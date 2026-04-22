DigComp 3.0 in italiano: perché è una svolta per le competenze digitali

Il 30 marzo 2026 il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso disponibile sul portale Repubblica Digitale la traduzione ufficiale in lingua italiana del DigComp 3.0, quinta edizione del Quadro europeo delle competenze digitali, elaborata dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea in collaborazione con la Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione (DG EMPL), pubblicata a fine novembre 2025.

Perché la traduzione in italiano del DigComp 3.0 è strategica

La tempestiva preparazione e pubblicazione della traduzione costituiscono un passaggio di particolare rilievo per il contesto italiano, poiché mettono a disposizione, per la prima volta in forma integrale e in italiano, la versione più aggiornata del principale framework europeo di riferimento per la competenza digitale.

L’iniziativa assume un valore strategico per il sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro. La disponibilità del quadro in lingua italiana, infatti, ne amplia la fruibilità nei contesti educativi, istituzionali e professionali, favorendone l’adozione da parte di scuole, enti di formazione, amministrazioni pubbliche, organismi di certificazione e soggetti impegnati nella progettazione di percorsi di sviluppo delle competenze. Il DigComp, come ricorda il portale Repubblica Digitale, descrive conoscenze, abilità e atteggiamenti necessari per essere competenti nel digitale nella vita quotidiana, nel lavoro, nell’apprendimento e nella partecipazione sociale, mantenendo un’impostazione neutrale rispetto alla tecnologia e adattabile a diversi contesti d’uso.

Uno degli elementi di maggiore novità del DigComp 3.0 riguarda l’aggiornamento del framework alla luce delle trasformazioni tecnologiche emerse dal 2022 in poi. La nuova edizione recepisce infatti sviluppi, tendenze e pratiche digitali recenti, attribuendo un rilievo particolare all’intelligenza artificiale, che viene integrata in modo sistematico e trasversale all’interno del quadro. Questo aggiornamento rende il DigComp 3.0 particolarmente coerente con l’attuale scenario europeo, in cui la riflessione sulle competenze digitali si intreccia sempre più strettamente con i temi dell’automazione, dell’uso consapevole dei sistemi di IA, della partecipazione critica e della cittadinanza digitale.

Un ulteriore aspetto di forte interesse è rappresentato dall’introduzione, per la prima volta, di una sezione dedicata ai risultati di apprendimento. Si tratta di un avanzamento sostanziale, perché consente una lettura più granulare e operativa della competenza digitale e rende il framework più immediatamente utilizzabile nella progettazione didattica e formativa. In questa prospettiva, il DigComp 3.0 non si presenta soltanto come un quadro descrittivo, ma come uno strumento concretamente spendibile per costruire curricoli, definire obiettivi formativi, sviluppare dispositivi di valutazione e orientare processi di certificazione delle competenze.

La pubblicazione italiana è rilevante anche sotto il profilo dell’accessibilità e della riusabilità. Il DigComp 3.0 tradotto è disponibile in più formati, inclusa una versione accessibile in PDF e un documento con la traduzione in italiano dei supplementi dei dati in formato ODS. Questo aspetto rafforza la possibilità di utilizzo del framework in una pluralità di ambienti professionali e organizzativi, sostenendo una diffusione più ampia e più efficace del modello europeo nel contesto nazionale.

Formato Tipo Descrizione e utilizzo PDF — Template originale PDF Riproduce fedelmente il layout grafico del documento JRC, con figure, box tematici, tabelle e note. Destinato alla lettura integrale, alla stampa e alla consultazione professionale. PDF — Versione accessibile PDF Versione lineare e semplificata, progettata per la compatibilità con screen reader e tecnologie assistive. Conforme ai requisiti di accessibilità WCAG. Lettura facilitata su tutti i dispositivi. ODS — Supplemento dati Foglio di calcolo Contiene in formato tabellare tutti gli elementi strutturati del framework tradotti in italiano: aree, competenze, enunciati e risultati di competenza, livelli di padronanza, etichette relative all’intelligenza artificiale [IA-E, esplicita]/[IA-I, implicita]. Importabile in LibreOffice Calc, Microsoft Excel e Google Sheets.

