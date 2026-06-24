Ci sono ancora poche ore per approfittare delle offerte hosting: Aruba ha infatti attivato una Promo Flash che prevede uno sconto del 60% su un’ampia gamma di servizi hosting e domini.
L’iniziativa di Aruba è valida fino alle 23:59 di oggi 24 giugno 2026 e permette di ridurre in modo significativo il costo del primo anno di attivazione.
Indice degli argomenti
Come funziona la promozione Aruba sui servizi hosting
Aruba offre diversi servizi hosting e domini, per poter avviare il proprio progetto online in pochissimi passi e a un prezzo che ancora per oggi è molto vantaggioso:
|Servizio
|Prezzo promo
|Prezzo senza sconto
|Rinnovo
|Dominio con email
|0,40 € + IVA
|0,99 € + IVA
|da 16,49 € + IVA/anno
|Hosting Linux Easy
|3,96 € + IVA
|9,90 € + IVA
|da 59,99 € + IVA/anno
|Hosting Windows Easy
|3,96 € + IVA
|9,90 € + IVA
|da 59,99 € + IVA/anno
|Hosting WordPress
|4,76 € + IVA
|11,90 € + IVA
|da 49,99 € + IVA/anno
|Hosting Gestito Smart WordPress
|5,96 € + IVA
|14,90 € + IVA
|da 79 € + IVA/anno
|Hosting Gestito WooCommerce
|31,96 € + IVA
|79,90 € + IVA
|da 249 € + IVA/anno
L’offerta di Aruba copre siti web, WordPress ed e-commerce
La promozione di Aruba non riguarda soltanto le soluzioni hosting tradizionali. Nel catalogo rientrano infatti anche i servizi dedicati a WordPress gestito, WooCommerce e gli strumenti per la realizzazione di siti web tramite Aruba SuperSite.
Tra le proposte più interessanti figurano:
- Aruba SuperSite Easy a 7,16 euro più IVA per il primo anno
- Aruba SuperSite Professional a 7,96 euro più IVA
Entrambe le soluzioni sono pensate per chi desidera creare una presenza online senza competenze tecniche avanzate.
Infrastruttura, sicurezza e supporto
Uno degli aspetti che distingue Aruba nel mercato dei servizi hosting è l’infrastruttura proprietaria. I servizi vengono erogati attraverso data center distribuiti sul territorio nazionale e progettati secondo elevati standard di affidabilità.
Sul fronte della sicurezza sono presenti:
- sistemi anti-DDoS
- firewall
- strumenti di rilevamento delle intrusioni
- monitoraggio continuo delle principali vulnerabilità che possono colpire CMS come WordPress.
A questo si aggiunge un supporto clienti disponibile 24 ore su 24 tramite ticket, telefono e live chat.
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