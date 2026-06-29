AI generativa nelle imprese italiane: perché il ritardo è manageriale

C’è un dato che dovrebbe inquietare più di tanti dibattiti sull’intelligenza artificiale. Non perché sia apocalittico. Ma perché è tremendamente italiano. Secondo le rilevazioni Edflex, solo una quota molto ridotta di Ceo italiani utilizza davvero strumenti di Ai generativa nel proprio lavoro quotidiano. Non parliamo di investimenti annunciati nei piani industriali, di keynote motivazionali o di post su LinkedIn. Parliamo di utilizzo reale. Diretto. Personale. Di manager che “mettono le mani” nella tecnologia.