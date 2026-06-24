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Servizi hosting Aruba: scade oggi la Promo Flash sconto 60% su tutti i servizi

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Aruba ha lanciato una Promo Flash valida fino a oggi 24 giugno 2026 che consente di ottenere uno sconto del 60% su tutti i servizi hosting e domini. L’offerta riguarda soluzioni per siti web, WordPress, e-commerce e servizi digitali, applicando il codice promozionale GIUGNO26

Pubblicato il 24 giu 2026
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servizi hosting aruba solo per oggi 60 per cento di sconto
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Servizi hosting Aruba in 3 punti chiave

  • Promo Flash di Aruba: sconto del 60% sul primo anno per nuovi ordini fino a oggi 24 giugno 2026 (codice GIUGNO26).
  • Copre hosting, WordPress gestito, WooCommerce e SuperSite (es. SuperSite Easy 7,16€ + IVA; Professional 7,96€ + IVA), ideale per siti, blog e e-commerce.
  • Esclusi rinnovi, domini Premium, servizi Cloud Hosting, pacchetti SMS e alcune estensioni; infrastruttura con data center, anti-DDoS e supporto 24 ore su 24.
Riassunto generato con AI

Ci sono ancora poche ore per approfittare delle offerte hosting: Aruba ha infatti attivato una Promo Flash che prevede uno sconto del 60% su un’ampia gamma di servizi hosting e domini.

L’iniziativa di Aruba è valida fino alle 23:59 di oggi 24 giugno 2026 e permette di ridurre in modo significativo il costo del primo anno di attivazione.

Attiva i servizi hosting di Aruba con lo sconto del 60%

Come funziona la promozione Aruba sui servizi hosting

Aruba offre diversi servizi hosting e domini, per poter avviare il proprio progetto online in pochissimi passi e a un prezzo che ancora per oggi è molto vantaggioso:

ServizioPrezzo promoPrezzo senza scontoRinnovo
Dominio con email0,40 € + IVA0,99 € + IVAda 16,49 € + IVA/anno
Hosting Linux Easy3,96 € + IVA9,90 € + IVAda 59,99 € + IVA/anno
Hosting Windows Easy3,96 € + IVA9,90 € + IVAda 59,99 € + IVA/anno
Hosting WordPress4,76 € + IVA11,90 € + IVAda 49,99 € + IVA/anno
Hosting Gestito Smart WordPress5,96 € + IVA14,90 € + IVAda 79 € + IVA/anno
Hosting Gestito WooCommerce31,96 € + IVA79,90 € + IVAda 249 € + IVA/anno

L’offerta di Aruba copre siti web, WordPress ed e-commerce

La promozione di Aruba non riguarda soltanto le soluzioni hosting tradizionali. Nel catalogo rientrano infatti anche i servizi dedicati a WordPress gestito, WooCommerce e gli strumenti per la realizzazione di siti web tramite Aruba SuperSite.

Tra le proposte più interessanti figurano:

  • Aruba SuperSite Easy a 7,16 euro più IVA per il primo anno
  • Aruba SuperSite Professional a 7,96 euro più IVA

Entrambe le soluzioni sono pensate per chi desidera creare una presenza online senza competenze tecniche avanzate.

Infrastruttura, sicurezza e supporto

Uno degli aspetti che distingue Aruba nel mercato dei servizi hosting è l’infrastruttura proprietaria. I servizi vengono erogati attraverso data center distribuiti sul territorio nazionale e progettati secondo elevati standard di affidabilità.

Sul fronte della sicurezza sono presenti:

  • sistemi anti-DDoS
  • firewall
  • strumenti di rilevamento delle intrusioni
  • monitoraggio continuo delle principali vulnerabilità che possono colpire CMS come WordPress.

A questo si aggiunge un supporto clienti disponibile 24 ore su 24 tramite ticket, telefono e live chat.

Attiva i servizi hosting di Aruba con lo sconto del 60%
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

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