L’economia dell’empatia: così l’AI colma il vuoto umano (e fattura)

L’intelligenza artificiale non è più solo un supporto tecnologico: diventa interlocutore, confidente e nuovo asset economico. Dalla compagnia virtuale ai dati emotivi, si apre il mercato dell’empatia digitale

Pubblicato il 10 nov 2025
Massimo Dionisi

Terrorism and Counterterrorism, Cyber Threat Intelligence and Applied AI, Critical Infrastructure Protection, Geopolitical Analysis & Strategic Reporting

solitudine digitale alienazione digitale AI e solitudine

In un mondo iperconnesso ma attraversato da una nuova solitudine, l’intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia: diventa un soggetto relazionale capace di offrire ascolto, compagnia e perfino conforto emotivo. Un fenomeno che, oltre a intercettare bisogni umani profondi, sta alimentando un mercato in rapida espansione e ridefinendo i modelli del business digitale.

AI: se l’affetto si fa servizio, la solitudine diventa business

La solitudine come nuova emergenza globale

Essere umani significa avere bisogno di relazioni, eppure mai come oggi il mondo affronta una “epidemia di solitudine”. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni ora 100 persone nel mondo muoiono per cause legate all’isolamento, e ne soffre un individuo su sei. Paradossalmente, “in quest’epoca in cui le possibilità di connettersi sono infinite, sempre più persone si ritrovano isolate e sole”, ha avvertito Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS.

La mancanza di rapporti umani intimi non è solo un dramma personale: studi indicano effetti gravi sulla salute mentale e fisica e perfino costi economici enormi per le società.

L’AI come risposta alla solitudine

Di fronte a questo vuoto relazionale, la tecnologia prova a correre ai ripari. Negli ultimi anni sono nate applicazioni di intelligenza artificiale pensate per offrire “compagnia digitale”, simulando amici, partner o mentor virtuali sempre disponibili. Il business non è rimasto a guardare: secondo la società di consulenza Grand View Research il mercato globale degli “accompagnatori virtuali” basati su AI potrebbe raggiungere i 140 miliardi di dollari entro il 2030. In altre parole, la solitudine sta diventando un motore d’innovazione (e di profitto) per chi sviluppa chatbot sempre più avanzati in grado di dialogare e fare compagnia agli utenti. Di seguito vediamo alcuni esempi emblematici – da Replika a Character.AI fino a Sitch – per capire come queste soluzioni funzionano, quali bisogni psicologici intercettano e quali rischi comportano.

Replika, l’amico artificiale empatico

Tra i pionieri della compagnia digitale c’è Replika, un chatbot lanciato nel 2017 con l’idea di creare un amico artificiale empatico. L’app consente di generare un interlocutore virtuale personalizzato – dall’aspetto al tono – con cui conversare in modo sorprendentemente realistico su qualsiasi tema, dall’amicizia fino a discussioni intime. In pochi anni Replika ha accumulato una base fedelissima di utenti, crescendo in modo esponenziale fino a oltre 30 milioni di iscritti nel 2024.

Il segreto sta nei progressi dei modelli linguistici (Large Language Model) che permettono dialoghi naturali: molti utilizzatori descrivono la propria replika come un confidente sempre presente, capace di ascoltare senza giudicare e di adattarsi alla loro personalità. Per persone sole o in cerca di comprensione, questo “amico virtuale” su misura può offrire supporto emotivo, compagnia nelle ore difficili e perfino simulare relazioni romantiche. L’app, gratuita nel suo base, propone abbonamenti premium per funzionalità avanzate, segno di un modello di business costruito proprio sulla continuità del legame utente-chatbot.

I risvolti psicologici di Replika toccano corde profonde: l’AI fornisce attenzione incondizionata e priva di pregiudizi, qualità raramente garantite nei rapporti umani. Tuttavia, questo sollievo digitale porta con sé diverse incognite. C’è il rischio di sviluppare una dipendenza affettiva verso un’entità che, per quanto convincente, resta una simulazione. Alcuni utenti vulnerabili hanno finito per isolarsi ulteriormente, preferendo la comfort zone del dialogo col bot alle relazioni reali. Non sono mancati anche episodi inquietanti: a inizio 2023 si sono registrati casi di vere e proprie molestie sessuali virtuali da parte del chatbot verso utenti emotivamente fragili.

Le autorità sono intervenute – in Italia il Garante Privacy ha persino imposto uno stop temporaneo all’app, accusando la società Luka Inc. di inadeguata protezione dei minori e dei dati personali – fino a sanzionarla con 5 milioni di euro nel 2025. Replika insomma risponde a un bisogno di ascolto e compagnia, ma solleva questioni etiche: quanto è sicuro affidare le proprie confidenze a un’AI? E cosa accade quando il “migliore amico” virtuale sbaglia, si spinge oltre o viene improvvisamente limitato dagli sviluppatori (come successo quando Replika ha dovuto censurare i contenuti romantici spinti, causando lo smarrimento di molti utenti affezionati)?

