carta di debito, trasformandoli in piccoli prestiti personali gestiti via App. BBVA carta di debito con servizio Pay&Plan : permette di dividere l’importo di acquisti (minimo 50 €) effettuati negli ultimi 3 mesi in 3, 5 o 10 rate . La banca applica una commissione fissa a partire da 0,50 € , con un TAEG che varia in base al numero di rate (indicativamente tra il 2,4% e il 15,5%).

permette di dividere l’importo di acquisti (minimo 50 €) effettuati negli ultimi 3 mesi in . La banca applica una commissione fissa a partire da , con un TAEG che varia in base al numero di rate (indicativamente tra il 2,4% e il 15,5%). Intesa Sanpaolo (XME SpensieRata): è una linea di credito (fino a 2.500 €) che consente di rateizzare spese già sostenute (minimo 200 €) con la carta di debito XME Card Plus . Il rimborso può avvenire in un arco temporale da 3 a 48 mesi .

è una linea di credito (fino a 2.500 €) che consente di rateizzare spese già sostenute (minimo 200 €) con la carta di debito . Il rimborso può avvenire in un arco temporale da . BPER Banca (servizio PagaPoi): simile ai precedenti, permette di rateizzare le spese sostenute nel mese in corso o in quello precedente, con piani di rimborso da 3 a 25 mesi. Il plafond si ricostituisce man mano che le rate vengono pagate.

Rateizzazione al punto vendita (circuiti terzi)

Esistono soluzioni che non dipendono direttamente dal contratto della carta di debito, ma dalla convenzione del commerciante:

PagoDIL (Cofidis): pur utilizzando una semplice carta di debito o il Bancomat, il cliente può rateizzare l’acquisto direttamente alla cassa (fisica o online). Sotto il profilo economico, è spesso a interessi zero per l’utente, poiché il costo del finanziamento è a carico dell’esercente.

Differenze con tra rateizzazione su carta di debito e carta revolving

È fondamentale non confondere questi servizi con le carte revolving analizzate in precedenza:

Caratteristica Rateizzazione su Debito Carta Revolving Plafond Vincolato al saldo del conto Linea di credito autonoma (fido) Attivazione Solitamente puntuale (singola spesa) Automatica su ogni acquisto Costi Commissione fissa o TAN puntuale TAN/TAEG elevato su tutto il debito Impatto sul Saldo Il saldo scende subito, poi viene “rimborsato” Il saldo del conto non viene toccato subito

Vantaggi e svantaggi delle carte revolving

Le carte revolving offrono una flessibilità che può rivelarsi utile in molte situazioni, soprattutto quando si ha bisogno di liquidità immediata o di dilazionare una spesa imprevista senza dover richiedere un prestito formale.

Consentono di rateizzare gli importi spesi, ricostituendo automaticamente il credito man mano che si rimborsano le rate, e in alcuni casi includono servizi aggiuntivi come assicurazioni sugli acquisti o protezione in caso di smarrimento.

Tuttavia, a questa comodità si contrappongono costi spesso elevati: i tassi di interesse applicati sono generalmente più alti rispetto ad altre forme di finanziamento, e la struttura a rimborso rateale può far sì che il debito si protragga nel tempo, aumentando il totale pagato.

Il rischio principale è quello di utilizzare la carta con troppa frequenza, accumulando interessi su interessi e finendo in una spirale di pagamenti che erode progressivamente il budget mensile.

Per questo, la carta revolving è vantaggiosa solo se usata in modo sporadico e con un piano di rimborso chiaro, mentre diventa uno strumento rischioso quando sostituisce abitualmente altri metodi di pagamento privi di interessi.

Le migliori carte revolving del 2026 a confronto

Credem e Crédit Agricole offrono carte che possono operare in modalità revolving, Banca Mediolanum con SelfyConto offre Mediolanum Credit Card con una funzione di rateizzazione su un conto corrente tradizionale, il che è un approccio leggermente diverso ma con un risultato simile in termini di gestione del rimborso dilazionato.

BBVA propone la funzionalità Pay&Plan. Questa permette di suddividere le spese registrate sul conto in piani da 3, 5 o 10 rate mensili direttamente dall’App.

Collegata al Conto Corrente Arancio, la carta di credito Mastercard Gold adotta il modulo Pagoflex, che consente di trasformare ex-post specifici acquisti già contabilizzati in un piano di rimborso dilazionato (3, 6, 9 o 12 mesi). Infine, TF Bank con Mastercard Gold è l’unica soluzione standalone. Consente di addebitare le spese sul conto corrente già in uso tramite bonifico o addebito diretto SDD

Analisi dei principali prodotti bancari sul mercato

La tabella seguente riepiloga le condizioni operative e la tipologia di credito offerta dai principali operatori attivi nel settore:

Istituto / Prodotto Tipologia di Strumento Costi e Oneri di Gestione Riferimenti Operativi e Tassi TF Bank

(TF Mastercard Gold) Carta di Credito Revolving Pure / Stand-alone Canone annuo: 0 €

Prelievo ATM: 3,90 € per operazione TAN 21,00% – TAEG 23,10%

Non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente; periodo di grazia fino a 55 giorni. Credem

(Ego Classic) Carta di Credito a Opzione (Saldo / Revolving) Canone annuo: 39 €

Commissione prelievo: 4% (min. 2,50 €) TAN 13,50% – TAEG 14,37%

Abbinabile al conto Credem Link; dispone della funzione Prestincarta per trasferire liquidità sul conto. Crédit Agricole

(Carta Cartèsia / Nexi) Carta di Credito a Opzione Canone annuo: 30 € (azzerabile con spesa > 1.500 €/anno) TAN 14,50% – TAEG 16,98%

Plafond personalizzabile fino a 5.000 €; integrazione nativa con le infrastrutture bancarie digitali dell’istituto. Banca Mediolanum

(Mediolanum Credit Card) Carta di Credito con opzione Easy Shopping Canone annuo: 40 € (20 € per correntisti SelfyConto, gratis 1° anno) Permette di rateizzare singole uscite via Easy Shopping o addebiti su conto tramite il servizio Selfy PayTime. BBVA

(Carta di Debito BBVA) Carta di Debito con servizio di dilazione Pay&Plan Canone annuo: 0 €

Prelievi ATM: 0 € (sopra i 100 €) Commissione fissa a partire da 0,50 €

TAEG indicativo 2,4% – 15,5% in base al numero di rate (3, 5 o 10 mesi). ING

(Carta di Credito Mastercard) Carta di Credito a saldo con opzione di rateizzazione Canone mensile: 0 € con profilo Arancio Più Rimborso differito a saldo o rateizzabile su richiesta tramite le funzionalità di personalizzazione del profilo.

