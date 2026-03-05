IA e musica: cosa può fare oggi (e cosa cambia per artisti e producer)

La musica è da sempre uno dei territori privilegiati dell’incontro tra creatività umana e innovazione tecnologica. Dalla nascita della notazione neumatica alle prime stampe musicali, dall’invenzione del pianoforte al sintetizzatore analogico e alle digital audio workstation contemporanee, ogni trasformazione tecnica ha modificato non solo gli strumenti, ma le categorie stesse attraverso cui pensiamo il suono e la composizione musicale.

Allo stesso modo, l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa non rappresenta soltanto un nuovo mezzo espressivo, ma anche uno strumento capace di interagire direttamente con i processi cognitivi che stanno alla base della produzione musicale: l’apprendimento di strutture, il riconoscimento di modelli, la generazione di nuove forme, l’imitazione di stili, il dialogo in tempo reale con l’interprete umano, l’analisi e la trasformazione del materiale sonoro.

Dalla composizione algoritmica all’intelligenza artificiale generativa nella musica

In ambito musicale le prime sperimentazioni di carattere computazionale risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo, quando alcuni compositori iniziarono a utilizzare calcolatori elettronici per generare strutture musicali. Illiac Suite di Lejaren Hiller (1957) fu, per esempio, il primo quartetto d’archi composto con l’ausilio di un computer, rappresentando un momento fondativo della composizione algoritmica. Parallelamente, Iannis Xenakis sviluppò modelli matematici e stocastici per strutturare il materiale sonoro.

Queste esperienze si basavano su algoritmi deterministici che producevano risultati coerenti con parametri predefiniti. Nel 2022, con la diffusione pubblica dei modelli generativi e la diffusione dell’IA su larga scala, i dispositivi digitali (computer, tablet, cellulari ecc.) sono diventati agenti creativi capaci di produrre materiale originale e di interagire con l’essere umano in processi condivisi. I sistemi non vengono più programmati per seguire istruzioni rigide, ma addestrati su grandi corpus musicali dai quali estraggono correlazioni statistiche complesse.

Ne è nato un nuovo modello di creatività musicale, non più mediata dalla conoscenza di un sistema di regole, ma generata da un apprendimento diretto ed empirico di composizioni preesistenti.

Esempi di intelligenza artificiale generativa nella musica

Oggi l’IA è in grado di generare brani originali, imitare stili storici, completare frammenti e proporre variazioni coerenti. Un caso significativo è AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), fondata nel 2016 da Pierre Barreau e riconosciuta dalla SACEM (la “SIAE francese”) come compositore.

AIVA utilizza reti neurali profonde addestrate su partiture classiche in formato simbolico (MIDI, MusicXML), producendo musiche orchestrali coerenti con modelli stilistici storici.

Un altro esempio è OpenAI MuseNet, modello basato su architettura Transformer, capace di generare composizioni multi-strumentali in stili differenti, da Bach ai Beatles. In questo caso, la musica viene trattata come sequenza di eventi simbolici, analogamente alle parole nei modelli linguistici.

DeepBach utilizza reti neurali ricorrenti per comporre corali nello stile di Johann Sebastian Bach, completando frammenti scritti dall’utente con coerenza armonica.

Allo stesso modo, il progetto Google Magenta ha reso popolare la co-creazione uomo-macchina attraverso applicazioni come Bach Doodle.

Intelligenza artificiale generativa nella musica e produzione

L’IA interviene anche nei processi di orchestrazione, arrangiamento, mixaggio e mastering che caratterizzano gli ambiti della produzione musicale e del sound design. LANDR, una piattaforma basata sull’IA, utilizza reti neurali per il mastering automatico, analizzando spettro e dinamica del brano e applicando processi di equalizzazione e compressione adattivi.

Analogamente, iZotope integra sistemi di apprendimento automatico nei suoi software di mixaggio e bilanciamento tonale. Nelle principali digital audio workstation, come Ableton Live e Logic Pro, sono integrati strumenti di machine learning e di intelligenza artificiale (p. es. tramite plugin Magenta Studio) capaci di generare pattern ritmici, armonizzazioni e variazioni timbriche in tempo reale.

L’IA diventa così un assistente creativo che ridefinisce il confine tra composizione e produzione, in grado di espandere il vocabolario estetico attraverso l’elaborazione algoritmica di strutture complesse.

Le questioni aperte dell’intelligenza artificiale generativa nella musica

L’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa nel settore musicale ha sollevato contestualmente una serie di questioni delicate che riguardano aspetti diversi: da un lato il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della creatività umana; dall’altro, tematiche connesse ad ambiti non specificamente musicali, come l’estetica, il diritto, la protezione dei diritti d’autore, la trasformazione dei modelli di business.

Tali implicazioni sono state oggetto di un evento dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sull’industria musicale, promosso da AIRIA (Associazione Regolazione Intelligenza Artificiale) in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre.

Nel corso dell’incontro, il 2 marzo 2026 nell’Aula Magna del Nuovo Complesso del Rettorato dello stesso ateneo, accademici, artisti, rappresentanti dell’industria musicale e audiovisiva, professionisti legali e operatori del settore tecnologico hanno discusso anche della possibile costruzione di una prospettiva multidisciplinare da cui guardare alle opportunità che l’AI pone al settore musicale e audiovisivo: le questioni dell’autorialità, i rischi dell’omologazione estetica, le ricadute sul mondo delle professioni, la dipendenza da dataset storici che possono in qualche modo condurre alla cementificazione di strutture stilistiche prefabbricate.

Sostenibilità dell’intelligenza artificiale generativa nella musica

Tutti argomenti che, se da un lato prospettano nuove opportunità di sviluppo e di crescita, suscitano dall’altro ansie e timori diffusi, finanche di carattere “apocalittico”. La sfida più difficile consiste proprio nel trovare nuovi equilibri e nel fondare la consapevolezza che il nuovo mondo della creazione e della produzione musicale debba essere sostenibile non soltanto in prospettiva economica, ma anche dal punto di vista etico, estetico e politico.