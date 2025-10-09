PA, così l’AI abilita l’interoperabilità dei dati: il caso Napoli e Watsonx IBM

L’interoperabilità dei dati per le pubbliche amministrazioni locali e non è uno degli elementi che abilitano l’innovazione, favorendo lo sviluppo di servizi più efficienti, migliorandone l’accessibilità e rendendo più snelli e semplici i processi. Passi fondamentali nel percorso di trasformazione digitale, resi possibili anche grazie ai fondi del PNRR: è il caso del Comune di Napoli, che ha aderito alla Piattaforma nazionale dati digitali per condividere in tempo reale dati con le altre PA, come l’Inps ad esempio, e, inoltre, sta lavorando alla realizzazione di una piattaforma omnicanale per riunire tutti i servizi pubblici. Per questo, l’ente ha introdotto la soluzione Watsonx di IBM.