SelfyConto: carta di credito Mediolanum credit card

Mediolanum Carta di Credito 4.5 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: gratis 1 anno (poi 40 €/anno o 20€ con SelfyConto) Costo Prelievo ATM: 4,80% (min. 0,52€) Costo Bonifici: Gratis Richiedi la tua carta

La carta di credito Mediolanum è emessa dalla banca per i propri correntisti. Ciò significa che è necessario aprire un conto corrente SelfyConto per richiedere la carta di credito.

Le carte incluse con SelfyConto

SelfyConto propone diversi tipi di carte:

Carta di debito Mediolanum Card : è la carta base, rilasciata e collegata direttamente al conto. Ha un massimale di spesa di 4.500 € al mese e 1.000 € al giorno.

: è la carta base, rilasciata e collegata direttamente al conto. Ha un massimale di spesa di 4.500 € al mese e 1.000 € al giorno. Carta di credito Mediolanum Credit Card : permette di fare acquisti e pagare in un’unica soluzione il mese successivo. La carta può essere personalizzata scegliendo il colore, il circuito (Visa o Mastercard) e aggiungendo una foto.

: permette di fare acquisti e pagare in un’unica soluzione il mese successivo. La carta può essere personalizzata scegliendo il colore, il circuito (Visa o Mastercard) e aggiungendo una foto. Carta prepagata Mediolanum Prepaid Card: funziona con un saldo ricaricabile, utile per controllare le spese o per gli acquisti online in sicurezza.

La Mediolanum Credit Card è la carta di credito di tipo charge (a saldo) e sotto il profilo economico-finanziario e operativo, il prodotto si caratterizza per una struttura flessibile che integra servizi di gestione del rischio, opzioni di dilazione e un’infrastruttura di pagamento completamente digitalizzata.

Costi, plafond e requisiti d’accesso

Promozione canone: la carta di credito Mediolanum prevede il canone gratuito per il primo anno . Successivamente, il costo standard è di 40 € all’anno (ridotto a 20 € all’anno per i titolari di conto SelfyConto o azzerabile al soddisfacimento di specifiche condizioni contrattuali).

la carta di credito Mediolanum prevede il . Successivamente, il costo standard è di 40 € all’anno (ridotto a 20 € all’anno per i titolari di conto SelfyConto o azzerabile al soddisfacimento di specifiche condizioni contrattuali). Plafond di spesa: il fido base parte da 1.500 € al mese , personalizzabile o estendibile previa verifica del merito creditizio da parte dell’istituto.

il fido base parte da , personalizzabile o estendibile previa da parte dell’istituto. Accessibilità: non è un prodotto acquistabile separatamente (stand-alone): la richiesta deve avvenire tramite l’App Mediolanum previa apertura di un conto corrente (come SelfyConto). L’emissione è soggetta a valutazione del profilo reddituale o patrimoniale del richiedente.

Gestione dei pagamenti e flessibilità finanziaria: Easy Shopping

La Mediolanum Credit Card nasce nativamente come carta a saldo (con addebito differito delle spese in un’unica soluzione il mese successivo, senza applicazione di interessi nominali per la modalità standard). Tuttavia, include il servizio di micro-finanziamento integrato Easy Shopping:

funzionamento: consente di isolare singoli acquisti di importo compreso tra 250 € e 2.400 € per ripartirne il rimborso in rate mensili.

consente di isolare singoli acquisti di importo compreso tra per ripartirne il rimborso in rate mensili. Peculiarità: non trasforma l’intero fido della carta in una revolving continua sul saldo residuo, ma applica un piano di ammortamento dedicato unicamente alla spesa selezionata, lasciando inalterato il saldo per le altre operazioni.

Sicurezza, controllo di cassa e operatività digitale

Polizza Multirischi Nexi inclusa: la carta di credito Mediolanum integra una copertura assicurativa gratuita gestita da Nexi, che tutela gli acquisti e fornisce garanzie in caso di frode o utilizzo improprio.

la carta di credito Mediolanum integra una copertura assicurativa gratuita gestita da Nexi, che tutela gli acquisti e fornisce garanzie in caso di frode o utilizzo improprio. Spending Control: tramite l’App Mediolanum è possibile configurare in tempo reale i limiti di utilizzo dello strumento (abilitazione o blocco dei pagamenti online, limitazione dell’uso all’estero, personalizzazione dei massimali per categorie d’acquisto).

tramite l’App Mediolanum è possibile configurare in tempo reale i limiti di utilizzo dello strumento (abilitazione o blocco dei pagamenti online, limitazione dell’uso all’estero, personalizzazione dei massimali per categorie d’acquisto). Zero spese di notifica: gli alert SMS di sicurezza e le notifiche push inviate ad ogni transazione non prevedono costi accessori a carico dell’utente.

gli alert SMS di sicurezza e le notifiche push inviate ad ogni transazione non prevedono costi accessori a carico dell’utente. Digital Wallet e Mobile Payments: la carta è nativamente compatibile con i principali circuiti di pagamento contactless e biometrici (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay), permettendo di autorizzare le transazioni senza l’inserimento del PIN fisico ma tramite riconoscimento facciale o impronta digitale.

Promozioni attive per la carta di credito Mediolanum

Per le carte emesse entro il 31 ottobre 2026, la banca associa l’operazione a premi Mediolanum Credit Card Power2Credit.

Effettuando almeno una transazione entro 60 giorni dall’emissione della carta, il titolare ha diritto a richiedere un premio a scelta tra:

Un abbonamento digitale annuale alla piattaforma Virgin Active Revolution ;

; Un localizzatore Apple AirTag.

Parametro Dettaglio Operativo Circuito di pagamento Visa o Mastercard (a scelta del cliente) Canone annuo 0 € per il 1° anno (poi 40 €/anno o 20 €/anno per correntisti SelfyConto) Plafond minimo Da 1.500 €/mese Modalità di rimborso principale Addebito a saldo in un’unica soluzione Opzione rateizzazione Easy Shopping (per singole spese da 250 € a 2.400 €) Integrazione Mobile Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay Requisito d’accesso Titolarità di un conto corrente Banca Mediolanum

SelfyConto: come funziona il conto corrente e quali servizi offre

L’offerta SelfyConto è pensata per essere conveniente, soprattutto all’inizio, e il conto è completamente gestibile tramite l’App Mediolanum, che offre diverse funzionalità:

SelfyShop : permette di richiedere finanziamenti a tasso zero per acquistare prodotti da un catalogo specifico.

: permette di richiedere finanziamenti a tasso zero per acquistare prodotti da un catalogo specifico. Selfy PayTime : un servizio che permette di rateizzare gli addebiti sul proprio conto, trasformandoli in un prestito. Anche se non è una carta revolving, offre un modo per dilazionare le spese.

