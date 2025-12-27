Le migliori carte prepagate per minorenni nel 2026: ricarica smart, paghetta automatica e parental control

Le carte prepagate per minorenni sono strumenti di pagamento ricaricabili pensati per ragazzi e adolescenti, che consentono di effettuare acquisti e prelievi in sicurezza. A distinguerle dalle carte tradizionali è la presenza di funzioni di parental control, grazie alle quali i genitori possono monitorare le spese, impostare limiti e ricevere notifiche in tempo reale dei movimenti.

In questo modo la carta diventa non solo un mezzo pratico per gestire il denaro, ma anche un supporto educativo: i più giovani imparano a organizzare le proprie risorse, a pianificare le uscite e a responsabilizzarsi nella gestione dei soldi, sviluppando competenze finanziarie fin da adolescenti.

Sul mercato sono disponibili diverse soluzioni che si differenziano per età minima richiesta, limiti di spesa e di prelievo, costi di gestione e funzionalità aggiuntive. Tra queste rientrano app dedicate con notifiche real time, strumenti di risparmio, possibilità di bloccare la carta da remoto e gestione multi-carta per più figli.



Cosa sono le carte prepagate per minorenni e a cosa servono

Le carte prepagate per minorenni sono strumenti di pagamento elettronici, solitamente associati a circuiti internazionali come Mastercard o Visa, che consentono agli under 18 di gestire il denaro in modo autonomo e ai loro genitori si supervisionare entrate e uscite in tempo reale. A differenza dei conti correnti tradizionali, queste carte non lasciano la possibilità di andare in rosso e non richiedono l’apertura di un conto bancario intestato al minore.

Servono, quindi, a dare agli adolescenti una prima forma di indipendenza economica, limitando allo stesso tempo i rischi grazie a strumenti di controllo parentale che permettono di monitorare le spese, impostare limiti di utilizzo e bloccare la carta in caso di necessità. Alcune di queste carte sono dotate di IBAN, rendendole a tutti gli effetti carte-conto su cui è possibile ricevere bonifici come, ad esempio, la paghetta settimanale o regali in denaro da amici e parenti.

Perché i genitori dovrebbero scegliere una carta con parental control

Le carte prepagate con funzionalità di parental control offrono ai genitori la tranquillità di poter monitorare l’uso del denaro da parte dei figli. Questo non solo garantisce maggiore sicurezza, ma è anche un efficace strumento educativo. Ecco alcuni dei vantaggi nello scegliere una prepagata per minorenni:

educazione finanziaria : insegnare ai ragazzi a gestire un budget li aiuta a risparmiare e a prendere decisioni finanziarie più responsabili;

: insegnare ai ragazzi a gestire un budget li aiuta a risparmiare e a prendere decisioni finanziarie più responsabili; sicurezza : i genitori possono impostare limiti di spesa e bloccare transazioni non autorizzate, proteggendo il minore da acquisti impulsivi o da siti web a rischio;

: i genitori possono impostare limiti di spesa e bloccare transazioni non autorizzate, proteggendo il minore da acquisti impulsivi o da siti web a rischio; tracciabilità : l’accesso al registro delle transazioni consente di verificare in qualsiasi momento dove e come il denaro viene speso, offrendo una visione chiara e completa;

: l’accesso al registro delle transazioni consente di verificare in qualsiasi momento dove e come il denaro viene speso, offrendo una visione chiara e completa; praticità d’suo : le carte prepagate eliminano la necessità di dare contanti ai figli. I genitori possono inviare denaro istantaneamente, direttamente tramite l’app. Questo è particolarmente utile quando il ragazzo è fuori casa o in viaggio;

: le carte prepagate eliminano la necessità di dare contanti ai figli. I genitori possono inviare denaro istantaneamente, direttamente tramite l’app. Questo è particolarmente utile quando il ragazzo è fuori casa o in viaggio; funzionalità smart: la maggior parte delle carte prepagate per minorenni è supportata da un’applicazione mobile. Questo permette non solo di monitorare le transazioni in tempo reale, ma anche di utilizzare funzionalità avanzate, come i pagamenti tramite smartphone, la creazione di “salvadanai” digitali per gli obiettivi di risparmio o la ricezione di notifiche istantanee per le spese.