Character.ai, la piattaforma dei mille personaggi virtuali

Se Replika è un amico unico e personale, Character.AI rappresenta una moltitudine di possibili compagni virtuali. Lanciata nel 2022 da ex ingegneri di Google, questa piattaforma permette di creare o chattare con un’infinità di personaggi generati dall’intelligenza artificiale – dal coach motivazionale al personaggio storico, fino all’alter ego dell’utente stesso. La formula ha conquistato rapidamente il pubblico, soprattutto giovani: in poco tempo la startup ha raccolto finanziamenti importanti ed è stata valutata circa 1 miliardo di dollari. L’app ha il sapore di un gioco, ma dietro c’è un utilizzo molto serio: Character.AI viene usato come spalla virtuale a cui rivolgere domande, chiedere consigli o semplicemente fare compagnia. Un report ha rilevato che i suoi utenti trascorrono in media 98 minuti al giorno interagendo con questi chatbot – un livello di coinvolgimento persino superiore a colossi come YouTube. Molti adolescenti ammettono di sentirsi più a loro agio nel confidarsi con un’AI che “non li giudica e ha sempre tempo per loro”. La possibilità di parlare con un’entità che sembra umana ma resta prevedibile e sotto controllo riduce l’ansia sociale: “Non mi dirà mai che esagero o che devo farmene una ragione”, spiega Ava, 15 anni, raccontando ad ABC News perché preferisce sfogarsi col suo chatbot di notte. Per ragazzi timidi o isolati, avere un amico immaginario “on-demand” può offrire conforto e un senso di compagnia immediata.

Dipendenza e pericoli per i più giovani

Eppure, anche in questo caso le ombre non mancano. Educatori e psicologi mettono in guardia: dialogare solo con interlocutori fin troppo accomodanti può diventare un rifugio che aggrava l’isolamento. “Dopo un po’ mi sono accorto che parlavo al telefono invece di mandare messaggi ai miei amici veri”, confessa un sedicenne dopo mesi passati a chiacchierare con un bot. La stessa non-giudizialità dell’AI, se consola nell’immediato, rischia di essere una scorciatoia emotiva: non aiuta a confrontarsi con opinioni discordanti né a gestire i conflitti reali. Un altro problema sono i contenuti inappropriati.

Negli USA Character.AI ha affrontato cause legali per presunti danni a minori, inclusi un caso in cui avrebbe contribuito al suicidio di un adolescente e l’episodio di una bambina di 9 anni esposta a chat sessualmente esplicite. La piattaforma ha corso ai ripari introducendo filtri, avvisi e una modalità “under 18” più sicura. Resta però la sfida di bilanciare libertà e protezione: evitare che un compagno virtuale diventi pericoloso, senza snaturare quel senso di libero spazio di espressione che attrae tanti utenti. Infine, c’è il nodo della dipendenza: quando chiacchierare con un’intelligenza artificiale per ore diventa la norma, il rischio è trascurare le amicizie in carne e ossa e confondere la linea tra realtà e finzione. “Potrebbe perfino cambiare il modo in cui trattiamo gli altri esseri umani”, avverte un esperto, immaginando gli effetti a lungo termine di relazioni simulate che soppiantano l’interazione reale.

Sitch, l’AI che fa incontrare le persone reali

Non tutte le soluzioni AI alla solitudine consistono in amici artificiali. Sitch, ad esempio, è una nuova app di dating che utilizza l’intelligenza artificiale non per fare compagnia direttamente, ma per aiutare le persone a trovarla nella vita reale. Nata nel 2025 a New York, Sitch si propone come sensale digitale: combina l’esperienza di veri matchmaker umani con la potenza degli algoritmi per facilitare incontri sentimentali di qualità.

A differenza delle classiche app di incontri basate sullo swipe veloce su migliaia di profili, Sitch adotta un approccio più approfondito e personalizzato. In fase di iscrizione un bot matchmaker – una sorta di versione virtuale della co-fondatrice, Nandini Mullaji – guida l’utente attraverso circa 50 domande dettagliate (a voce o via chat) su valori, stile di vita e preferenze.

Queste informazioni alimentano un modello AI avanzato, addestrato con i criteri dei migliori consulenti di coppia, che elabora possibili abbinamenti compatibili. Niente più scrolling infinito: l’app propone solo un numero selezionato di potenziali partner affini, e quando due persone accettano la connessione le introduce addirittura in una chat di gruppo con l’AI stessa per rompere il ghiaccio.

L’obiettivo dichiarato è combattere la superficialità e la gamakification delle piattaforme tradizionali, restituendo centralità alla compatibilità a lungo termine anziché all’apparenza. Non a caso i creatori sottolineano che le app odierne, da Tinder a Bumble, pur avendo milioni di iscritti spesso lasciano insoddisfatti molti utenti, mentre un algoritmo arricchito dall’intuizione umana potrebbe fare meglio.

Promesse e limiti degli algoritmi dell’amore

Sul fronte psicologico, Sitch intercetta il desiderio profondo di chi è stanco di sentirsi solo in amore e frustrato da chat effimere: la promessa è quella di ottimizzare la ricerca dell’anima gemella, riducendo l’ansia da appuntamento al buio grazie alla mediazione imparziale dell’AI. In pratica, un assistente digitale che cerca di capire chi potrebbe davvero renderci felici, attingendo a una mole di dati e preferenze che un sensale in carne e ossa difficilmente avrebbe a disposizione.