: un servizio che permette di rateizzare gli addebiti sul proprio conto, trasformandoli in un prestito. Anche se non è una carta revolving, offre un modo per dilazionare le spese. SelfyCredit Instant: un prestito personale che si può richiedere direttamente dall’App.

Costi di SelfyConto e condizioni di tenuta conto

SelfyConto rappresenta la proposta di conto corrente interamente digitale e ad alta componente tecnologica offerta da Banca Mediolanum:

incentivi per la fascia Under 30: il canone di tenuta conto è completamente gratuito fino al compimento del 30° anno di età .

il canone di tenuta conto è . Condizioni per i clienti Over 30: il canone è gratuito per il primo anno . Dal secondo anno, la quota mensile standard è pari a 3,75 €/mese (45 €/anno).

il canone è . Dal secondo anno, la quota mensile standard è pari a (45 €/anno). Meccanismo di azzeramento del canone (Over 30): la quota mensile è totalmente azzerabile qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: Accredito mensile di stipendio o pensione; Spesa mensile minima di 500 € tramite carta di credito.

la quota mensile è totalmente azzerabile qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: Operatività bancaria a zero commissioni: Bonifici SEPA: gratuiti sia nella modalità ordinaria che in quella istantanea ; Addebiti diretti (SDD): gestione e incasso utenze senza costi aggiuntivi; Prelievi di contante: Gratuiti e illimitati presso tutti gli sportelli ATM dell’area Euro. Prelevamento alternativo (Rete Mooney): possibilità di prelevare contante tramite QR Code presso gli oltre 30.000 punti convenzionati Mooney (bar, tabacchi ed edicole).



Funzionalità operative e cointestazione

SelfyConto consente l’apertura sia in forma monointestata che cointestata:

Gestione disgiunta: ciascun cointestatario dispone di credenziali di accesso indipendenti e codici identificativi riservati per operare via App o Web.

ciascun cointestatario dispone di credenziali di accesso indipendenti e codici identificativi riservati per operare via App o Web. Strumenti dedicati: ogni titolare ha il diritto di richiedere una propria carta di debito personale collegata al saldo comune.

ogni titolare ha il diritto di richiedere una propria carta di debito personale collegata al saldo comune. Monitoraggio dei flussi: visibilità in tempo reale e trasparenza sulle uscite condivise (spese domestiche, utenze, affitto).

visibilità in tempo reale e trasparenza sulle uscite condivise (spese domestiche, utenze, affitto). Onboarding digitale: processo di apertura accelerato tramite identificazione con SPID o procedura standard con video/documento.

Modello di assistenza e servizi a valore aggiunto

A differenza dei modelli bancari pure-digital completamente automatizzati, SelfyConto adotta una struttura ibrida:

Supporto assistito: integra la figura del Selfy Assistant e il servizio di Live Chat per la consulenza su progetti personali o prodotti finanziari complessi.

integra la figura del e il servizio di Live Chat per la consulenza su progetti personali o prodotti finanziari complessi. Promozione ad estrazione (Estate 2026): per i conti aperti entro il 28 agosto 2026, la banca prevede l’accesso automatico a un concorso a premi per l’estrazione di dispositivi mobile Samsung Galaxy S26 e Samsung Galaxy A25 5G.

Voce di Costo / Servizio Profilo Under 30 Profilo Over 30 Canone di Tenuta Conto 0 € (permanente fino ai 30 anni) 0 € per 1 anno (poi 3,75 €/mese azzerabili) Bonifici SEPA Ordinari e Istantanei 0 € 0 € Prelievi ATM Area Euro 0 € 0 € Carta di Debito Digitale 0 € 0 € Servizio di Cointestazione Disponibile Disponibile

TF Bank: carta di credito pure revolving Mastercard Gold

Carta di Credito TFBank 4.6 Circuito: Mastercard Canone Piano Base: GRATIS Prelievo massimo: Personalizzabile Limite di spesa / Plafond: Personalizzabile Commissioni di Prelievo: TAN 26,45% TAEG 29,90% con plafond, GRATIS senza plafond Contactless: ✔️ IBAN: ❌ Richiedi la tua carta

La proposta di TF Bank con la sua TF Mastercard Gold si inserisce nel segmento delle carte di credito “pure”, ovvero strumenti di pagamento non necessariamente legati a un pacchetto di conto corrente specifico.

Carta revolving Mastercard Gold con TF Bank: flessibilità e costi

La TF Mastercard Gold è una carta di credito che offre una duplice modalità di rimborso:

Periodo di “Grazia” (fino a 55 giorni): se il saldo viene rimborsato interamente entro 55 giorni, non vengono applicati interessi sugli acquisti. Questo permette una gestione ottimale del flusso di cassa mensile senza oneri aggiuntivi.

se il saldo viene rimborsato interamente entro 55 giorni, non vengono applicati interessi sugli acquisti. Questo permette una gestione ottimale del flusso di cassa mensile senza oneri aggiuntivi. Pagamento rateale (Revolving): l’utente può scegliere di non pagare l’intero estratto conto, ma di rateizzarlo. Rimborso minimo: è obbligatorio versare almeno il 3% del saldo utilizzato (con un minimo di 30 € ). Onerosità: In questa modalità scattano gli interessi. Il TAN è del 21,00% e il TAEG è del 23,10% .

l’utente può scegliere di non pagare l’intero estratto conto, ma di rateizzarlo.

Carta di credito con TF Bank: non è necessario cambiare banca

Uno dei vantaggi competitivi dichiarati da TF Bank è l’assenza di un legame esclusivo con i propri prodotti di deposito:

Indipendenza bancaria: per ottenere la carta di credito revolving Mastercard Gold non è necessario avere un conto corrente con TF Bank .

per ottenere la . Integrazione: si può continuare a utilizzare il proprio conto corrente (italiano o estero, purché compatibile) per il pagamento degli estratti conto tramite addebito diretto o bonifico. Questo rende lo strumento “trasparente” rispetto all’infrastruttura bancaria.

TF Bank: costi accessori e vantaggi Gold

La carta Mastercard Gold proposta da TF Bank si distingue per una struttura di costi fissi azzerata, tipica delle strategie di acquisizione delle banche digitali:

Canone Annuo: 0 € (permanente).

0 € (permanente). Commissioni all’estero: 0 € sui cambi valuta, rendendola uno strumento efficiente per i viaggiatori.

