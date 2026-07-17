Aprire un nuovo conto aziendale può diventare un’opportunità per ridurre le spese bancarie e ottenere servizi dedicati alla gestione dell’attività. Le nuove offerte sui conti business puntano infatti su canoni contenuti, cashback, rendimenti sulla liquidità e strumenti digitali per automatizzare pagamenti e contabilità.
Tra le soluzioni più interessanti (secondo noi) proposte a luglio 2026 relative ai conti business, valutiamo:
ciascuna con caratteristiche differenti pensate per freelance, partite IVA, PMI e aziende con attività internazionali.
Indice degli argomenti
Vivid Money offre IBAN illimitati e gestione finanziaria avanzata
Vivid Money propone un conto business completamente digitale che può essere aperto online in pochi minuti. Uno degli elementi distintivi è la disponibilità di IBAN illimitati, utili per separare clienti, progetti o centri di costo senza aprire conti aggiuntivi.
La piattaforma include bonifici SEPA istantanei, bonifici SWIFT, pagamenti F24, carte Visa fisiche e virtuali gratuite e autorizzazioni differenziate per collaboratori e commercialisti. È inoltre possibile utilizzare il conto sia tramite browser sia da app.
Tra i vantaggi del conto figurano anche il cashback fino al 10% in alcune categorie, un rendimento promozionale fino al 4% sui saldi in euro e l’integrazione con software gestionali come Odoo, Sage, FreshBooks, NetSuite e Agicap. La piattaforma opera in oltre 70 Paesi e supporta 22 valute.
|Piano
|Canone
|Ideale per
|Cashback fino a
|Standard
|Gratis
|Freelance
|2%
|Prime
|da 6,90 €/mese
|Professionisti
|4%
|Pro
|da 18,90 €/mese
|PMI
|6%
|Pro+
|da 41 €/mese
|Aziende
|8%
|Enterprise
|da 79 €/mese
|Imprese strutturate
|8%
|Enterprise+
|da 249 €/mese
|Grandi aziende
|10%
Finom: conto a zero euro con rendimento sulla liquidità
Finom si rivolge a freelance, startup e PMI con una proposta che abbina conto business digitale e strumenti amministrativi integrati. Il piano Solo non prevede canone mensile e comprende un IBAN italiano disponibile in circa 24 ore, fatturazione elettronica, assistente AI, gestione contabile e bonifici SEPA.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda il rendimento promozionale del 5% annuo sulla liquidità aziendale non utilizzata per i primi cinque mesi. Al termine della promozione il tasso varia in base al piano scelto. La piattaforma include inoltre cashback fino al 3%, carte Visa aziendali, pagamenti F24, pagoPA, MAV, RAV, pagamenti programmati e gestione dei permessi del team. Sul fronte della sicurezza sono previsti Passkey, tecnologia 3D Secure e sistemi antifrode dedicati.
La gamma dei piani di Finom permette di adattare il servizio alla crescita dell’impresa.
|Piano
|Canone
|Tasso promozionale
|Tasso standard
|Solo
|Gratis
|5%
|0,1%
|Basic
|n.d.
|5%
|0,75%
|Smart
|n.d.
|5%
|1%
|Pro
|n.d.
|5%
|1,5%
|Grow
|n.d.
|5%
|1,75%
Wallester: conto gratuito con carte Visa aziendali illimitate
Wallester propone un conto business gratuito pensato per aziende e freelance che desiderano concentrare la gestione finanziaria in un’unica piattaforma.
Il servizio comprende conti IBAN multivaluta, carte Visa virtuali illimitate, carte fisiche, dashboard centralizzata, app mobile, API REST e strumenti per monitorare in tempo reale le spese dei collaboratori. La piattaforma consente anche di effettuare pagamenti multipli, sincronizzare automaticamente le operazioni con software gestionali come Xero, QuickBooks, Sage Intacct e NetSuite e automatizzare diversi processi amministrativi. Supporta inoltre operazioni multivaluta e adotta standard di sicurezza PCI DSS Livello 1, autenticazione 3D Secure e controllo degli accessi basato sui ruoli.
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche dell‘offerta di Wallester.
|Servizio
|Disponibilità
|Apertura conto
|Gratuita
|Canone
|Gratuito
|Conti IBAN multivaluta
|Inclusi
|Carte Visa virtuali
|Incluse
|Carte Visa fisiche
|Disponibili
|Dashboard aziendale
|Inclusa
|API REST
|Disponibile
|Assistenza
|Inclusa
Hype Business: bonus di 50 euro per le partite IVA
L’offerta Hype Business è dedicata a liberi professionisti e ditte individuali con partita IVA. Fino al 31 dicembre 2026 i nuovi clienti possono ottenere un bonus di 50 euro utilizzando il codice promozionale dedicato ed effettuando almeno 100 euro di spesa entro i primi 30 giorni.
Oltre al bonus iniziale, il conto include Tax Manager per stimare imposte e contributi, pagamenti F24 gratuiti, cashback dell’1%, bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni, compatibilità con Apple Pay e Google Pay e una copertura assicurativa in caso di infortunio o malattia. L’apertura avviene interamente online.
Ecco quali sono i principali costi del conto Hype Business.
|Voce
|Costo
|Apertura
|Gratis
|Canone mensile
|2,90 €
|Bonifici SEPA
|Gratis
|Bonifici istantanei
|Gratis
|Pagamenti carta
|Gratis
|Prelievi ATM
|Gratis
|F24
|Gratis
|Cashback
|1%
|Bonus apertura
|50 €
Revolut Business: quattro piani per aziende che operano all’estero
Revolut Business propone una piattaforma pensata per imprese che effettuano operazioni internazionali. I conti supportano oltre 25 valute, coordinate bancarie locali e internazionali e pagamenti in oltre 150 valute.
Le funzionalità comprendono carte fisiche e virtuali, controlli avanzati sulle spese, approvazioni personalizzate, pagamenti multipli, integrazioni con software di contabilità, API Business e strumenti dedicati all’e-commerce come link di pagamento, QR Code, Tap to Pay e terminali POS. Le commissioni per l’accettazione dei pagamenti partono dallo 0,8% più 0,02 euro per transazione. Tutti i piani includono assistenza continua in italiano.
I piani a disposizione per chi sceglie Revolut Business sono 4: la scelta dipende soprattutto dal volume operativo dell’azienda.
|Piano
|Canone mensile
|Basic
|10 €
|Grow
|35 €
|Scale
|125 €
|Enterprise
|Personalizzato
Le caratteristiche dei 5 conti business a confronto
Le offerte rispondono a esigenze differenti. Prima della scelta conviene confrontare le principali caratteristiche disponibili.
|Conto
|Canone di ingresso
|Punto di forza
|Ideale per
|Vivid Money
|Gratis
|IBAN illimitati e cashback fino al 10%
|PMI e aziende
|Finom
|Gratis
|Rendimento 5% e strumenti amministrativi
|Freelance e PMI
|Wallester
|Gratis
|Carte Visa aziendali illimitate
|Aziende con molti collaboratori
|Hype Business
|2,90 €/mese
|Bonus 50 € e gestione fiscale
|Partite IVA individuali
|Revolut Business
|10 €/mese
|Operatività internazionale e multivaluta
|Aziende che lavorano con l’estero
Partecipa alla community