Ultimi articoli Sovranità digitale Cittadinanza digitale Intelligenza Artificiale Sicurezza Informatica Sanità digitale Documenti digitali Industria 5.0/Innovazione in azienda Libri Procurement dell'innovazione Guide alla scelta tech Infrastrutture digitali Fatturazione elettronica Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

NEWS

Conti business: 5 offerte da valutare per risparmiare e gestire l’azienda

Home Cultura e società digitali
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Aprire uno dei nuovi conti business digitali può consentire di ridurre i costi di gestione e accedere a strumenti evoluti per pagamenti, contabilità e operatività internazionale. Ecco cinque soluzioni da valutare: Vivid Money, Finom, Wallester, Hype Business e Revolut Business.

Pubblicato il 17 lug 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
conti-business-promozioni-luglio-2026
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Conti business, le offerte top di luglio 2026 in 3 punti chiave

  • Offerte con canoni contenuti, cashback, rendimenti e strumenti digitali per freelance, partite IVA e PMI.
  • Vivid Money: IBAN illimitati, cashback fino al 10% e rendimento promozionale fino al 4%; Finom: conto a zero euro e 5% prom.; Wallester: carte Visa illimitate.
  • Scegli secondo costi, volume operativo, operazioni internazionali, integrazioni con gestionali e strumenti per team; confronta piani e promozioni.
Riassunto generato con AI

Aprire un nuovo conto aziendale può diventare un’opportunità per ridurre le spese bancarie e ottenere servizi dedicati alla gestione dell’attività. Le nuove offerte sui conti business puntano infatti su canoni contenuti, cashback, rendimenti sulla liquidità e strumenti digitali per automatizzare pagamenti e contabilità.

Tra le soluzioni più interessanti (secondo noi) proposte a luglio 2026 relative ai conti business, valutiamo:

ciascuna con caratteristiche differenti pensate per freelance, partite IVA, PMI e aziende con attività internazionali.

Vivid Money offre IBAN illimitati e gestione finanziaria avanzata

Vivid Money propone un conto business completamente digitale che può essere aperto online in pochi minuti. Uno degli elementi distintivi è la disponibilità di IBAN illimitati, utili per separare clienti, progetti o centri di costo senza aprire conti aggiuntivi.

La piattaforma include bonifici SEPA istantanei, bonifici SWIFT, pagamenti F24, carte Visa fisiche e virtuali gratuite e autorizzazioni differenziate per collaboratori e commercialisti. È inoltre possibile utilizzare il conto sia tramite browser sia da app.

Tra i vantaggi del conto figurano anche il cashback fino al 10% in alcune categorie, un rendimento promozionale fino al 4% sui saldi in euro e l’integrazione con software gestionali come Odoo, Sage, FreshBooks, NetSuite e Agicap. La piattaforma opera in oltre 70 Paesi e supporta 22 valute.

PianoCanoneIdeale perCashback fino a
StandardGratisFreelance2%
Primeda 6,90 €/meseProfessionisti4%
Proda 18,90 €/mesePMI6%
Pro+da 41 €/meseAziende8%
Enterpriseda 79 €/meseImprese strutturate8%
Enterprise+da 249 €/meseGrandi aziende10%
Apri il conto business di Vivid Money

Finom: conto a zero euro con rendimento sulla liquidità

Finom si rivolge a freelance, startup e PMI con una proposta che abbina conto business digitale e strumenti amministrativi integrati. Il piano Solo non prevede canone mensile e comprende un IBAN italiano disponibile in circa 24 ore, fatturazione elettronica, assistente AI, gestione contabile e bonifici SEPA.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il rendimento promozionale del 5% annuo sulla liquidità aziendale non utilizzata per i primi cinque mesi. Al termine della promozione il tasso varia in base al piano scelto. La piattaforma include inoltre cashback fino al 3%, carte Visa aziendali, pagamenti F24, pagoPA, MAV, RAV, pagamenti programmati e gestione dei permessi del team. Sul fronte della sicurezza sono previsti Passkey, tecnologia 3D Secure e sistemi antifrode dedicati.

La gamma dei piani di Finom permette di adattare il servizio alla crescita dell’impresa.

PianoCanoneTasso promozionaleTasso standard
SoloGratis5%0,1%
Basicn.d.5%0,75%
Smartn.d.5%1%
Pron.d.5%1,5%
Grown.d.5%1,75%
Apri il conto business di Finom

Wallester: conto gratuito con carte Visa aziendali illimitate

Wallester propone un conto business gratuito pensato per aziende e freelance che desiderano concentrare la gestione finanziaria in un’unica piattaforma.