0 € sui cambi valuta, rendendola uno strumento efficiente per i viaggiatori. Assicurazione inclusa: copertura viaggi e infortuni gratuita, a condizione che almeno il 50% del viaggio sia stato pagato con la carta.

copertura viaggi e infortuni gratuita, a condizione che almeno il 50% del viaggio sia stato pagato con la carta. Prelievi di contanti: hanno un costo fisso di 3,90 € a operazione e generano interessi immediatamente (non godono del periodo di grazia di 55 giorni).

Voce Dettaglio Tipologia Carta Credito Gold (Mastercard) Conto Corrente Appoggiato Qualsiasi (nessun obbligo con TF Bank) TAN / TAEG 21,00% / 23,10% Canone Annuo 0 € Pagamento Minimo 3% del saldo (min. 30 €)

La TF Mastercard Gold è uno strumento estremamente flessibile per chi desidera una linea di credito aggiuntiva senza dover aprire un nuovo conto corrente.

Tuttavia, la comodità del pagamento rateale ha un prezzo elevato in termini di interessi (TAEG oltre il 23%).

È ideale per chi sfrutta i 55 giorni di acquisti senza interessi o per chi viaggia molto, ma richiede disciplina finanziaria se utilizzata in modalità revolving per evitare l’accumulo di oneri passivi significativi.

Carte revolving con Crédit Agricole: offerte e flessibilità

Credit Agricole Cartèsia 4.6 Emittente: Cariparma Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Mastercard Canone: 30 €/anno o gratis se si spendono almeno 1.500 € Fido Max: fino a 5.000 € Rimborso: mensile con TAN/TAEG 14,50%/16,98% RICHIEDI LA TUA CARTA

Crédit Agricole applica una separazione netta tra gli strumenti di pagamento ad addebito immediato (Pay-Now) collegati al conto corrente e le linee di credito a rimborso differito o rateale (Revolving).

Carta di Debito Visa (Pay-Now)

È lo strumento base incluso con il conto digitale, destinato all’operatività quotidiana e agli acquisti in Italia, all’estero e online.

Funzionalità Smart: gestibile interamente da App, consente di impostare limiti di spesa giornalieri/mensili, mettere la carta in “pausa” e integrarla con i principali wallet digitali (Apple Pay, Google Pay).

gestibile interamente da App, consente di impostare limiti di spesa giornalieri/mensili, mettere la carta in “pausa” e integrarla con i principali wallet digitali (Apple Pay, Google Pay). Profilo di credito: non dispone di una funzione di rateizzazione o micro-finanziamento post-acquisto (Post-Pay); ogni operazione viene addebitata immediatamente sul saldo disponibile.

Carte di Credito e modalità Revolving con Crédit Agricole

Le funzioni di credito rotativo (revolving) sono accessibili richiedendo una carta di credito dedicata, come la Carta Cartèsia o la gamma emessa in collaborazione con Nexi e American Express.

Valutazione del merito creditizio: il rilascio della linea di credito è soggetto a istruttoria e approvazione da parte dell’istituto.

il rilascio della linea di credito è soggetto a istruttoria e approvazione da parte dell’istituto. Modalità di rimborso: in base alla tipologia contrattuale scelta, la carta consente di optare per il rimborso a saldo in un’unica soluzione oppure per il pagamento rateale con applicazione dei tassi d’interesse (TAN e TAEG) sul saldo residuo utilizzato.

Conto Online Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole è strutturato per favorire l’operatività da remoto, azzerando le principali voci di costo fisso e penalizzando dispostivi cartacei o allo sportello.

Voce di Costo / Servizio Dettaglio Economico Note Operative Canone Mensile Conto 0 € Per richieste di apertura online entro il 30 luglio 2026 App e Home Banking 0 € Inclusi e gratuiti Carta di Debito Visa 0 € Inclusa con la richiesta del conto entro i termini Bonifici SEPA Online 0 € Disposti via Web o App Mobile Bonifico Istantaneo (Instant SEPA) 0 € Nessun sovrapprezzo rispetto al bonifico ordinario online Bonifico SEPA allo Sportello 8,00 € Commissione dissuasiva per operazioni disposte da filiale Domiciliazioni Bancarie (SDD) 0 € Gratuite Estratto Conto Online / Cartaceo 0 € (Online) / 0,85 € (Cartaceo) Invio digitale esente da costi

Incentivi: fino a 600 € in Buoni Regalo Amazon.it

Per i nuovi clienti è disponibile un piano di benvenuto e cashback basato sull’utilizzo del codice promozionale “VISA” in fase di registrazione:

50 € Welcome Bonus: riconosciuto richiedendo la carta di debito VISA ed effettuando almeno una transazione (di qualsiasi importo) entro 30 giorni dall’apertura.

riconosciuto richiedendo la carta di debito VISA ed effettuando almeno una transazione (di qualsiasi importo) entro 30 giorni dall’apertura. 50 € Bonus accredito: erogato a seguito dell’accredito dello stipendio o della pensione sul conto.

erogato a seguito dell’accredito dello stipendio o della pensione sul conto. Fino a 100 € cashback carta: rimborso progressivo calcolato sugli acquisti effettuati con la carta di debito Visa (tramite POS, e-commerce o wallet digitali).

rimborso progressivo calcolato sugli acquisti effettuati con la carta di debito Visa (tramite POS, e-commerce o wallet digitali). Fino a 400 € “Porta un Amico”: 50 € in Buono Amazon.it per ogni amico presentato che apre il conto, fino a un massimo di 8 amici per 400 € totali).

in Buono Amazon.it per ogni amico presentato che apre il conto, fino a un massimo di per 400 € totali). Tempistiche di erogazione: I Buoni Regalo vengono inviati via e-mail entro 120 giorni dalla verifica dei requisiti.

Remunerazione del risparmio: soluzione CresciSmart

Per la valorizzazione della liquidità, Crédit Agricole propone il servizio CresciSmart:

Rendimento: fino al 4% annuo lordo sulla componente di risparmio giacente.

fino al sulla componente di risparmio giacente. Meccanismo di funzionamento: la liquidità remunerata viene integrata con un Piano di Accumulo (PAC) mensile destinato a CA Smart Advisory, la piattaforma di gestione patrimoniale in ETF curata da Amundi.

Procedura di apertura digitale del conto Online Crédit Agricole

L’apertura del conto Crédit Agricole si completa in circa 5 minuti da smartphone o PC seguendo questi step:

Inserimento dei dati anagrafici e del codice promozionale “VISA”. Selezione della filiale di riferimento sul territorio per eventuale supporto consulenziale. Scelta della carta di debito e configurazione dei dati di spedizione. Identificazione tramite Video Selfie (o bonifico da 10,00 € da altro conto italiano monointestato) e sottoscrizione con Firma Digitale.