Di particolare interesse è anche il processo che ha portato alla traduzione ufficiale in italiano. Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha infatti costituito un gruppo di lavoro dedicato già a dicembre 2025, articolando le attività in più fasi: una prima bozza completa del documento, una revisione condotta con rappresentanti di amministrazioni centrali e organismi istituzionalmente coinvolti nell’uso di DigComp, e una fase finale di verifica allargata tramite call for participation. A quest’ultima fase ha contribuito un gruppo di 68 professionisti e organizzazioni, coinvolti nella validazione finale della traduzione.

Nel complesso, la pubblicazione della traduzione italiana del DigComp 3.0 segna un avanzamento importante per l’ecosistema nazionale delle competenze digitali. Non si tratta soltanto della disponibilità di un testo in lingua italiana, ma della messa in circolazione di uno strumento aggiornato, più operativo e maggiormente allineato alle trasformazioni in corso. Per il mondo dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro e delle politiche pubbliche, questo passaggio apre nuove possibilità di progettazione, allineamento e valutazione, offrendo una base comune più solida per affrontare le sfide della cittadinanza digitale e dell’innovazione tecnologica in una fase segnata dalla crescente centralità dell’intelligenza artificiale.

Focus sulle novità del DigComp 3.0

Lo sviluppo del DigComp 3.0 è stato guidato da due categorie di temi prioritari: quelli relativi al contenuto (cosa costituisce la competenza digitale) e quelli relativi all’applicazione del framework (come viene adattato e utilizzato nei sistemi di istruzione, formazione e occupazione). Questi temi sono stati identificati attraverso l’analisi delle policy e della ricerca accademica e la consultazione di circa 300 esperti e stakeholder europei.

Tra i temi prioritari relativi al contenuto, uno dei più rilevanti riguarda la competenza sull’intelligenza artificiale, compresa l’IA generativa, che nel DigComp 3.0 non viene trattata come un elemento separato o specialistico, ma come una dimensione integrata in modo sistematico e trasversale all’interno di tutte le 21 competenze del framework. Questa scelta riflette la crescente pervasività dell’IA nei contesti di vita, di studio e di lavoro e sottolinea la necessità di sviluppare un uso consapevole, critico e responsabile di tali tecnologie.

Un secondo nucleo tematico riguarda i diritti digitali, la capacità di scelta e la responsabilità individuale e collettiva nell’ambiente digitale. In questo senso, il framework è coerente con la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, richiamando l’attenzione non solo sugli aspetti tecnici dell’agire digitale, ma anche sulle implicazioni etiche, civiche e sociali delle scelte compiute online.

Particolare rilievo assume anche il tema del benessere negli ambienti digitali, inteso in una prospettiva ampia che comprende dimensioni psicologiche, relazionali e ambientali. L’uso delle tecnologie, infatti, non produce effetti soltanto in termini di efficienza o accesso alle informazioni, ma incide anche sulla qualità delle relazioni, sull’equilibrio personale e sull’ambiente naturale (ad esempio in termini di consumo energetico).

Accanto a questi aspetti, il DigComp 3.0 attribuisce una forte centralità alla competenza in materia di cybersicurezza, intesa come capacità di proteggere dati, dispositivi, identità e ambienti digitali, ma anche come consapevolezza dei rischi, delle minacce e dei riferimenti normativi vigenti. La sicurezza digitale non viene quindi presentata come una questione esclusivamente tecnica, ma come una componente essenziale della cittadinanza digitale.

Un ulteriore tema prioritario concerne la capacità di contrastare misinformazione e disinformazione. In un ecosistema informativo segnato da sovraccarico, manipolazione e rapida circolazione dei contenuti, il framework valorizza competenze quali il pensiero critico, la verifica delle fonti, il fact-checking e il prebunking, riconoscendole come condizioni indispensabili per una partecipazione informata e responsabile alla vita sociale e democratica.

Per quanto riguarda invece i temi prioritari relativi all’applicazione, il DigComp 3.0 rafforza anzitutto l’idea che la competenza digitale debba essere considerata una componente fondamentale dell’apprendimento permanente. Non si tratta, quindi, di un insieme di abilità da acquisire una volta per tutte, ma di una competenza dinamica, da aggiornare e sviluppare lungo tutto l’arco della vita, in relazione ai cambiamenti tecnologici, sociali e professionali.