Da che età si può avere una carta prepagata

L’età minima per richiedere una carta prepagata per ragazzi under 18 varia a seconda dell’istituto finanziario, ma in genere si parte dai 12 anni. Alcune soluzioni ne permettono l’apertura già a partire dai 6 anni, ma in questi casi il genitore deve autorizzare qualsiasi operazione.

Una carta prepagata non è, del resto, un conto corrente autonomo. È, invece, un conto-appoggio che richiede sempre la supervisione di un genitore o di un tutore, che ne rimane il titolare legale.

Mentre un minorenne può essere intestatario di un conto corrente (con l’autorizzazione dei genitori per le operazioni più importanti), la carta prepagata offre al ragazzo una maggiore autonomia per le piccole spese quotidiane, come ad esempio i regali di compleanno degli amici o i biglietti del cinema. Il minore può usarla entro i limiti di budget prestabiliti senza dover chiedere ogni volta il permesso.

Confronto delle migliori carte prepagate per teenager

La scelta della carta prepagata ideale per un adolescente dipende molto dalle sue necessità e dal livello di autonomia che i genitori desiderano concedere. È utile distinguere le opzioni in tre categorie principali:

carte prepagate con IBAN (carte-conto) : offrono tutte le funzionalità di una carta prepagata (acquisti online e in negozio, prelievi) ma con un IBAN dedicato. Questo permette al ragazzo di ricevere bonifici, ad esempio la paghetta o i regali dai parenti, direttamente sulla carta. Sono ideali per chi cerca una prima forma di “conto corrente” facile da gestire e sicura;

: offrono tutte le funzionalità di una carta prepagata (acquisti online e in negozio, prelievi) ma con un IBAN dedicato. Questo permette al ragazzo di ricevere bonifici, ad esempio la paghetta o i regali dai parenti, direttamente sulla carta. Sono ideali per chi cerca una prima forma di “conto corrente” facile da gestire e sicura; carte senza IBAN : non sono collegate a un conto corrente e, quindi, si possono ricaricare solo in modo fisico, tramite versamenti di contanti in tabaccheria o in un ufficio postale o con un bonifico da un altro conto. Questa caratteristica le rende vantaggiose in termini di sicurezza per gli acquisti online. Inoltre, garantiscono un controllo totale da parte dei genitori, che possono caricare sulla carta solo l’importo strettamente necessario per uno specifico acquisto;

: non sono collegate a un conto corrente e, quindi, si possono ricaricare solo in modo fisico, tramite versamenti di contanti in tabaccheria o in un ufficio postale o con un bonifico da un altro conto. Questa caratteristica le rende vantaggiose in termini di sicurezza per gli acquisti online. Inoltre, garantiscono un controllo totale da parte dei genitori, che possono caricare sulla carta solo l’importo strettamente necessario per uno specifico acquisto; carte prepagate usa e getta: sono carte virtuali temporanee, ideali per una singola transazione online. Sono uno strumento di pagamento digitale che genera un numero di carta, una data di scadenza e un codice CVV unici, usati per un solo acquisto. Il loro principale vantaggio è la protezione dell’identità e dei dati finanziari, poiché non sono collegate a un conto e non richiedono l’inserimento di dati personali. Offrono un controllo totale della spesa, in quanto sono caricate con l’importo esatto necessario per l’acquisto, e garantiscono massima sicurezza negli acquisti online.

Hype under 18: gestione delle spese e controllo dei genitori

HYPE per minorenni 4.3 Istituto di Moneta Elettronica: Hype S.P.A App mobile / Internet Banking: Sì Costo di accensione: GRATIS Canone annuale: GRATIS Costo prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ a op. Costo bonifici: GRATIS Limite di deposito: € 7.500 IBAN Italiano: Si APRI IL CONTO

HYPE <18 è un conto bancario con carta e IBAN pensato per i minorenni a partire dai 12 anni, creato per offrire autonomia ai ragazzi e al tempo stesso tranquillità ai genitori. La carta, disponibile in versione virtuale gratuita, può essere utilizzata per acquisti online, nei negozi fisici e anche all’estero. Oltre ai pagamenti, il conto offre i box di risparmio, che aiutano a mettere da parte denaro e il programma di cashback, che premia gli acquisti effettuati tramite l’app.