BBVA, carta di credito a saldo o con rateizzazione

Conto BBVA 4.2 Istituto Bancario: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

BBVA adotta un approccio integrato in cui il conto corrente esente da canone costituisce l’infrastruttura di base, mentre la carta di credito opera come strumento opzionale per la gestione del capitale a breve e medio termine.

Chi può richiedere la carta di credito con BBVA

Per richiedere la carta di credito opzionale a doppia modalità a saldo / rateale è necessario essere titolari del conto corrente BBVA da almeno 3 mesi. Tale storico consente alla banca di valutare il merito creditizio attingendo ai flussi del conto.

Delibera: la concessione resta subordinata all’approvazione discrezionale dell’istituto.

la concessione resta subordinata all’approvazione discrezionale dell’istituto. Formato: disponibile in versione virtuale (utilizzabile immediatamente tramite wallet digitali) e/o fisica (spedita via posta entro 7 giorni).

Costi della carta di credito BBVA

La carta di credito prevede una struttura d’uso incentivata sul volume di spesa, combinata con un pricing flessibile per l’azzeramento del canone negli anni successivi.

Voce di Costo / Servizio Condizione Economica Note Operative Canone Primo Anno 0 € Emissione e gestione gratuite per i primi 12 mesi. Canone dal 2° Anno 36 € / anno Azzerabile o riducibile al verificarsi delle condizioni d’uso. Commissione Acquisti (POS/E-commerce) 0 € Nessun costo aggiuntivo per transazioni dirette. Commissione Cambio Valuta 0 € Nessuna maggiorazione sulle operazioni in valuta estera. Prelievo Contante da ATM 4% (minimo 3,00 €) Valido in area Euro ed extra-Euro. Sostituzione per Smarrimento/Furto 10,00 € Costo per la riemissione del supporto fisico.

Per azzerare o ridurre il canone annuale di 36 € a partire dal secondo anno di contratto, il cliente può soddisfare una delle seguenti condizioni:

Soglie di spesa annuali (bonus per uso): con 3.000 € di acquisti annui: sconto del 50% sul canone (18 €).

di acquisti annui: sconto del sul canone (18 €). con 6.000 € di acquisti annui: canone 100% gratuito (0 €). Utilizzo della modalità rateale: effettuando almeno un rimborso a rate nell’arco dell’anno contrattuale (indipendentemente dall’importo), il canone dell’anno successivo viene completamente azzerato.

Flessibilità dei pagamenti e linea di credito

La carta di credito BBVA offre molteplici modalità di gestione del saldo e rateizzazione:

Pagamento unico a saldo: chiusura dell’estratto conto l’ultimo giorno del mese e addebito effettivo sul conto corrente il giorno 5 del mese successivo , senza applicazione di interessi.

chiusura dell’estratto conto l’ultimo giorno del mese e addebito effettivo sul conto corrente il giorno , senza applicazione di interessi. Revolving: frazionamento di singoli acquisti, estratti conto, trasferimenti di liquidità e prelievi ATM (di importo superiore a 50 €) in un piano da 3 a 36 rate mensili .

frazionamento di singoli acquisti, estratti conto, trasferimenti di liquidità e prelievi ATM (di importo superiore a 50 €) in un piano da . Transferimento fondi: possibilità di trasferire liquidità dalla linea di credito della carta direttamente al conto corrente per disponibilità immediata, con opzione di rimborso rateale.

possibilità di trasferire liquidità dalla linea di credito della carta direttamente al conto corrente per disponibilità immediata, con opzione di rimborso rateale. Pay&Plan (da App): strumento integrato nell’App BBVA per dividere gli acquisti in 3, 5 o 10 rate direttamente dall’interfaccia.

strumento integrato nell’App BBVA per dividere gli acquisti in 3, 5 o 10 rate direttamente dall’interfaccia. Remunerazione del conto corrente e Salvadanaio

I rendimenti sono calcolati giornalmente sulla giacenza ed erogati con liquidazione mensile nei primi giorni del mese successivo:

nei primi giorni del mese successivo: Primi 6 mesi dall’apertura: tasso lordo annuo del 3,00% per saldi fino a 200.000 € (e 2,10% sulla quota eccedente fino a 1.000.000 €).

tasso lordo annuo del per saldi fino a 200.000 € (e 2,10% sulla quota eccedente fino a 1.000.000 €). Dal 7° mese fino al 31/12/2027: tasso parametrato al 25% del tasso di deposito BCE (Deposit Facility).

tasso parametrato al (Deposit Facility). Condizioni promozionali settembre 2026): per i clienti oltre il 6° mese, la remunerazione base dello 0,60% lordo può salire a: 1,25% con giacenza media mensile 10.000 €. 1,60% con giacenza media mensile 50.000 €. 2,10% in presenza di almeno un requisito tra: accredito stipendio/pensione, spese con carta 1.000 €/mese o investimenti in fondi 15.000 €.

per i clienti oltre il 6° mese, la remunerazione base dello 0,60% lordo può salire a:

Iniziative Promo e Cashback

Cashback carta di credito: rimborso del 20% sugli acquisti del primo mese (fino a un massimo di 100 € di rimborso ).

rimborso del sugli acquisti del primo mese (fino a un massimo di ). Cashback carta di debito: promo sui primi 280 € di spesa mensile per i primi 6 mesi (fino a 50 € totali).

promo sui primi 280 € di spesa mensile per i primi 6 mesi (fino a totali). Iniziativa Passaparola: 20 € per ogni amico presentato che apre il conto, fino a un massimo di 200 € (10 amici).

Sicurezza e servizi di assistenza

CVV Dinamico: la carta di credito non riporta il codice impresso sul supporto fisico; il CVV viene generato tramite App ed ha una validità temporale ridotta.

la carta di credito non riporta il codice impresso sul supporto fisico; il CVV viene generato tramite App ed ha una validità temporale ridotta. Protezione ATM: copertura assicurativa inclusa contro il furto di contante prelevato dagli sportelli automatici (fino a 500 € per evento e fino a 500 €/anno, se subito entro 4 ore dal prelievo).

copertura assicurativa inclusa contro il furto di contante prelevato dagli sportelli automatici (fino a 500 € per evento e fino a 500 €/anno, se subito entro 4 ore dal prelievo). Controllo Discrezionale: possibilità di spegnere/accendere temporaneamente la carta e configurare i limiti operativi dall’applicazione.

Credem: soluzioni per le carte revolving

Credem Ego Classic 4.2 Circuito: Mastercard, Visa Canone: 39€ Prelievo massimo: 500€, aumentabile a 1.000€ Limite di spesa: fino a 5.000€ Commissioni prelievo: 4% dell’importo prelevato, minimo 2.50€ Contactless: ✓ Plafond: tra 1.500€ e 5.000€ RICHIEDI LA TUA CARTA

Il conto corrente Credem Link si posiziona nel segmento dei conti correnti digitali a canone azzerabile destinati a nuovi clienti consumatori. L’infrastruttura di prodotto combina l’autonomia gestionale tipica dei canali direct banking con un modello di consulenza ibrida (Wellbanking), integrando la Rete di consulenti (Personal Wellbanker) operativi sia nelle filiali fisiche sia tramite filiale remota.

