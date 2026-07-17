Aprire un nuovo conto aziendale può diventare un’opportunità per ridurre le spese bancarie e ottenere servizi dedicati alla gestione dell’attività. Le nuove offerte sui conti business puntano infatti su canoni contenuti, cashback, rendimenti sulla liquidità e strumenti digitali per automatizzare pagamenti e contabilità.

Tra le soluzioni più interessanti (secondo noi) proposte a luglio 2026 relative ai conti business, valutiamo:

ciascuna con caratteristiche differenti pensate per freelance, partite IVA, PMI e aziende con attività internazionali.

Vivid Money offre IBAN illimitati e gestione finanziaria avanzata

Vivid Money propone un conto business completamente digitale che può essere aperto online in pochi minuti. Uno degli elementi distintivi è la disponibilità di IBAN illimitati, utili per separare clienti, progetti o centri di costo senza aprire conti aggiuntivi.

La piattaforma include bonifici SEPA istantanei, bonifici SWIFT, pagamenti F24, carte Visa fisiche e virtuali gratuite e autorizzazioni differenziate per collaboratori e commercialisti. È inoltre possibile utilizzare il conto sia tramite browser sia da app.

Tra i vantaggi del conto figurano anche il cashback fino al 10% in alcune categorie, un rendimento promozionale fino al 4% sui saldi in euro e l’integrazione con software gestionali come Odoo, Sage, FreshBooks, NetSuite e Agicap. La piattaforma opera in oltre 70 Paesi e supporta 22 valute.

Piano Canone Ideale per Cashback fino a Standard Gratis Freelance 2% Prime da 6,90 €/mese Professionisti 4% Pro da 18,90 €/mese PMI 6% Pro+ da 41 €/mese Aziende 8% Enterprise da 79 €/mese Imprese strutturate 8% Enterprise+ da 249 €/mese Grandi aziende 10%

Finom: conto a zero euro con rendimento sulla liquidità

Finom si rivolge a freelance, startup e PMI con una proposta che abbina conto business digitale e strumenti amministrativi integrati. Il piano Solo non prevede canone mensile e comprende un IBAN italiano disponibile in circa 24 ore, fatturazione elettronica, assistente AI, gestione contabile e bonifici SEPA.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il rendimento promozionale del 5% annuo sulla liquidità aziendale non utilizzata per i primi cinque mesi. Al termine della promozione il tasso varia in base al piano scelto. La piattaforma include inoltre cashback fino al 3%, carte Visa aziendali, pagamenti F24, pagoPA, MAV, RAV, pagamenti programmati e gestione dei permessi del team. Sul fronte della sicurezza sono previsti Passkey, tecnologia 3D Secure e sistemi antifrode dedicati.

La gamma dei piani di Finom permette di adattare il servizio alla crescita dell’impresa.

Piano Canone Tasso promozionale Tasso standard Solo Gratis 5% 0,1% Basic n.d. 5% 0,75% Smart n.d. 5% 1% Pro n.d. 5% 1,5% Grow n.d. 5% 1,75%

Wallester: conto gratuito con carte Visa aziendali illimitate

Wallester propone un conto business gratuito pensato per aziende e freelance che desiderano concentrare la gestione finanziaria in un’unica piattaforma.

Il servizio comprende conti IBAN multivaluta, carte Visa virtuali illimitate, carte fisiche, dashboard centralizzata, app mobile, API REST e strumenti per monitorare in tempo reale le spese dei collaboratori. La piattaforma consente anche di effettuare pagamenti multipli, sincronizzare automaticamente le operazioni con software gestionali come Xero, QuickBooks, Sage Intacct e NetSuite e automatizzare diversi processi amministrativi. Supporta inoltre operazioni multivaluta e adotta standard di sicurezza PCI DSS Livello 1, autenticazione 3D Secure e controllo degli accessi basato sui ruoli.

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche dell‘offerta di Wallester.

Servizio Disponibilità Apertura conto Gratuita Canone Gratuito Conti IBAN multivaluta Inclusi Carte Visa virtuali Incluse Carte Visa fisiche Disponibili Dashboard aziendale Inclusa API REST Disponibile Assistenza Inclusa

Hype Business: bonus di 50 euro per le partite IVA

L’offerta Hype Business è dedicata a liberi professionisti e ditte individuali con partita IVA. Fino al 31 dicembre 2026 i nuovi clienti possono ottenere un bonus di 50 euro utilizzando il codice promozionale dedicato ed effettuando almeno 100 euro di spesa entro i primi 30 giorni.

Oltre al bonus iniziale, il conto include Tax Manager per stimare imposte e contributi, pagamenti F24 gratuiti, cashback dell’1%, bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni, compatibilità con Apple Pay e Google Pay e una copertura assicurativa in caso di infortunio o malattia. L’apertura avviene interamente online.

Ecco quali sono i principali costi del conto Hype Business.

Voce Costo Apertura Gratis Canone mensile 2,90 € Bonifici SEPA Gratis Bonifici istantanei Gratis Pagamenti carta Gratis Prelievi ATM Gratis F24 Gratis Cashback 1% Bonus apertura 50 €

Revolut Business: quattro piani per aziende che operano all’estero

Revolut Business propone una piattaforma pensata per imprese che effettuano operazioni internazionali. I conti supportano oltre 25 valute, coordinate bancarie locali e internazionali e pagamenti in oltre 150 valute.

Le funzionalità comprendono carte fisiche e virtuali, controlli avanzati sulle spese, approvazioni personalizzate, pagamenti multipli, integrazioni con software di contabilità, API Business e strumenti dedicati all’e-commerce come link di pagamento, QR Code, Tap to Pay e terminali POS. Le commissioni per l’accettazione dei pagamenti partono dallo 0,8% più 0,02 euro per transazione. Tutti i piani includono assistenza continua in italiano.

I piani a disposizione per chi sceglie Revolut Business sono 4: la scelta dipende soprattutto dal volume operativo dell’azienda.

Piano Canone mensile Basic 10 € Grow 35 € Scale 125 € Enterprise Personalizzato

Le caratteristiche dei 5 conti business a confronto

Le offerte rispondono a esigenze differenti. Prima della scelta conviene confrontare le principali caratteristiche disponibili.