Come aprire il conto Hype <18

L’apertura del conto avviene interamente online in pochi minuti, con l’autorizzazione di un genitore o tutore. L’utente ottiene subito un IBAN personale, utile per ricevere e inviare denaro, mentre i trasferimenti verso i contatti HYPE avvengono istantaneamente. La carta può essere ricaricata tramite i propri contatti in rubrica, in modo ricorrente, in contanti o attraverso un’altra carta di pagamento. I prelievi sono gratuiti in tutto il mondo.

Vantaggi per i genitori del conto Hype <18

Controllo delle spese : i genitori possono monitorare tutte le transazioni direttamente dall’app;

: i genitori possono monitorare tutte le transazioni direttamente dall’app; sicurezza : la carta può essere bloccata o messa in pausa in qualsiasi momento;

: la carta può essere bloccata o messa in pausa in qualsiasi momento; utilizzo responsabile : strumenti pensati per garantire ai ragazzi autonomia con supervisione attiva;

: strumenti pensati per garantire ai ragazzi autonomia con supervisione attiva; continuità del servizio: al compimento dei 18 anni il conto diventa automaticamente un conto HYPE standard, mantenendo lo stesso IBAN.

L’offerta HYPE Under 18 si distingue per essere un conto e una carta con costi molto contenuti, pensati per un uso semplice e sicuro da parte di un minorenne.

Costi della carta Hype <18

Canone annuo: Gratuito . Non ci sono costi mensili o annuali per il mantenimento del conto.

. Non ci sono costi mensili o annuali per il mantenimento del conto. Costo di attivazione: Gratuito . Non paghi nulla per l’apertura del conto.

. Non paghi nulla per l’apertura del conto. Costo della carta fisica: 9,90 Euro . La prima carta fornita è virtuale, ma se desideri anche una carta fisica, puoi richiederla dall’app al costo di 9,90€.

. La prima carta fornita è virtuale, ma se desideri anche una carta fisica, puoi richiederla dall’app al costo di 9,90€. Imposta di bollo: L’imposta di bollo di 2 Euro viene applicata solo se il saldo finale del conto supera i €77,46.

Costi delle operazioni

Pagamenti: Tutti i pagamenti con la carta, sia online che nei negozi, sono gratuiti . Anche l’utilizzo di Apple Pay e Google Pay non ha costi aggiuntivi.

Tutti i pagamenti con la carta, sia online che nei negozi, sono . Anche l’utilizzo di Apple Pay e Google Pay non ha costi aggiuntivi. Bonifici: I bonifici SEPA ordinari e istantanei sono gratuiti .

I bonifici SEPA ordinari e istantanei sono . Prelievi: I prelievi di contante sono gratuiti fino a un limite di €250 al mese. Oltre questa soglia, ogni prelievo successivo ha una commissione di €2.

Costi di ricarica della carta Hype <18

Bonifico bancario: Ricaricare il conto tramite bonifico da un’altra banca è gratuito .

Ricaricare il conto tramite bonifico da un’altra banca è . Ricarica da un altro utente HYPE (P2P): L’invio di denaro da un altro utente HYPE è gratuito .

L’invio di denaro da un altro utente HYPE è . Ricarica con un’altra carta di pagamento: Ricaricare dall’app HYPE utilizzando una carta di credito o debito ha una commissione di €0,90 .

Ricaricare dall’app HYPE utilizzando una carta di credito o debito ha una commissione di . Ricarica in contanti: Ricaricare in contanti presso i punti vendita convenzionati (come le tabaccherie) ha una commissione di €2,50.