Costi e condizioni operative del conto Credem Link

La struttura commissionale di Credem Link è configurata per abbattere i costi fissi d’esercizio:

Canone di tenuta conto: 0 € (gratuito) senza vincoli d’età o requisiti di giacenza minima.

senza vincoli d’età o requisiti di giacenza minima. Canone Internet Banking e App Mobile: 0 € .

. Operatività fiscale e domiciliazioni: Pagamento di F24, MAV, RAV e addebiti diretti SDD a 0 € .

Pagamento di F24, MAV, RAV e addebiti diretti SDD a . Commissione Bonifici SEPA (ordinari e istantanei): Applicazione di una tariffa unitaria pari a 0,50 € per ogni operazione disposta via Internet Banking o Mobile Banking. Il costo è applicato indistintamente sia alle transazioni ordinarie sia a quelle istantanee.

Applicazione di una tariffa unitaria pari a per ogni operazione disposta via Internet Banking o Mobile Banking. Il costo è applicato indistintamente sia alle transazioni ordinarie sia a quelle istantanee. Prelievi di contante: Gratuiti su tutti gli sportelli automatici (ATM) del circuito Credem.

Gratuiti su tutti gli sportelli automatici (ATM) del circuito Credem. Oneri fiscali: Esenzione dall’imposta di bollo per giacenze medie di periodo inferiori o pari a 5.000 €; applicazione dell’imposta di legge pari a 34,20 €/anno per giacenze medie superiori a 5.000 €.

Carte e strumenti di pagamento di conto Credem Link

In fase di onboarding, il cliente è tenuto a scegliere la carta di debito:

Credemcard (circuito nazionale Bancomat®): Canone annuo: 0 € permanente .

. Operatività: circuito domestico, indicata per pagamenti fisici e prelievi sul territorio nazionale. Credemcard internazionale (circuito Mastercard): Canone annuo: gratuito il 1° anno ; dal secondo anno il costo è di 1,50 €/mese (18 €/anno).

; dal secondo anno il costo è di (18 €/anno). Operatività: abilitata ai pagamenti internazionali, agli acquisti e-commerce e alla digitalizzazione nei mobile wallet (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). È immediatamente attiva in versione digitale al termine dell’apertura del conto.

La carta di credito associata è a opzione, revolving o a saldo

Credem Link non include di default una carta di credito all’interno del pacchetto base di apertura, ma consente al cliente di chiederne la concessione in un secondo momento, previa valutazione del merito creditizio.

Qual è la carta di credito abbinabile e come funziona

La carta di credito fornita da Credem per i correntisti è la Credem Ego Classic (richiedibile come servizio accessorio):

Tipologia di strumento: Credem Ego Classic è una carta di credito “a opzione” (non una revolving pura).

Credem Ego Classic è una (non una revolving pura). Modalità di rimborso predefinita: nasce come carta a saldo (charge). Tutte le spese effettuate nel corso del mese vengono addebitate in un’unica soluzione il mese successivo senza applicazione di interessi.

nasce come (charge). Tutte le spese effettuate nel corso del mese vengono addebitate in un’unica soluzione il mese successivo senza applicazione di interessi. Opzione Revolving (rateale): il titolare ha la facoltà di modificare la modalità di rimborso, attivando la restituzione a rate del saldo mensile.

Voce di Costo / Condizione Dettaglio Economico Note Operative Canone Fisso Conto 0 € Reservato a consumatori maggiorenni (monointestato) Canone App e Internet Banking 0 € Inclusi servizi di Firma Elettronica gratuita Credemcard Bancomat® 0 € Canone azzerato a tempo indeterminato Credemcard Mastercard 0 € 1° Anno 1,50 €/mese a partire dal 13° mese Bonifici SEPA (Ordinari e Istantanei) 0,50 € Disposti tramite App o Internet Banking Prelievo Contante ATM 0 € Gratuiti su tutti gli sportelli automatici del Gruppo Credem Addebiti Diretti (SDD) 0 € Gratuito per utenze e domiciliazioni bancarie Operazioni MAV / RAV / F24 0 € Eseguiti online tramite i canali digitali della banca Imposta di Bollo 0 € (< 5.000 €) / 34,20 €/anno (> 5.000 €) Applicata sulla giacenza media del periodo

Procedura di apertura 100% digitale

L’attivazione del conto online Credem Link richiede pochi minuti e può essere eseguita tramite quattro passaggi guidati:

Inserimento dati e riconoscimento: Inserimento delle informazioni anagrafiche previa identificazione tramite SPID oppure Video Selfie (richiede documento d’identità valido e fotocamera). Scelta del consulente: selezione dell’assistenza dedicata (Personal Wellbanker) presso la filiale fisica sul territorio o tramite la Filiale Remota. Configurazione dell’offerta: scelta del circuito della carta di debito e verifica del prospetto informativo. Sottoscrizione Contrattuale: perfezionamento del contratto mediante l’attivazione gratuita del servizio di Firma Elettronica. Il conto e le credenziali di accesso diventano operativi nelle 24 ore successive.

Remunerazione del risparmio e iniziative commerciali

Operazione a premio “Presentaci un Amico” di Credem si possono ottenere fino a 250 € in Buoni Regalo Amazon.it.

Ecco come è strutturato il premio e il meccanismo per ottenerlo:

Come partecipare: il cliente trasmette agli amici il proprio codice invito promozionale reperibile all’interno dell’App Credem.

il cliente trasmette agli amici il proprio promozionale reperibile all’interno dell’App Credem. Valore unitario del premio: 25 € in Buono Regalo Amazon.it per ogni amico presentato che completa l’adesione.

per ogni amico presentato che completa l’adesione. Limite massimo: si possono invitare fino a 10 amici, raggiungendo così il tetto massimo di 250 € complessivi.

Requisiti per l’amico presentato: per far scattare l’erogazione del buono da 25 €, l’amico invitato deve:

Aprire il conto corrente ed attivare l’Internet Banking.

Attivare almeno altri due prodotti/servizi a scelta tra quelli previsti dall’iniziativa (es. carta di debito, carta Ego Classic, accredito dello stipendio, utenze, ecc.).

Conto Deposito: I titolari di Credem Link hanno accesso riservato alle linee di vincolo di Conto Deposito per la remunerazione della liquidità a tasso fisso prestabilito.

