Esiste uno spazio tra lo stimolo e la risposta. È in quello spazio che risiede la libertà. Viktor Frankl lo scriveva come filosofo e come medico e la riflessione appartiene a ogni epoca in cui gli esseri umani si trovano di fronte a forze che sembrano più grandi di loro. L’Intelligenza Artificiale è una di queste forze e la domanda che un indice come l’AI Management Index (AIMI) pone implicitamente è esattamente questa: quello spazio lo stiamo difendendo, o lo stiamo cedendo?
AI Management Index 2026
AI nelle aziende italiane: adozione alta, governo fragile
Il management italiano usa già l’intelligenza artificiale, ma solo una minoranza di organizzazioni ha costruito regole, ruoli e processi per governarla. L’AI Management Index 2026 fotografa un Paese in movimento, con competenze ancora fragili e una sfida decisiva sulla responsabilità
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