In generale, HYPE Under 18 è un prodotto finanziario a costo zero per l’utilizzo quotidiano di base (canone, pagamenti, bonifici) con commissioni applicate solo per specifiche operazioni come la ricarica in contanti, l’emissione della carta fisica o prelievi che superano la soglia mensile gratuita.

Ecco una tabella che riassume in modo chiaro e conciso tutti i costi associati al conto HYPE Under 18.

Tipo di Costo Dettaglio Importo Note Apertura e Gestione Conto Apertura del conto Gratuito – Canone mensile/annuo Gratuito – Imposta di bollo €2 Solo se il saldo supera €77,46 a fine anno. Carta di Pagamento Carta virtuale Gratuita – Carta fisica (opzionale) €9,90 Richiedibile dall’app. Pagamenti e Bonifici Pagamenti online e nei negozi Gratuito – Pagamenti con Apple Pay / Google Pay Gratuito – Bonifici SEPA (ordinari e istantanei) Gratuito – Prelievi Contante Prelievi presso ATM Gratuito Fino a €250 al mese. Prelievi successivi €2 Per ogni prelievo oltre la soglia mensile di €250. Ricariche Ricarica con bonifico Gratuita – Ricarica da altro utente HYPE (P2P) Gratuita – Ricarica con un’altra carta €0,90 Utilizzando una carta di credito/debito. Ricarica in contanti €2,50 Presso i punti vendita convenzionati (es. tabaccherie).

Credem per teenager: la soluzione della banca tradizionale

Credem Ego Go 4.7 Circuito: Mastercard Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 1.500 €/giorno Limite di spesa: 5.000 € Commissioni prelievo ATM: 1,75€ Area UE; 2,75€ Extra-UE Contactless: ✓ IBAN: ❌ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta prepagata Ego Go di Credem è pensata anche per i minorenni a partire dai 12 anni e rappresenta uno strumento utile per avvicinarsi alla gestione del denaro in modo sicuro.

La carta è ricaricabile, senza bisogno di un conto corrente, e consente di effettuare acquisti nei negozi fisici, online e prelievi agli sportelli ATM in Italia e all’estero. I genitori possono ricaricarla facilmente, ad esempio, con la paghetta o sostenere i figli durante viaggi e periodi di studio fuori casa, mantenendo sempre il controllo grazie alla possibilità di stabilire limiti di spesa.

Inoltre, con gli alert gratuiti sugli acquisti e la compatibilità con Google Pay e Samsung Pay, la carta offre ai ragazzi praticità d’uso e ai loro genitori efficaci strumenti di supervisione.

Come ottenere la carta Ego Go per minorenni

L’attivazione della carta è semplice e accessibile:

può essere richiesta anche dai minorenni a partire dai 12 anni;

non è necessario possedere un conto corrente per richiederla;

la carta può essere ricaricata dai genitori per gestire la paghetta o supportare i figli in caso di studio fuori casa o viaggi;

è possibile attivare il servizio di Internet Banking per monitorare i movimenti in qualsiasi momento.

Vantaggi per i genitori della carta Ego Go di Credem

Gestione sicura della paghetta : possibilità di ricaricare l’importo desiderato e mantenere il controllo sul budget;

: possibilità di ricaricare l’importo desiderato e mantenere il controllo sul budget; controllo immediato delle spese : alert gratuiti ogni volta che viene effettuata un’operazione superiore a 2€ o 50€;

: alert gratuiti ogni volta che viene effettuata un’operazione superiore a 2€ o 50€; flessibilità e tranquillità : il limite massimo è stabilito dall’importo caricato, evitando spese oltre il budget deciso;

: il limite massimo è stabilito dall’importo caricato, evitando spese oltre il budget deciso; supporto in caso di viaggi o studio fuori casa: ricariche facili e veloci, utili per garantire autonomia e sicurezza ai figli.