Remunerazione del risparmio: Conto Deposito Più di Credem

Dopo l’apertura del conto corrente Credem Link, i clienti hanno la possibilità di valorizzare la propria liquidità attivando il Conto Deposito Più, disponibile in due distinte opzioni di rendimento in base alle modalità di sottoscrizione e ai requisiti soddisfatti:

Opzione standard Online: 2,75% lordo annuo

Tasso di rendimento: 2,75% lordo annuo a scadenza per una durata di 6 mesi .

a scadenza per una durata di . Condizioni e flessibilità: Nessun costo di apertura. Richiede il deposito di nuova liquidità per un importo minimo di 5.000 € . Attivabile in pochi click direttamente da remoto tramite Internet Banking o App Credem Mobile .

Clausola di Svincolo Anticipato: In caso di necessità, le somme possono essere svincolate prima della scadenza dei 6 mesi pagando una penale (minimo 100 €) pari al 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno di vita residua del vincolo. Lo svincolo comporta la perdita totale degli interessi maturati.

Opzione promo nuovi clienti: 4,00% lordo annuo

Tasso di Rendimento: 4,00% lordo annuo a scadenza per una durata di 6 mesi .

a scadenza per una durata di . Requisiti di Accesso: Riservato ai nuovi clienti che contestualmente accreditano lo stipendio o la pensione sul conto Credem Link. Conferimento di nuova liquidità per un importo minimo di 5.000 € .

Modalità di attivazione: a differenza dell’opzione base, questa soluzione promozionale è attivabile esclusivamente in filiale.

Parametro Opzione Online (Standard) Opzione Promo (Stipendio/Pensione) Tasso Annuo Lordo 2,75% 4,00% Durata Vincolo 6 mesi 6 mesi Importo Minimo 5.000 € (Nuova liquidità) 5.000 € (Nuova liquidità) Requisito Aggiuntivo Nessuno Accredito stipendio o pensione Canale di Attivazione App / Internet Banking Solo in Filiale

ING: 620 Euro di Bonus e cashback e deposito con 4%+4%

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

ING propone una carta di credito, denominata Carta di Credito Mastercard Gold.

Tuttavia, la carta di credito non viene rilasciata in modo automatico con l’apertura del conto corrente, ma rappresenta uno strumento opzionale soggetto a requisiti di eleggibilità e valutazione del merito creditizio.

La Carta di Credito Mastercard Gold gestisce il credito secondo una duplice modalità:

Addebito a Saldo (Default): gli acquisti e i prelievi effettuati nel corso del mese vengono addebitati in un’unica soluzione il mese successivo senza applicazione di interessi.

gli acquisti e i prelievi effettuati nel corso del mese vengono addebitati in un’unica soluzione il mese successivo senza applicazione di interessi. Funzione rateale opzionale (Pagoflex): non è una carta revolving pura. L’utente può scegliere da App di dilazionare specifici acquisti già contabilizzati, ripartendoli in più rate mensili (es. 3, 6, 9 o 12 mesi).

Servizio Pagoflex, rateizzazione dei pagamenti

Nativamente integrato nella gestione delle carte di credito ING, Pagoflex consente di trasformare gli acquisti effettuati a saldo in rimborsi frazionati:

Funzionamento: l’utente può selezionare da App una transazione già eseguita e ripartirne l’importo in più rate mensili (es. 3, 6, 9 o 12 mesi).

l’utente può selezionare da App una transazione già eseguita e ripartirne l’importo in più rate mensili (es. 3, 6, 9 o 12 mesi). Natura Economica: È una funzione Post-Pay opzionale (simile alla modalità revolving), il cui piano di ammortamento e i relativi costi sono gestiti direttamente via App.

Costi e requisiti di esenzione

Vantaggi Premium inclusi: con la carta di credito ING sono inclusi servizi aggiuntivi, tra cui la possibilità di personalizzare il PIN via App, impostare limiti di spesa e l’accesso prioritario Fast Track nei varchi aeroportuali abilitati.

Canone della carta: il canone mensile della carta di credito Gold è gratuito/azzerato se sul Conto Corrente Arancio si accredita lo stipendio/pensione oppure se si registra un afflusso mensile di almeno 1.000 €.

Voce Costo Note Canone Mensile 0 € Con accredito stipendio/pensione o entrate ≥ 1.000€ Bonifici Istantanei 0 € Gratuiti e illimitati online Prelievi ATM (Euro) 0 € Senza commissioni in Italia e Europa Carte (Debito/Credito) 0 € Canone azzerato

Conto Corrente Arancio

È il conto primario destinato all’incasso dello stipendio, ai pagamenti ricorrenti (F24, bollettini, SDD) e all’operatività tramite carte di pagamento.

Profili di canone: disponibile nelle versioni Light e Più. Il canone è del tutto azzerabile accreditando lo stipendio/pensione (con causale dedicata) oppure mediante un afflusso mensile ricorrente di almeno 1.000 €.

Conto Arancio deposito

È un conto deposito ad operatività “a vista” (senza vincoli) funzionale al rendimento della liquidità. I fondi sono sempre smobilizzabili in tempo reale verso il conto corrente tramite giroconto interno.

Promozione: 4% lordo per 12 mesi

Per beneficiare del tasso promozionale del 4,00% annuo lordo per un periodo di 12 mesi, è necessario rispettare una precisa scansione temporale ed operativa:

Fase Operativa Requisito richiesto Termine Scadenza 1. Richiesta Apertura Richiedere Conto Corrente Arancio e contestualmente Conto Arancio. 30 Luglio 2026 2. Attivazione Conti Effettuare il primo bonifico sul conto corrente e il successivo giroconto su Conto Arancio. 31 Agosto 2026 3. Accredito Ricorrente Registrare l’accredito di stipendio/pensione (causale SALA/PENS) o un bonifico ≥ 1.000 €. 31 Ottobre 2026

Condizioni e limiti della remunerazione

Plafond massimo remunerabile: il tasso del 4,00% si applica fino a un deposito massimo di 50.000 € . Le somme eccedenti la soglia (o giacenti dopo i 12 mesi) vengono remunerate al Tasso Base contrattuale.

il tasso del 4,00% si applica fino a un deposito massimo di . Le somme eccedenti la soglia (o giacenti dopo i 12 mesi) vengono remunerate al Tasso Base contrattuale. Decorrenza del tasso: l’interesse del 4% decorre dal momento in cui viene soddisfatta l’ultima condizione (es. primo accredito dello stipendio o bonifico da 1.000 €).

l’interesse del 4% decorre dal momento in cui viene soddisfatta l’ultima condizione (es. primo accredito dello stipendio o bonifico da 1.000 €). Mantenimento del requisito: per conservare il tasso promozionale per l’intera durata dei 12 mesi, l’accredito dello stipendio o del bonifico di almeno 1.000 € deve avvenire ogni singolo mese. La mancata registrazione del flusso comporta il passaggio al Tasso Base dal mese successivo, senza possibilità di ripristinare il 4% nei mesi seguenti.

