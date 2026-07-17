AI nelle aziende italiane: adozione alta, governo fragile

Esiste uno spazio tra lo stimolo e la risposta. È in quello spazio che risiede la libertà. Viktor Frankl lo scriveva come filosofo e come medico e la riflessione appartiene a ogni epoca in cui gli esseri umani si trovano di fronte a forze che sembrano più grandi di loro. L’Intelligenza Artificiale è una di queste forze e la domanda che un indice come l’AI Management Index (AIMI) pone implicitamente è esattamente questa: quello spazio lo stiamo difendendo, o lo stiamo cedendo?