Pixpay: la carta che premia la responsabilità dei teenager

Pixpay 4.8 Istituto bancario: BFF Financial Services SAS App mobile / Internet Banking: Sì Costo di accensione: GRATIS Canone: 2,99€/mese (piano Light), 5,99€/mese (piano Smart) Costo Prelievo ATM: 1€ a partire dal 2° con piano Light; 0€ con piano Smart Costo bonifici: bonifici SEPA in uscita 1 €, ricariche sono gratuite Limite di deposito: 10.000 € RICHIEDI LA TUA CARTA

Pixpay è una carta prepagata con IBAN. Questo significa che funziona come una carta ricaricabile e il titolare minorenne potrà spendere solo i soldi caricati. Pensata per i ragazzi dagli 8 ai 18 anni e per le loro famiglie, offre funzionalità all’avanguardia in termini di pagamento, parental control e educazione finanziaria. La carta viene gestita con i genitori tramite un’app con doppia interfaccia genitori-figli, con oltre 30 funzionalità educative. Il loro valore aggiunto sta nell’essere una piattaforma completa di “teen banking”, progettata specificamente per i minorenni e i loro genitori.

I genitori possono monitorare attraverso l’app ogni cosa in tempo reale: dalle ricariche istantanee alle notifiche di spesa, con la possibilità di personalizzare i limiti di pagamento e di bloccare eventuali commercianti non adatti. Inoltre, non c’è bisogno di cambiare banca: la carta può, infatti, essere ricaricata dalla propria carta bancaria, comodamente nell’app.

Come richiedere la carta Pixpay per adolescenti

Il processo per ricevere e attivare la carta è semplice e veloce. I passaggi previsti sono:

scaricare l’app: il minorenne scarica l’app Pixpay e sceglie il design della carta tra le oltre 100 opzioni disponibili;

il minorenne scarica l’app Pixpay e sceglie il design della carta tra le oltre 100 opzioni disponibili; completare l’iscrizione: un genitore deve completare l’iscrizione e ordinare la carta;

un genitore deve completare l’iscrizione e ordinare la carta; ricevere la carta: la carta virtuale è disponibile subito nell’app. La carta fisica, invece, viene spedita gratuitamente all’indirizzo di casa.

I vantaggi per i genitori della carta Pixpay per adolescenti

Educazione finanziaria : con paghetta automatica, money mission, wallet progetti, metodi di risparmio automatici e Pixpay intelligence (un coach finanziario virtuale con l’ausilio dell’intelligenza artificiale);

: con paghetta automatica, money mission, wallet progetti, metodi di risparmio automatici e Pixpay intelligence (un coach finanziario virtuale con l’ausilio dell’intelligenza artificiale); parental control : per definire limiti di pagamento, bloccare commercianti non adatti o acquisti online;

: per definire limiti di pagamento, bloccare commercianti non adatti o acquisti online; teen banking : la carta è compatibile con Apple Pay e Google Pay, Inoltre, è possibile invitare fino a 5 adulti a co-gestire il conto;

: la carta è compatibile con Apple Pay e Google Pay, Inoltre, è possibile invitare fino a 5 adulti a co-gestire il conto; tariffa chiara e senza sorprese: la carta prevede una tariffa fissa, senza costi nascosti o vincoli ed è revocabile in ogni momento.

Confronto tra i piani Pixpay: Start, Classic e Premium

Pixpay propone tre piani, che si differenziano principalmente per il numero di funzionalità e i servizi inclusi.

Premium (€9,99/mese): Questo è il piano più completo, pensato per chi vuole offrire la massima versatilità. Include 2 carte virtuali e 1 carta “usa e getta” al mese per acquisti online più sicuri. I prelievi sono gratuiti in tutto il mondo, e il piano include il “Pack premium” con cashback, sconti con i partner e un servizio clienti prioritario. Le funzionalità di risparmio e gli strumenti educativi sono al massimo livello.

Start (€3,99/mese): Questo è il piano base, l’ideale se vuoi che il minorenne impari a gestire un budget semplice. Include le funzionalità essenziali: una carta standard, un IBAN, l’app di gestione e le funzioni di parental control. Le opzioni di risparmio sono limitate e si ha solo 1 prelievo gratuito al mese. Non include le carte virtuali.

