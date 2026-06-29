C’è un dato che dovrebbe inquietare più di tanti dibattiti sull’intelligenza artificiale. Non perché sia apocalittico. Ma perché è tremendamente italiano. Secondo le rilevazioni Edflex, solo una quota molto ridotta di Ceo italiani utilizza davvero strumenti di Ai generativa nel proprio lavoro quotidiano. Non parliamo di investimenti annunciati nei piani industriali, di keynote motivazionali o di post su LinkedIn. Parliamo di utilizzo reale. Diretto. Personale. Di manager che “mettono le mani” nella tecnologia.
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AI generativa nelle imprese italiane: perché il ritardo è manageriale
L’adozione dell’Ai generativa nelle imprese italiane resta limitata nonostante l’entusiasmo dei manager. Il vero ostacolo non è la tecnologia, ma la cultura organizzativa: leadership, formazione continua e capacità di apprendimento diventano decisive per trasformare davvero il lavoro
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