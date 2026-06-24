Ci sono ancora poche ore per approfittare delle offerte hosting: Aruba ha infatti attivato una Promo Flash che prevede uno sconto del 60% su un’ampia gamma di servizi hosting e domini.

L’iniziativa di Aruba è valida fino alle 23:59 di oggi 24 giugno 2026 e permette di ridurre in modo significativo il costo del primo anno di attivazione.

Come funziona la promozione Aruba sui servizi hosting

Aruba offre diversi servizi hosting e domini, per poter avviare il proprio progetto online in pochissimi passi e a un prezzo che ancora per oggi è molto vantaggioso:

Servizio Prezzo promo Prezzo senza sconto Rinnovo Dominio con email 0,40 € + IVA 0,99 € + IVA da 16,49 € + IVA/anno Hosting Linux Easy 3,96 € + IVA 9,90 € + IVA da 59,99 € + IVA/anno Hosting Windows Easy 3,96 € + IVA 9,90 € + IVA da 59,99 € + IVA/anno Hosting WordPress 4,76 € + IVA 11,90 € + IVA da 49,99 € + IVA/anno Hosting Gestito Smart WordPress 5,96 € + IVA 14,90 € + IVA da 79 € + IVA/anno Hosting Gestito WooCommerce 31,96 € + IVA 79,90 € + IVA da 249 € + IVA/anno

L’offerta di Aruba copre siti web, WordPress ed e-commerce

La promozione di Aruba non riguarda soltanto le soluzioni hosting tradizionali. Nel catalogo rientrano infatti anche i servizi dedicati a WordPress gestito, WooCommerce e gli strumenti per la realizzazione di siti web tramite Aruba SuperSite.

Tra le proposte più interessanti figurano:

Aruba SuperSite Easy a 7,16 euro più IVA per il primo anno

a 7,16 euro più IVA per il primo anno Aruba SuperSite Professional a 7,96 euro più IVA

Entrambe le soluzioni sono pensate per chi desidera creare una presenza online senza competenze tecniche avanzate.

Infrastruttura, sicurezza e supporto

Uno degli aspetti che distingue Aruba nel mercato dei servizi hosting è l’infrastruttura proprietaria. I servizi vengono erogati attraverso data center distribuiti sul territorio nazionale e progettati secondo elevati standard di affidabilità.

Sul fronte della sicurezza sono presenti:

sistemi anti-DDoS

firewall

strumenti di rilevamento delle intrusioni

monitoraggio continuo delle principali vulnerabilità che possono colpire CMS come WordPress.

A questo si aggiunge un supporto clienti disponibile 24 ore su 24 tramite ticket, telefono e live chat.