Classic (€5,99/mese): Il piano più popolare, che offre una maggiore libertà. Permette di invitare più co-gestori e donatori, e ragazzi e ragazze hanno accesso a 1 carta virtuale. I prelievi in zona euro sono gratuiti e le funzionalità educative di risparmio sono illimitate. Le possibilità di personalizzazione della carta sono più ampie.

Revolut Kids & Teens U18: carta prepagata già a 6 anni

Revolut under 18 5.0 Circuito: MasterCard Canone: Gratis Prelievo massimo: 120€/giorno Limite di spesa: 500€/mese Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 40€/mese, poi 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Revolut <18 è una carta di debito per ragazzi e adolescenti, pensata per aiutarli a diventare finanziariamente indipendenti sotto il diretto controllo dei genitori. I più giovani hanno app e la carta personalizzabile per gestire il denaro, mentre il genitore ha la piena supervisione su tutte le operazioni direttamente dalla propria app Revolut.

I genitori possono impostare limiti di spesa, bloccare/sbloccare la carta, ricevere notifiche istantanee per ogni transazione e impedire le spese per particolari categorie a rischio come alcol, sigarette e gioco d’azzardo.

Il ragazzo può ricevere bonifici, sia dai genitori (con la possibilità di paghette automatiche) sia da amici e familiari. Le carte possono essere fisiche o virtuali (da aggiungere a Google o Apple Wallet) e funzionano anche all’estero.

Come aprire un conto Revolut Kids & Teens <18

L’offerta Revolut Kids & Teens è dedicata solo ai teen-ager di età compresa tra 6 e 17 anni. Se il ragazzo ha meno di 14 anni, il genitore deve creare il conto direttamente dalla propria app. A partire dai 14 anni, il ragazzo può farlo in autonomia, ma l’adulto dovrà approvare l’operazione tramite una notifica. Una volta aperto il conto, è possibile ordinare la carta fisica e personalizzarla (con possibili commissioni).

I vantaggi per i genitori

Parental Control: i genitori hanno il pieno controllo sulle spese del figlio, potendo impostare limiti e bloccare o sbloccare la carta in tempo reale;

i genitori hanno il pieno controllo sulle spese del figlio, potendo impostare limiti e bloccare o sbloccare la carta in tempo reale; paghetta automatizzata: è possibile impostare pagamenti ricorrenti per erogare la paghetta automaticamente, senza dover usare i contanti;

è possibile impostare pagamenti ricorrenti per erogare la paghetta automaticamente, senza dover usare i contanti; pagamenti tra amici: I ragazzi con più di 14 anni possono inviare e ricevere denaro dai loro amici (ad esempio, per divider il costo dei biglietti del cinema) e aggiungere un tocco personale con una nota o una GIF come regalo di compleanno;

I ragazzi con più di 14 anni possono inviare e ricevere denaro dai loro amici (ad esempio, per divider il costo dei biglietti del cinema) e aggiungere un tocco personale con una nota o una GIF come regalo di compleanno; ricevere denaro da contatti fidati: i ragazzi possono ricevere denaro solo da contatti fidati, tramite link di pagamento, codice QR personalizzato o il suo Revtag;

i ragazzi possono ricevere denaro solo da contatti fidati, tramite link di pagamento, codice QR personalizzato o il suo Revtag; conto di risparmio gratuito: è possibile aprire un conto di risparmio collegato per aiutare i ragazzi a mettere da parte denaro e guadagnare interessi.

Piani conti Revolut collegati all’app Kids & Teens

Il conto Revolut – Kids & Teens è un sub-conto del conto e carta Revolut personale del genitore con IBAN italiano.

I conti personali sono suddivisi in piani gratuiti e a pagamento. È possibile passare da un piano all’altro, ma il conto corrente può essere collegato a un solo piano alla volta.

Piano Standard : Gratuito.

: Gratuito. Piano Plus : €3,99 al mese o €40,00 all’anno.

: €3,99 al mese o €40,00 all’anno. Piano Plus Duo : €5,99 al mese o €64,00 all’anno.

