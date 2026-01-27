Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

bias di genere

ChatGPT ha un problema con gli stereotipi: lo studio italiano

I modelli di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT riproducono stereotipi di genere appresi durante l’addestramento. La produzione massiva di contenuti sintetici crea un effetto moltiplicatore che rischia di amplificare discriminazioni sociali e perpetuare pregiudizi radicati.

Pubblicato il 27 gen 2026
Bernardo Magnini

Fondazione Bruno Kessler

IA e disuguaglianza

I recenti modelli di intelligenza artificiale generativa, in particolare i Large Language Models (LLMs) come ChatGPT, sebbene esibiscano grandi capacità nel risolvere compiti linguistici complessi (rispondere a domande, tradurre da una lingua ad un’altra, produrre un testo su un argomento, fornire spiegazioni, riassumere un testo), sono soggetti ad usare vari tipi di stereotipi sociali, in particolare quelli legati al genere delle persone.

M
Bernardo Magnini
Fondazione Bruno Kessler
  interfacce cervello-computer; energia ai crisi cognitiva digitale AI e cervello hardware neuromorfico

  hardware neuromorfico

    Chip ispirati al cervello: il futuro sostenibile dell'intelligenza artificiale

    11 Dic 2025

    di Walter Tripi

  ar vr in ambito militare

  l'approfondimento

    Guerre simulate: l'utilizzo della realtà virtuale e aumentata in ambito militare

    07 Mar 2025

    di Giuseppe Galetta

  Biomarcatori diagnostici: importanza nelle diagnosi e terapie debito cognitivo genAI a scuola IA didattica neurodivergenti intelligenza emotiva scuola ai literacy strumenti di intelligenza artificiale a scuola

  apprendimento

    Delegare il pensiero all'IA: l'effetto del debito cognitivo sui ragazzi

    03 Ott 2025

    di Marco Lazzeri