Il servizio comprende conti IBAN multivaluta, carte Visa virtuali illimitate, carte fisiche, dashboard centralizzata, app mobile, API REST e strumenti per monitorare in tempo reale le spese dei collaboratori. La piattaforma consente anche di effettuare pagamenti multipli, sincronizzare automaticamente le operazioni con software gestionali come Xero, QuickBooks, Sage Intacct e NetSuite e automatizzare diversi processi amministrativi. Supporta inoltre operazioni multivaluta e adotta standard di sicurezza PCI DSS Livello 1, autenticazione 3D Secure e controllo degli accessi basato sui ruoli.

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche dell‘offerta di Wallester.

ServizioDisponibilità
Apertura contoGratuita
CanoneGratuito
Conti IBAN multivalutaInclusi
Carte Visa virtualiIncluse
Carte Visa fisicheDisponibili
Dashboard aziendaleInclusa
API RESTDisponibile
AssistenzaInclusa
Apri il conto business di Wallester

Hype Business: bonus di 50 euro per le partite IVA

L’offerta Hype Business è dedicata a liberi professionisti e ditte individuali con partita IVA. Fino al 31 dicembre 2026 i nuovi clienti possono ottenere un bonus di 50 euro utilizzando il codice promozionale dedicato ed effettuando almeno 100 euro di spesa entro i primi 30 giorni.

Oltre al bonus iniziale, il conto include Tax Manager per stimare imposte e contributi, pagamenti F24 gratuiti, cashback dell’1%, bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni, compatibilità con Apple Pay e Google Pay e una copertura assicurativa in caso di infortunio o malattia. L’apertura avviene interamente online.

Ecco quali sono i principali costi del conto Hype Business.

VoceCosto
AperturaGratis
Canone mensile2,90 €
Bonifici SEPAGratis
Bonifici istantaneiGratis
Pagamenti cartaGratis
Prelievi ATMGratis
F24Gratis
Cashback1%
Bonus apertura50 €
Apri il conto business di Hype Business

Revolut Business: quattro piani per aziende che operano all’estero

Revolut Business propone una piattaforma pensata per imprese che effettuano operazioni internazionali. I conti supportano oltre 25 valute, coordinate bancarie locali e internazionali e pagamenti in oltre 150 valute.

Le funzionalità comprendono carte fisiche e virtuali, controlli avanzati sulle spese, approvazioni personalizzate, pagamenti multipli, integrazioni con software di contabilità, API Business e strumenti dedicati all’e-commerce come link di pagamento, QR Code, Tap to Pay e terminali POS. Le commissioni per l’accettazione dei pagamenti partono dallo 0,8% più 0,02 euro per transazione. Tutti i piani includono assistenza continua in italiano.

I piani a disposizione per chi sceglie Revolut Business sono 4: la scelta dipende soprattutto dal volume operativo dell’azienda.

PianoCanone mensile
Basic10 €
Grow35 €
Scale125 €
EnterprisePersonalizzato
Apri il conto business di Revolut Business

Le caratteristiche dei 5 conti business a confronto

Le offerte rispondono a esigenze differenti. Prima della scelta conviene confrontare le principali caratteristiche disponibili.

ContoCanone di ingressoPunto di forzaIdeale per
Vivid MoneyGratisIBAN illimitati e cashback fino al 10%PMI e aziende
FinomGratisRendimento 5% e strumenti amministrativiFreelance e PMI
WallesterGratisCarte Visa aziendali illimitateAziende con molti collaboratori
Hype Business2,90 €/meseBonus 50 € e gestione fiscalePartite IVA individuali
Revolut Business10 €/meseOperatività internazionale e multivalutaAziende che lavorano con l’estero
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Samsung Galaxy S26 Ultra a rate con SelfyConto TAN e TAEG Zero

  • NEWS

    Samsung Galaxy S26 Ultra a rate: con SelfyConto e SelfyShop finanziamento a tasso zero fino a 48 mesi

    09 Giu 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Scopri come aprire il conto corrente aziendale online totalmente digitale, quali sono i migliori 5 e quanto costano.

  • LA GUIDA 2026

    Conto corrente aziendale online: i migliori 7 (secondo noi) del 2026 per risparmiare tempo e denaro

    28 Gen 2026

    di Redazione Affiliation Network360

    Condividi
  • Pagamento a rate con carta di debito

  • NEWS

    BBVA e pagamento a rate con carta di debito: come funziona Pay&Plan e quanto costa

    29 Giu 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x