: €5,99 al mese o €64,00 all’anno. Piano Premium : €9,99 al mese o €100 all’anno.

: €9,99 al mese o €100 all’anno. Piano Premium Duo : €13,99 al mese o €160,00 all’anno.

: €13,99 al mese o €160,00 all’anno. Piano Metal : €15,99 al mese o €155 all’anno.

: €15,99 al mese o €155 all’anno. Piano Metal Duo : €21,99 al mese o €260,00 all’anno.

: €21,99 al mese o €260,00 all’anno. Piano Ultra: €55 al mese o €540 all’anno.

A queste commissioni fisse di mantenimento va aggiunta l’imposta di bollo di €34,20 all’anno. I conti personali non possono essere utilizzati per scopi commerciali; per questo è necessario un conto Revolut Pro o Revolut Business.

Fineco Under 18: il conto per i più grandi con il controllo genitoriale

Fineco Under 18 4.9 Istituto bancario: FinecoBank S.p.A. App mobile / Internet Banking: Sì Costo di accensione: 0€ Canone annuale: 0€ Costo Prelievo ATM: Gratis in Italia; €1,45 fuori da Italia Limite di deposito: 20.000€ APRI IL CONTO

Il Conto Fineco Under 18 è un conto corrente a canone zero pensato per i giovani dagli 8 ai 17 anni, che permette di imparare a gestire il denaro in autonomia, ma sempre con la supervisione dei genitori. È associato a una carta VISA di debito o ricaricabile, disponibile anche in versione virtuale, utilizzabile in Italia, all’estero, online e tramite wallet digitali (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay).

Il conto prevede funzionalità studiate per i più giovani, come la possibilità di ricevere una paghetta mensile o settimanale direttamente tramite app, dividere spese con gli amici con Fineco Pay, prelevare presso gli ATM UniCredit abilitati anche senza carta con il servizio Prelievo Smart e accedere a contenuti educativi. La giacenza massima consentita è di 20.000 euro.

Come ottenere la carta Fineco Under 18

L’apertura del Conto Fineco Under 18 e avviene interamente online, tramite l’app Fineco. La procedura è differente se il genitore p già cliente oppure no. Nel caso di un nuovo cliente:

è necessario aprire un conto personale dal sito o dall’app Fineco;

una volta attivo, l’apertura del conto Under 18 può essere richiesta direttamente dall’app.

Se, invece, si è già cliente Fineco:

si può accedere dall’app Fineco al percorso Menu » Altri servizi » Conto Under 18;

verificare che i contatti e il documento di riconoscimento siano aggiornati;

inserire i dati del minore e caricare la foto del documento d’identità in corso di validità.

Usare la carta prepagata per minorenni all’estero

Alcune carte prepagate per minorenni sono pensate per accompagnare i ragazzi anche nei viaggi fuori dall’Italia, offrendo funzionalità specifiche che ne rendono l’utilizzo pratico e sicuro. In primo luogo, permettono di pagare in valuta estera senza dover ricorrere ai contanti, riducendo i rischi legati allo smarrimento di denaro.

Alcuni prodotti applicano commissioni ridotte o nulle sulle transazioni internazionali e sui prelievi da ATM, rendendole un’alternativa conveniente rispetto al cambio tradizionale.

Le app collegate consentono, infine, ai genitori di monitorare in tempo reale le spese effettuate all’estero, con notifiche immediate e la possibilità di bloccare la carta in caso di necessità.

Funzionalità da considerare prima di scegliere una carta prepagata per adolescenti

Prima di scegliere una carta prepagata per ragazzi è importante valutare le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano. Non tutte le soluzioni offrono gli stessi servizi, perciò conviene confrontare alcuni aspetti. Tra questi:

costi e canone : verificare eventuali spese di attivazione, canoni mensili o annuali e commissioni su ricariche e prelievi;

: verificare eventuali spese di attivazione, canoni mensili o annuali e commissioni su ricariche e prelievi; limiti di spesa e prelievo : controllare i massimali giornalieri e mensili, utili per regolare l’autonomia del minore;