In questa prospettiva, il framework richiama l’importanza dei prerequisiti necessari per acquisire una competenza digitale di base. Questo significa considerare che l’accesso effettivo alla competenza digitale non può essere dato per scontato e che, per alcune persone o gruppi, possono essere necessari sostegni preliminari, condizioni di accessibilità e percorsi graduali.

Il DigComp 3.0 evidenzia inoltre la necessità di riconoscere che i bisogni di competenza digitale differiscono tra gli individui e cambiano nel tempo. Le esigenze di un giovane studente, di un lavoratore, di un cittadino adulto o di una persona anziana non coincidono necessariamente, così come mutano le richieste poste dai diversi contesti di vita e di lavoro. Per questo il framework non propone una visione uniforme e normativa della competenza digitale, ma una struttura capace di adattarsi a situazioni, ruoli e bisogni differenti.

Infine, emerge con chiarezza la necessità di favorire applicazioni flessibili e agili del framework. Il DigComp 3.0 è pensato infatti come uno strumento di riferimento solido, ma non rigido: un quadro che può orientare politiche, curricoli, strumenti di valutazione, percorsi formativi e processi di certificazione, mantenendo al tempo stesso la possibilità di essere declinato in modo contestualizzato nei diversi ambiti di utilizzo.

Modifiche strutturali principali

I cambiamenti principali del DigComp 3.0 sono riassunti di seguito e accompagnati da immagini estratte a titolo esemplificativo dalla traduzione italiana (con la loro numerazione originaria)..

Aggiornamento di titoli e descrittori: i titoli e i descrittori di tutte le cinque aree di competenza e delle 21 competenze DigComp sono stati rivisti e aggiornati per riflettere le attuali tendenze tecnologiche. La struttura rimane invariata rispetto al DigComp 2.2, garantendo la compatibilità tra le due versioni.

Nuovi livelli di padronanza: i quattro livelli generali (Base, Intermedio, Avanzato, Altamente avanzato) sono stati rinominati e ridescritti. I nuovi livelli rimangono mappabili alla versione a otto livelli del DigComp 2.1 e 2.2, preservando la continuità con le iniziative preesistenti.

Risultati di apprendimento (learning outcomes): introdotti per la prima volta, sono oltre 500 i risultati di apprendimento organizzati per competenza, livello di padronanza e tipologia — conoscenze (knowledge), abilità (skills) e atteggiamenti (attitudes). Ogni risultato di apprendimento è una dichiarazione di ciò che un individuo dovrebbe sapere, comprendere o saper fare al termine di un processo formativo.

Glossario ampliato: circa 120 termini chiave del framework sono ora definiti in modo preciso, inclusi termini tecnici relativi all’IA, alla cybersicurezza e al benessere digitale.

Integrazione sistematica dell’IA: come già anticipato, l’IA non è un’area a sé, ma attraversa tutte le 21 competenze con un sistema di etichettatura codificato [IA-E, esplicita] e [IA-I implicita].

Interoperabilità machine-readable: il framework è disponibile anche in formato JSON (linked open data), aprendo nuove possibilità di analisi computazionale e integrazione con sistemi informativi.

DigComp 3.0 delinea la competenza digitale come un insieme articolato di saperi, abilità e atteggiamenti

DigComp 3.0 delinea la competenza digitale come un insieme articolato di saperi, abilità e atteggiamenti che non si riducono all’uso tecnico degli strumenti, ma riguardano il modo in cui le persone cercano informazioni, comunicano, creano contenuti, si proteggono e affrontano problemi negli ambienti digitali. La struttura è organizzata in cinque aree di competenza, ciascuna delle quali raccoglie competenze specifiche che, nel loro insieme (sono 21 in tutto), descrivono una visione ampia e aggiornata della cittadinanza e dell’azione nel digitale.

La prima area, “Ricerca, valutazione e gestione delle informazioni”, riguarda la capacità di orientarsi in un ecosistema informativo complesso. Non si tratta soltanto di saper usare un motore di ricerca, ma di saper riconoscere un bisogno informativo, individuare le fonti più pertinenti, accedere ai contenuti e distinguere ciò che è rilevante da ciò che non lo è. In sintesi, questa prima area mette al centro il rapporto tra persona e informazione, evidenziando che la competenza digitale è anche capacità critica, discernimento e organizzazione.

La seconda area, “Comunicazione e collaborazione”, amplia la dimensione relazionale e partecipativa del digitale: il modo in cui le persone interagiscono con gli altri attraverso le tecnologie, condividono contenuti, collaborano e prendono parte alla vita sociale. Questa seconda area mostra con chiarezza che il digitale è sempre anche spazio sociale, culturale e civico.

La terza area, “Creazione di contenuti”, è centrata sulla capacità di produrre, modificare e integrare contenuti digitali in modo consapevole. Qui la competenza digitale assume una dimensione espressiva, progettuale e produttiva.. In questa area emerge una concezione della competenza digitale come capacità di creare valore, innovare e produrre contenuti in modo responsabile.

La quarta area, “Sicurezza, benessere e uso responsabile”, introduce una prospettiva fondamentale, perché ricorda che l’uso del digitale ha implicazioni personali, sociali e ambientali. Questa area mostra che la competenza digitale non è neutra: comporta responsabilità verso sé stessi, verso gli altri e verso l’ambiente.

La quinta e ultima area, “Identificazione e risoluzione dei problemi”, mette in evidenza la dimensione adattiva, riflessiva e trasformativa della competenza digitale. In quest’ultima area la competenza digitale appare come una disposizione dinamica: non qualcosa di acquisito una volta per tutte, ma un processo continuo di adattamento, miglioramento e consapevolezza.

Dal framework alla pratica: il valore strategico del DigComp 3.0 per il contesto italiano

Nel contesto italiano, la disponibilità della traduzione ufficiale del DigComp 3.0 crea le condizioni per un salto di qualità nell’uso del framework come riferimento comune tra settori diversi. Il suo valore, infatti, non risiede soltanto nell’accessibilità linguistica, ma nella possibilità di disporre di una base condivisa per raccordare progettazione formativa, sviluppo professionale, certificazione, orientamento e politiche per l’inclusione digitale. In un sistema spesso caratterizzato da interventi frammentati, lessici non sempre omogenei e pratiche eterogenee, il DigComp 3.0 può contribuire a rafforzare coerenza, leggibilità e continuità tra istruzione, formazione, lavoro e cittadinanza.

Nella versione 2.2. Il DigComp si è già affermato come linguaggio comune e base di riferimento nel ciclo dell’istruzione, nei percorsi formativi per l’occupazione, come la piattaforma EDO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei percorsi di formazione dei facilitatori digitali del Servizio Civile Digitale e della Rete degli oltre 4mila Punti Digitale Facile, nella formazione erogata ai cittadini, negli schemi per la certificazione delle competenze digitali degli organismi accreditati da Accredia. Con il DigComp 3.0 questo ecosistema in via di ampliamento e rafforzamento acquisisce nuovi strumenti per affrontare in modo adeguato, coerente e affidabile la trasformazione digitale accelerata dall’IA. Con un approccio che necessariamente deve massimizzare le sinergie, il riuso e lo scambio di esperienze, la co-progettazione e la co-realizzazione tra gli attori dell’ecosistema educativo, in una prospettiva di apprendimento permanente.

La sua adozione potrà risultare particolarmente significativa se accompagnata da un investimento non solo sulla diffusione del documento, ma anche sulla sua traduzione operativa nei contesti reali: curricoli, dispositivi di valutazione, strumenti di autovalutazione, percorsi territoriali e iniziative di capacity building. È in questa prospettiva che la pubblicazione italiana assume un rilievo strategico: non come punto di arrivo, ma come base per costruire una cultura nazionale delle competenze digitali più solida, condivisa e capace di interpretare con maggiore efficacia le trasformazioni tecnologiche e sociali in atto.

https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/DIGCOMP/DIGCOMP3.0/ ↑

https://repubblicadigitale.gov.it/portale/-/digcomp-3.0?p_l_back_url=%2Fportale%2Fricerca%3Fq%3DDigcomp%25203.0 ↑