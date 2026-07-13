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ChatGPT Work, l’AI supera la chat: ecco che cambia davvero

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OpenAI cambia la app di ChatGPT, porta al centro ChatGPT Work e rende disponibili i modelli GPT 5.6 Sol, Terra e Luna. La svolta sposta l’interazione verso agenti capaci di lavorare su file e applicazioni, con effetti su costi, dati aziendali e concorrenza

Pubblicato il 13 lug 2026
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Antonio Cisternino

Università di Pisa

chatgpt work

OpenAI non ha deluso le aspettative degli annunci di luglio ed ha rivelato al mondo la sua nuova strategia oltre la Chat che l’ha resa popolare poco meno di quattro anni fa: la app di ChatGPT cambia e di conseguenza la percezione che i suoi utenti hanno del servizio. Inoltre, dopo l’avallo del governo americano anche la versione 5.6 del modello Gpt è stata resa disponibile nelle tre versioni Sol, Terra e Luna.

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