: controllare i massimali giornalieri e mensili, utili per regolare l’autonomia del minore; parental control tramite app : notifiche in tempo reale, possibilità di bloccare la carta, gestione dei fondi e impostazione di limiti personalizzati;

: notifiche in tempo reale, possibilità di bloccare la carta, gestione dei fondi e impostazione di limiti personalizzati; funzioni di risparmio : strumenti che permettono di accantonare piccole somme;

: strumenti che permettono di accantonare piccole somme; utilizzo all’estero : commissioni sulle transazioni internazionali, prelievi da ATM e supporto per pagamenti in valuta estera;

: commissioni sulle transazioni internazionali, prelievi da ATM e supporto per pagamenti in valuta estera; sicurezza digitale: sistemi di protezione contro frodi, smarrimento o uso non autorizzato della carta.

Costi e canone

Anche le carte prepagate per bambini e adolescenti hanno costi da considerare attentamente prima di scegliere. La maggior parte dei prodotti si presenta con un canone annuo o mensile, spesso gratuito per i piani base. Tuttavia, è essenziale verificare anche le altre commissioni che possono incidere sulla spesa complessiva, tra cui:

costo di attivazione : molte carte, pur non avendo un canone, prevedono una piccola spesa una tantum per la loro emissione;

: molte carte, pur non avendo un canone, prevedono una piccola spesa una tantum per la loro emissione; costi di ricarica : le commissioni per ricaricare la carta variano. Le ricariche tramite bonifico sono spesso gratuite, mentre quelle in contanti (ad esempio, in tabaccheria) o con un’altra carta possono prevedere un piccolo costo;

: le commissioni per ricaricare la carta variano. Le ricariche tramite bonifico sono spesso gratuite, mentre quelle in contanti (ad esempio, in tabaccheria) o con un’altra carta possono prevedere un piccolo costo; commissioni sui prelievi : il prelievo di contanti da sportelli bancomat può essere gratuito entro certi limiti o prevedere un costo fisso, che in genere aumenta se il prelievo viene effettuato all’estero o da banche diverse da quella che ha emesso la carta;

: il prelievo di contanti da sportelli bancomat può essere gratuito entro certi limiti o prevedere un costo fisso, che in genere aumenta se il prelievo viene effettuato all’estero o da banche diverse da quella che ha emesso la carta; costi aggiuntivi: alcuni servizi extra, come la personalizzazione della carta o l’invio di bonifici istantanei, potrebbero avere un costo a parte.

Limiti di spesa e prelievo

Le carte prepagate per minorenni prevedono limiti specifici per controllare l’utilizzo e garantire un livello di sicurezza adeguato. Questi massimali possono variare in base al prodotto scelto e servono a dare ai genitori la possibilità di regolare l’autonomia economica dei ragazzi. Generalmente, i limiti sono più bassi rispetto alle carte destinate agli adulti e possono essere personalizzati tramite l’app di gestione. Ecco i più comuni:

limiti di spesa giornalieri : l’importo massimo che il minore può utilizzare in un solo giorno;

: l’importo massimo che il minore può utilizzare in un solo giorno; limiti di spesa mensile : il tetto massimo di spese che si possono effettuare in un mese;

: il tetto massimo di spese che si possono effettuare in un mese; limite di prelievo da ATM : la somma massima che può essere prelevata in contanti, per singola operazione o su base giornaliera;

: la somma massima che può essere prelevata in contanti, per singola operazione o su base giornaliera; limite di ricarica : l’importo massimo che può essere caricato sulla carta in una volta sola o in un determinato periodo di tempo;

: l’importo massimo che può essere caricato sulla carta in una volta sola o in un determinato periodo di tempo; saldo massimo consentito: la cifra oltre la quale non è possibile depositare ulteriori fondi sulla carta.

App e funzionalità di parental control

Le app dedicate sono l’aspetto più interessante e utile delle moderne carte prepagate per minori. Attraverso di esse, i genitori possono avere un controllo completo e in tempo reale sulle finanze dei figli. Tra le funzioni più comuni: