ChatGPT Work, l’AI supera la chat: ecco che cambia davvero

OpenAI non ha deluso le aspettative degli annunci di luglio ed ha rivelato al mondo la sua nuova strategia oltre la Chat che l’ha resa popolare poco meno di quattro anni fa: la app di ChatGPT cambia e di conseguenza la percezione che i suoi utenti hanno del servizio. Inoltre, dopo l’avallo del governo americano anche la versione 5.6 del modello Gpt è stata resa disponibile nelle tre versioni Sol, Terra e Luna.