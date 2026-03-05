Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

scenari

IA e musica: cosa può fare oggi (e cosa cambia per artisti e producer)

Home Cultura e società digitali
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Dalla composizione algoritmica degli anni Cinquanta ai modelli generativi contemporanei, l’intelligenza artificiale sta trasformando scrittura, produzione e sound design. Emergono nuove forme di co-creazione, ma crescono anche le questioni su autorialità, diritti e sostenibilità etica

Pubblicato il 5 mar 2026
Luca Aversano

Professore ordinario di Musicologia e Storia della musica Direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre Presidente dell’ADUIM – Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica

diritto d'autore musica AI

La musica è da sempre uno dei territori privilegiati dell’incontro tra creatività umana e innovazione tecnologica. Dalla nascita della notazione neumatica alle prime stampe musicali, dall’invenzione del pianoforte al sintetizzatore analogico e alle digital audio workstation contemporanee, ogni trasformazione tecnica ha modificato non solo gli strumenti, ma le categorie stesse attraverso cui pensiamo il suono e la composizione musicale.

Fare musica con l’IA: ecco i migliori generatori di canzoni

Allo stesso modo, l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa non rappresenta soltanto un nuovo mezzo espressivo, ma anche uno strumento capace di interagire direttamente con i processi cognitivi che stanno alla base della produzione musicale: l’apprendimento di strutture, il riconoscimento di modelli, la generazione di nuove forme, l’imitazione di stili, il dialogo in tempo reale con l’interprete umano, l’analisi e la trasformazione del materiale sonoro.

Dalla composizione algoritmica all’intelligenza artificiale generativa nella musica

In ambito musicale le prime sperimentazioni di carattere computazionale risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo, quando alcuni compositori iniziarono a utilizzare calcolatori elettronici per generare strutture musicali. Illiac Suite di Lejaren Hiller (1957) fu, per esempio, il primo quartetto d’archi composto con l’ausilio di un computer, rappresentando un momento fondativo della composizione algoritmica. Parallelamente, Iannis Xenakis sviluppò modelli matematici e stocastici per strutturare il materiale sonoro.

Queste esperienze si basavano su algoritmi deterministici che producevano risultati coerenti con parametri predefiniti. Nel 2022, con la diffusione pubblica dei modelli generativi e la diffusione dell’IA su larga scala, i dispositivi digitali (computer, tablet, cellulari ecc.) sono diventati agenti creativi capaci di produrre materiale originale e di interagire con l’essere umano in processi condivisi. I sistemi non vengono più programmati per seguire istruzioni rigide, ma addestrati su grandi corpus musicali dai quali estraggono correlazioni statistiche complesse.

Ne è nato un nuovo modello di creatività musicale, non più mediata dalla conoscenza di un sistema di regole, ma generata da un apprendimento diretto ed empirico di composizioni preesistenti.

Esempi di intelligenza artificiale generativa nella musica

Oggi l’IA è in grado di generare brani originali, imitare stili storici, completare frammenti e proporre variazioni coerenti. Un caso significativo è AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), fondata nel 2016 da Pierre Barreau e riconosciuta dalla SACEM (la “SIAE francese”) come compositore.

AIVA utilizza reti neurali profonde addestrate su partiture classiche in formato simbolico (MIDI, MusicXML), producendo musiche orchestrali coerenti con modelli stilistici storici.

Un altro esempio è OpenAI MuseNet, modello basato su architettura Transformer, capace di generare composizioni multi-strumentali in stili differenti, da Bach ai Beatles. In questo caso, la musica viene trattata come sequenza di eventi simbolici, analogamente alle parole nei modelli linguistici.

DeepBach utilizza reti neurali ricorrenti per comporre corali nello stile di Johann Sebastian Bach, completando frammenti scritti dall’utente con coerenza armonica.

Allo stesso modo, il progetto Google Magenta ha reso popolare la co-creazione uomo-macchina attraverso applicazioni come Bach Doodle.

Intelligenza artificiale generativa nella musica e produzione

L’IA interviene anche nei processi di orchestrazione, arrangiamento, mixaggio e mastering che caratterizzano gli ambiti della produzione musicale e del sound design. LANDR, una piattaforma basata sull’IA, utilizza reti neurali per il mastering automatico, analizzando spettro e dinamica del brano e applicando processi di equalizzazione e compressione adattivi.

Analogamente, iZotope integra sistemi di apprendimento automatico nei suoi software di mixaggio e bilanciamento tonale. Nelle principali digital audio workstation, come Ableton Live e Logic Pro, sono integrati strumenti di machine learning e di intelligenza artificiale (p. es. tramite plugin Magenta Studio) capaci di generare pattern ritmici, armonizzazioni e variazioni timbriche in tempo reale.

L’IA diventa così un assistente creativo che ridefinisce il confine tra composizione e produzione, in grado di espandere il vocabolario estetico attraverso l’elaborazione algoritmica di strutture complesse.

Le questioni aperte dell’intelligenza artificiale generativa nella musica

L’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa nel settore musicale ha sollevato contestualmente una serie di questioni delicate che riguardano aspetti diversi: da un lato il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della creatività umana; dall’altro, tematiche connesse ad ambiti non specificamente musicali, come l’estetica, il diritto, la protezione dei diritti d’autore, la trasformazione dei modelli di business.

Tali implicazioni sono state oggetto di un evento dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sull’industria musicale, promosso da AIRIA (Associazione Regolazione Intelligenza Artificiale) in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre.

Nel corso dell’incontro, il 2 marzo 2026 nell’Aula Magna del Nuovo Complesso del Rettorato dello stesso ateneo, accademici, artisti, rappresentanti dell’industria musicale e audiovisiva, professionisti legali e operatori del settore tecnologico hanno discusso anche della possibile costruzione di una prospettiva multidisciplinare da cui guardare alle opportunità che l’AI pone al settore musicale e audiovisivo: le questioni dell’autorialità, i rischi dell’omologazione estetica, le ricadute sul mondo delle professioni, la dipendenza da dataset storici che possono in qualche modo condurre alla cementificazione di strutture stilistiche prefabbricate.

Sostenibilità dell’intelligenza artificiale generativa nella musica

Tutti argomenti che, se da un lato prospettano nuove opportunità di sviluppo e di crescita, suscitano dall’altro ansie e timori diffusi, finanche di carattere “apocalittico”. La sfida più difficile consiste proprio nel trovare nuovi equilibri e nel fondare la consapevolezza che il nuovo mondo della creazione e della produzione musicale debba essere sostenibile non soltanto in prospettiva economica, ma anche dal punto di vista etico, estetico e politico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Luca Aversano
Professore ordinario di Musicologia e Storia della musica Direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre Presidente dell’ADUIM – Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica
Seguimi su

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • esercitazioni di cybersicurezza competenze digitali formazione EDPB su IA e GDPR digcomp 3.0 ai e meritocrazia Competenze strumentali vs competenze professionali

  • il framework europeo

    DigComp 3.0: l'AI rivoluziona le competenze digitali in Europa

    05 Dic 2025

    di Daniela Di Donato

    Condividi
  • Ddl Ai procedura civile codice penale

  • norme e tecnologia

    Ddl Ai, ecco tutti gli impatti su procedura civile e codice penale

    28 Mag 2025

    di Francesca Niola

    Condividi
  • legge italiana AI

  • Gazzetta Ufficiale

    Legge italiana sull’intelligenza artificiale: la partita si apre ora

    29 Set 2025

    di Alessandro Longo

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x