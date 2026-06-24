NordVPN ha attivato una delle promozioni più vantaggiose dell’anno per chi è alla ricerca di una VPN per aggirare il “problema” dei siti bloccati. L’azienda propone infatti fino al 75% di sconto sui piani biennali, con 3 mesi aggiuntivi inclusi e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

L’iniziativa di NordVPN mira non solo a proteggere la navigazione degli utenti, ma anche a consentire un accesso più sicuro ai contenuti online quando si viaggia o si utilizzano reti soggette a restrizioni.

Come funziona la soluzione NordVPN per i siti bloccati

Chi cerca una rete privata virtuale trova in NordVPN la soluzione più adatta. L’utilizzo di una VPN permette di creare un tunnel crittografato tra il dispositivo dell’utente e Internet. In questo modo il traffico dati viene protetto e l’indirizzo IP reale viene nascosto.

Il servizio di NordVPN, dunque, consente di accedere in modo più sicuro ai siti normalmente disponibili nel proprio Paese anche durante trasferte o soggiorni all’estero. La rete può contare su oltre 9.500 server distribuiti in più di 220 località a livello globale.

I vantaggi principali dell’offerta di NordVPN

Tra le funzionalità incluse nel pacchetto di offerte dell’azienda figurano:

connessione VPN veloce e crittografata;

protezione contro phishing e truffe online;

supporto fino a 10 dispositivi contemporaneamente;

Dark Web Monitor per verificare eventuali fughe di dati;

blocco di pubblicità e tracker;

antivirus integrato di nuova generazione;

gestore password multipiattaforma;

protezione durante l’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche.

Le offerte NordVPN disponibili

Sono tre le offerte NordVPN disponibili: si parte dai piani mensili, per arrivare poi agli annuali e ai biennali che garantiscono uno sconto maggiore per l’utente.

Ai prezzi indicati dall’azienda potrebbe essere applicata l’IVA: per tutti i piani, inoltre, è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Piano biennale NordVPN: Base, Completo e Ultimate Max

La promozione di NordVPN più interessante riguarda i piani di due anni, che includono anche 3 mesi extra.

Piano Prezzo mensile Durata promo Caratteristiche principali Base 3,49 € 27 mesi VPN ultraveloce, protezione online Completo 4,49 € 27 mesi VPN, antivirus, password manager, Dark Web Monitor Pro Ultimate Max 8,49 € 27 mesi Tutte le funzioni del Completo, IP dedicato e Assicurazione Cyber

Tra le opzioni disponibili, il piano Completo rappresenta il pacchetto più richiesto. Oltre alla VPN include strumenti dedicati alla cybersecurity quotidiana come antivirus avanzato, protezione dalle chiamate fraudolente, monitoraggio del dark web e password manager.

Per chi desidera una tutela ancora più ampia è disponibile Ultimate Max, che aggiunge un IP dedicato e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro per determinati danni derivanti da frodi informatiche, secondo i termini previsti dal servizio.

Prezzi NordVPN: piani annuali Base, Completo e Ultimate Max

I piani annuali permettono di ottenere sconti fino al 64% rispetto alle tariffe di rinnovo. Il piano Completo è quello che offre il miglior equilibrio tra prezzo e funzionalità, grazie alla presenza dell’antivirus integrato, della protezione dalle truffe online e del monitoraggio avanzato delle violazioni dei dati.

Piano Prezzo mensile promo Costo primo anno Prezzo di rinnovo Principali funzionalità Base 5,49 € 65,88 € 139,08 €/anno VPN ultraveloce, protezione online, fino a 10 dispositivi Completo 6,49 € 77,88 € 219,48 €/anno VPN, antivirus next-gen, Dark Web Monitor Pro, password manager Ultimate Max 10,49 € 125,88 € 338,28 €/anno Tutte le funzioni del Completo, IP dedicato e Assicurazione Cyber

Prezzi NordVPN: piani mensili Base, Completo e Ultimate Max

Chi desidera esclusivamente una VPN per navigare in sicurezza e accedere ai contenuti online può orientarsi sul piano Base. Questo pacchetto, però, non garantisce la protezione digitale più completa, offerta, invece, dai piani Completo e Ultimate Max.

Piano Prezzo mensile Funzionalità incluse Base 14,99 € VPN sicura e veloce, protezione della connessione internet Completo 19,99 € VPN, antivirus next-gen, Dark Web Monitor Pro, blocco pubblicità e tracker, password manager Ultimate Max 23,79 € Tutte le funzioni del Completo, IP dedicato e Assicurazione Cyber

Sicurezza digitale oltre la semplice VPN

L’offerta NordVPN non si limita allo sblocco dei siti e alla protezione della connessione. La piattaforma integra Threat Protection Pro, una tecnologia che continua a bloccare malware, siti pericolosi, pubblicità invasive e tracker anche quando la VPN non è attiva.

A questo si aggiungono il monitoraggio delle credenziali compromesse, l’archiviazione cloud crittografata disponibile nei pacchetti avanzati e strumenti specifici contro le truffe telefoniche. Un ecosistema che trasforma la VPN in una soluzione completa per la sicurezza digitale personale.