Carte di pagamento e opzione Pagoflex (Post-Pay)

L’ecosistema delle carte collegate a Conto Corrente Arancio offre sia l’operatività di addebito diretto che soluzioni di micro-finanziamento rateale:

Carte operative e viaggi

Carta di debito Mastercard & carta di credito Mastercard Gold: con l’accredito dello stipendio/pensione (o 1.000 €/mese), i prelievi presso gli ATM in Europa sono gratuiti.

con l’accredito dello stipendio/pensione (o 1.000 €/mese), i prelievi presso gli ATM in Europa sono gratuiti. Operatività estera: assenza di commissioni per il cambio valuta sia sui prelievi che sugli acquisti effettuati all’estero.

assenza di commissioni per il cambio valuta sia sui prelievi che sugli acquisti effettuati all’estero. Servizi Fast Track: accesso prioritario presso i varchi aeroportuali abilitati integrato nei servizi della carta di credito Gold.

Programma Cashback e Iniziative di benvenuto

Oltre al rendimento sui depositi, il piano promozionale ING prevede l’iniziativa Cashboost:

Cumulo Cashback: Possibilità di accumulare fino a 200 € di cashback sottoscrivendo prodotti ING distribuiti su più categorie (Banking, Assicurazioni e Investimenti).

Gestione del rischio di sovraindebitamento ed estinzione anticipata

L’adozione continuativa di strumenti a credito rotativo comporta un rischio finanziario intrinseco dovuto al meccanismo di ammortamento a quota capitale variabile. Quando la rata minima mensile prevista dal contratto è impostata a valori ridotti (es. 3% del saldo o 30 € fisso), la maggior parte della rata stessa va a coprire gli interessi maturati nel periodo, rallentando considerevolmente l’abbattimento del capitale.

Fattori di prevenzione del rischio sovraindebitamento

Monitoraggio costante del TAEG: il Tasso Annuale Effettivo Globale rappresenta l’effettivo indicatore di costo, comprensivo di interessi nominali, spese di incasso rata, invio estratto conto e commissioni accessorie. Utilizzo per esigenze straordinarie: la revolving non deve configurarsi come una fonte di reddito integrativa permanente per la spesa corrente, bensì come mezzo di liquidità temporaneo. Evitare prelievi di contante allo sportello: l’uso della carta revolving agli ATM genera solitamente commissioni fisse elevate e l’applicazione immediata degli interessi, senza beneficiare del periodo di grazia (il lasso di tempo intercorrente tra la transazione e l’emissione dell’estratto conto).

Diritto all’estinzione anticipata

In conformità con la disciplina del TUIB (Testo Unico Bancario) e le direttive comunitarie sul credito al consumo, il consumatore conserva il diritto di estinguere anticipatamente il debito in qualsiasi momento:

Con il versamento dell’importo unico indicato, la linea di credito viene riazzerata, interrompendo con effetto immediato la maturazione di ulteriori oneri finanziari.

Il cliente può contattare l’emittente chiedendo il calcolo del conteggio estintivo, che quantifica il capitale residuo esatto e gli interessi maturati fino al giorno del saldo.

Criteri per scegliere la migliore carta revolving nel 2026

Scegliere la migliore carta revolving richiede un’analisi attenta di più fattori partendo dalla trasparenza delle condizioni contrattuali e dalla solidità dell’istituto emittente.

È essenziale valutare non solo il plafond disponibile e la flessibilità nei rimborsi, ma soprattutto il costo del credito, che incide direttamente sull’effettiva convenienza dello strumento.

Una carta revolving ideale deve offrire un TAN e un TAEG competitivi rispetto alla media di mercato, la possibilità di modificare l’importo delle rate in base alle proprie esigenze e un sistema di gestione digitale chiaro e aggiornato, che permetta di monitorare in tempo reale saldo e interessi maturati.

Servizi aggiuntivi come assicurazioni sugli acquisti o programmi fedeltà possono rappresentare un valore extra, ma non devono distogliere l’attenzione dal costo complessivo del debito.

Tassi di interesse TAN e TAEG: come valutarli

Per valutare correttamente i tassi di interesse di una carta revolving è necessario comprendere la differenza tra TAN e TAEG e sapere come interpretarli.

Il TAN, o Tasso Annuo Nominale, rappresenta la percentuale di interesse applicata al capitale preso a credito, calcolata su base annua, ma non include altri costi. Il TAEG, o Tasso Annuo Effettivo Globale, invece, fornisce un quadro completo del costo del finanziamento perché incorpora anche spese accessorie come commissioni, canoni, imposte e costi di gestione.

Nel confronto tra più offerte il TAEG è l’indicatore più affidabile, poiché permette di capire immediatamente quale carta comporta un onere complessivo minore a parità di importo e durata del rimborso.

È importante ricordare che nelle carte revolving i tassi possono essere elevati rispetto ad altre forme di credito, e che anche differenze di pochi punti percentuali possono tradursi in somme significative se il debito viene mantenuto a lungo.

Per questo, prima di sottoscrivere il contratto, è consigliabile simulare diversi scenari di rimborso per capire l’impatto reale degli interessi sul totale da restituire.

Costi nascosti e commissioni: a cosa prestare attenzione

Quando si utilizza o si sceglie una carta revolving i costi nascosti e le commissioni possono incidere in modo significativo sul costo complessivo del credito, anche più di quanto emerga dal solo tasso di interesse.

È fondamentale verificare se sono previsti canoni annuali per il possesso della carta, commissioni sui prelievi di contante, spesso elevate e applicate anche quando l’operazione avviene in Italia, e costi specifici per transazioni particolari, come il rifornimento di carburante o i pagamenti in valuta estera.

Un’attenzione particolare va posta alle assicurazioni facoltative che talvolta vengono attivate automaticamente, generando addebiti ricorrenti senza che l’utente se ne accorga.

Altri oneri da considerare sono le spese per l’invio dell’estratto conto cartaceo, le penali per ritardato pagamento e gli eventuali costi di estinzione anticipata del debito. Anche se presi singolarmente possono sembrare importi modesti, nel tempo questi addebiti possono aumentare in modo rilevante il totale speso.

Per evitare sorprese, è essenziale leggere con attenzione il foglio informativo e il contratto, verificando non solo le voci principali, ma anche le note e le condizioni in caratteri più piccoli, dove spesso si celano i costi meno evidenti.