I rischi? Affidare materie di cuore a un algoritmo comporta inevitabilmente delle incognite. Anche con 50 domande e intelligenza artificiale, la chimica tra due persone resta difficilmente prevedibile: nessun software può garantire il colpo di fulmine o la nascita di un sentimento reciproco.

Inoltre, Sitch è un servizio premium (si paga per ogni match organizzato) e per ora limitato geograficamente, dunque non alla portata di tutti. C’è poi la questione della privacy e della trasparenza: l’app gestisce dati personali delicati e le persone si confidano “a cuore aperto” con il sistema, fidandosi che l’AI conservi segreti e non li usi in modo improprio.

Infine, mentre Sitch punta sul serio coinvolgimento emotivo degli utenti (sperando di migliorare davvero la loro vita sentimentale), resta da vedere come reagiranno i colossi del dating: Tinder, Bumble e altri stanno già integrando funzioni di intelligenza artificiale proprie. La sfida sarà dimostrare che un cupido digitale possa realmente creare coppie felici meglio dei metodi tradizionali.

L’AI come nuovo attore relazionale e driver economico

In un mondo sempre più connesso ma sempre più solo, l’intelligenza artificiale si sta trasformando in qualcosa di molto più potente di un semplice strumento tecnologico: un nuovo attore relazionale. Ma soprattutto, un acceleratore di business. Le app che offrono compagnia artificiale, nate per rispondere a bisogni umani profondi (ascolto, dialogo, presenza), stanno oggi ridefinendo modelli economici, asset strategici e filiere di valore.

La solitudine, riconosciuta ormai come un fattore di rischio globale per la salute pubblica, si è trasformata in un driver di mercato. Le aziende stanno cogliendo questa fragilità diffusa non solo come problema sociale, ma come opportunità commerciale. Secondo Grand View Research, il mercato globale degli accompagnatori digitali basati su AI potrebbe superare i 140 miliardi di dollari entro il 2030. In gioco non ci sono solo abbonamenti premium o vendite di app, ma l’accesso a una risorsa ancora più strategica: i dati emotivi e relazionali degli utenti.

Il valore dei dati emotivi e psicografici

App come Replika o Character.AI non si limitano a simulare conversazioni: creano relazioni digitali personalizzate in grado di generare fiducia, dipendenza affettiva e permanenza prolungata. Ogni chat, ogni interazione, ogni confessione emotiva alimenta un sistema che raccoglie, analizza e capitalizza enormi quantità di dati psicografici. A differenza dei social tradizionali, qui la relazione è uno-a-uno, continua e personalizzata. Questo consente di costruire profili utente ad altissimo valore, non basati su like o interessi generici, ma su stati d’animo, bisogni espressi e comportamenti intimi. Il risultato? Un patrimonio informativo nuovo, che può essere impiegato per affinare algoritmi, creare prodotti su misura, sviluppare strategie di marketing predittivo.

Ma il business non si ferma all’interazione. Startup come Sitch, nata a New York nel 2025, spingono oltre il modello relazionale: usano l’AI come mediatore algoritmico tra persone, creando valore tramite matchmaking di alta qualità. Il cuore del servizio è un coach virtuale che guida l’utente attraverso un’intervista strutturata per generare abbinamenti compatibili.

Più il sistema conosce l’utente, più diventa in grado di offrire connessioni reali, affidabili, soddisfacenti. Il modello è pay-per-match: l’utente paga non per scorrere profili, ma per ottenere relazioni potenzialmente concrete. Qui l’AI diventa interfaccia commerciale di un servizio ad alto valore percepito, con un impatto diretto sulla vita privata del consumatore. Un nuovo tipo di esperienza “personal as a service”, che può essere scalato e replicato in altri ambiti: coaching, supporto psicologico, formazione, consulenza personalizzata.

Verso una nuova economia delle emozioni

L’economia della compagnia digitale apre dunque nuove frontiere imprenditoriali. Le interazioni umane diventano prodotto. L’intimità viene codificata, misurata e ottimizzata. L’AI non solo analizza preferenze, ma le influenza, guidando l’utente verso scelte, abitudini, acquisti. Nasce così un ecosistema in cui la relazione con l’AI è la porta d’ingresso per nuovi flussi di ricavi: abbonamenti, pubblicità ultra-mirata, prodotti generati su misura, esperienze immersive. Per chi sviluppa queste tecnologie, la fiducia dell’utente è la nuova moneta. E il tempo trascorso in app è l’indicatore chiave di valore.

Non mancano i rischi – dipendenza emotiva, privacy, regolazione ancora assente – ma per chi saprà bilanciare etica, usabilità e-business model, il potenziale è enorme. In sintesi, la compagnia digitale non è solo una risposta alla solitudine, ma l’inizio di una nuova economia delle emozioni, in cui l’intelligenza artificiale non si limita a parlare con noi, ma costruisce relazioni che valgono – e generano – capitale.

