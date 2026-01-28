L’uso dell’intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie digitali avanzate da parte delle organizzazioni terroristiche rappresenta oggi una delle principali sfide emergenti per la sicurezza nazionale e internazionale. Non si tratta più di uno scenario ipotetico o futuribile, ma di una dinamica concreta, già osservabile nei contesti operativi, informativi e finanziari dei gruppi jihadisti, estremisti e insurrezionali.
Quando il terrorismo incontra l’IA: propaganda, droni e nuove minacce
L’uso dell’intelligenza artificiale da parte di organizzazioni terroristiche è già una dinamica concreta: propaganda, reclutamento, pianificazione e finanza digitale. La democratizzazione tecnologica e gli strumenti open source riducono barriere e costi, ampliando capacità prima riservate a Stati e big tech
Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo
