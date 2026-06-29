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AI generativa nelle imprese italiane: perché il ritardo è manageriale

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L’adozione dell’Ai generativa nelle imprese italiane resta limitata nonostante l’entusiasmo dei manager. Il vero ostacolo non è la tecnologia, ma la cultura organizzativa: leadership, formazione continua e capacità di apprendimento diventano decisive per trasformare davvero il lavoro

Pubblicato il 29 giu 2026
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Davide Conforti

Managing director Edflex Italia

competenze ai degli italiani; procurement innovativo

C’è un dato che dovrebbe inquietare più di tanti dibattiti sull’intelligenza artificiale. Non perché sia apocalittico. Ma perché è tremendamente italiano. Secondo le rilevazioni Edflex, solo una quota molto ridotta di Ceo italiani utilizza davvero strumenti di Ai generativa nel proprio lavoro quotidiano. Non parliamo di investimenti annunciati nei piani industriali, di keynote motivazionali o di post su LinkedIn. Parliamo di utilizzo reale. Diretto. Personale. Di manager che “mettono le mani” nella tecnologia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Davide Conforti
Davide Conforti
Managing director Edflex Italia
Davide Conforti è fondatore dell’Osservatorio sulla formazione continua e Managing Director Italia di Edflex, scale-up francese nel settore EdTech, dove supporta grandi imprese italiane e multinazionali nei percorsi di upskilling e reskilling permanente. Con oltre vent’anni di esperienza nel corporate finance, nel business SaaS e nel settore HR, ha ricoperto ruoli chiave in realtà quali Jobrapido e Value Partners. Appassionato di trasformazione digitale, Conforti combina una profonda competenza in strategia, analisi dati e pianificazione finanziaria con un attento studio dei fenomeni innovazione e dei modelli di apprendimento. Con oltre mezzo milione di utenti sul mercato italiano, l’Osservatorio fornisce a Edflex Italia i rilevamenti in tempo reale per supportare organizzazioni e persone nello stare al passo con l’innovazione continua e i cambiamenti improvvisi che caratterizzano la nostra società.
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