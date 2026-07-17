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AI Management Index 2026

AI nelle aziende italiane: adozione alta, governo fragile

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Il management italiano usa già l’intelligenza artificiale, ma solo una minoranza di organizzazioni ha costruito regole, ruoli e processi per governarla. L’AI Management Index 2026 fotografa un Paese in movimento, con competenze ancora fragili e una sfida decisiva sulla responsabilità

Pubblicato il 17 lug 2026
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Teresa Lavanga

Direttrice CIDA

leadership saggezza del volto
Business man, meeting and confident with leadership for diversity, teamwork and management in office. Executive, portrait and mature person for collaboration, development and crossed arms with pride

Esiste uno spazio tra lo stimolo e la risposta. È in quello spazio che risiede la libertà. Viktor Frankl lo scriveva come filosofo e come medico e la riflessione appartiene a ogni epoca in cui gli esseri umani si trovano di fronte a forze che sembrano più grandi di loro. L’Intelligenza Artificiale è una di queste forze e la domanda che un indice come l’AI Management Index (AIMI) pone implicitamente è esattamente questa: quello spazio lo stiamo difendendo, o lo stiamo cedendo?

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