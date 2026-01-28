Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

scenari

Quando il terrorismo incontra l’IA: propaganda, droni e nuove minacce

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

L’uso dell’intelligenza artificiale da parte di organizzazioni terroristiche è già una dinamica concreta: propaganda, reclutamento, pianificazione e finanza digitale. La democratizzazione tecnologica e gli strumenti open source riducono barriere e costi, ampliando capacità prima riservate a Stati e big tech

Pubblicato il 28 gen 2026
Antonio Teti

Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo

hamas e pagamenti digitali e terrorismo (1)

L’uso dell’intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie digitali avanzate da parte delle organizzazioni terroristiche rappresenta oggi una delle principali sfide emergenti per la sicurezza nazionale e internazionale. Non si tratta più di uno scenario ipotetico o futuribile, ma di una dinamica concreta, già osservabile nei contesti operativi, informativi e finanziari dei gruppi jihadisti, estremisti e insurrezionali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

T
Antonio Teti
Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • impatto emotivo ia ai companion intelligenza emotiva nei sistemi IA

  • scenari

    AI companion e dipendenza emotiva: una sfida normativa urgente

    20 Mag 2025

    di Barbara Calderini

    Condividi
  • Global Minimum Tax trump sovranità digitale europea

  • l'analisi

    L'Ue è una colonia digitale Usa: è ora di svegliarsi

    23 Mag 2025

    di Walter Vannini

    Condividi
  • dark factories

  • automazione totale

    Dark factories: il futuro oscuro della reindustrializzazione Usa

    02 Lug 2025

    di Francesco Vito Tassone

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x