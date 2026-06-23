ProtonPass ha lanciato una promozione sul proprio gestore password. L’azienda propone uno sconto fino al 50% sui piani annuali, consentendo di accedere alle funzionalità premium a partire da 2,49 euro al mese.

L’offerta di ProtonPass è disponibile per nuovi abbonamenti e include strumenti avanzati per la gestione delle credenziali, la protezione dell’identità online e il monitoraggio delle esposizioni dei dati sul web.

ProtonPass in sconto: quanto costa il gestore password

La promozione di ProtonPass più interessante riguarda il piano Pass Plus, disponibile con uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard.

Piano Prezzo standard Prezzo scontato Durata Pass Plus 4,99 €/mese 2,49 €/mese 12 mesi Pass Famiglia 6,99 €/mese 4,19 €/mese 12 mesi Proton Unlimited 12,99 €/mese 9,09 €/mese 12 mesi

Nel dettaglio, il piano Pass Plus prevede un costo complessivo di 29,88 euro per il primo anno. Al termine del periodo promozionale il rinnovo automatico avviene a 35,88 euro ogni 12 mesi.

Anche il piano Famiglia beneficia di uno sconto del 40%, mentre Proton Unlimited viene proposto con uno sconto del 30%.

Tutti gli abbonamenti includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Le funzionalità che distinguono ProtonPass

Il gestore di password ProtonPass non si limita alla semplice memorizzazione delle password. Il servizio utilizza la crittografia end-to-end e il modello “zero knowledge”, che impedisce al fornitore stesso di accedere ai dati archiviati dagli utenti.

Alias email integrati per proteggere l’identità . Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di creare alias email privati tramite la tecnologia sviluppata da SimpleLogin. Quando viene creato un nuovo account online, il sistema può generare automaticamente un indirizzo alternativo che nasconde l’email reale dell’utente. In questo modo si riduce il rischio di spam, profilazione e furto di dati.

. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di tramite la tecnologia sviluppata da SimpleLogin. Quando viene creato un nuovo account online, il sistema può generare automaticamente un indirizzo alternativo che nasconde l’email reale dell’utente. In questo modo si riduce il rischio di spam, profilazione e furto di dati. Autenticazione a due fattori inclusa . Il servizio integra un autenticatore 2FA che permette di conservare e utilizzare i codici di verifica direttamente all’interno della piattaforma. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi online senza compromettere la sicurezza.

. Il servizio integra un che permette di conservare e utilizzare i codici di verifica direttamente all’interno della piattaforma. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi online senza compromettere la sicurezza. Monitoraggio del dark web. Tra le funzionalità premium è presente anche il monitoraggio del dark web. Il sistema controlla eventuali esposizioni di dati personali in seguito a violazioni informatiche e invia notifiche nel caso in cui indirizzi email, domini o altre informazioni sensibili vengano individuati all’interno di database compromessi.

Caratteristica Inclusa Password illimitate Sì Crittografia end-to-end Sì Alias email privati Sì Autenticatore 2FA integrato Sì Monitoraggio dark web Sì Supporto Passkey Sì Condivisione sicura password Sì Garanzia rimborso 30 giorni Sì Compatibilità multipiattaforma Sì

Archiviazione sicura con ProtonPass e condivisione delle credenziali

ProtonPass permette di archiviare password, note riservate, dati di pagamento e documenti associati a un account.

Ogni elemento può essere conservato in vault protetti e condiviso in modo sicuro con altri utenti. È possibile inviare singole password, note o carte di pagamento, ma anche condividere interi archivi.

Un ulteriore vantaggio riguarda il supporto alle passkey, tecnologia che sta gradualmente sostituendo le password tradizionali e che offre una maggiore protezione contro phishing e furti di credenziali.

Compatibilità e migrazione da altri servizi

Il gestore password è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Sono inoltre presenti estensioni per Chrome, Firefox, Safari e gli altri principali browser.

Chi utilizza già piattaforme concorrenti può trasferire rapidamente le credenziali esportando un file CSV dal vecchio servizio e importandolo direttamente in ProtonPass. L’operazione richiede pochi minuti e consente di mantenere tutte le password sincronizzate tra dispositivi differenti.