Google Workspace: le funzionalità utili alle aziende

C’è chi ricorda Google Workspace con i suoi nomi precedenti ossia, nell’ordine, Google Apps e G Suite ma, al di là dell’evoluzione indotta dal passare del tempo, la sostanza rimane la medesima: un ecosistema di strumenti erogati in Cloud per favorire attività e collaborazione online.

Il Cloud computing come lo intende Big G con Google Workspace è una suite di prodotti e servizi pensati per essere molto facili da usare e accessibili via web e via app per dispositivi mobili.

Tuttavia, Google Workspace non va confuso con i tanti prodotti e servizi che Google eroga in Cloud e che – più o meno direttamente – si contendono il mercato dei Big data lungo tutta la filiera. Il raggio di azione, in questo specifico caso, è ampio ma limitato.

Cosa si intende per Google Workspace

Un insieme di servizi dediti alla collaborazione, come detto, orientati a un pubblico aziendale ma non del tutto avulso alla clientela privata. I servizi cloud sono:

Gmail, nella veste professionale e personalizzata che permette di usare indirizzi email come, per esempio, nome.cognome@nomeazienda.it

che permette di usare indirizzi email come, per esempio, nome.cognome@nomeazienda.it Calendar, ossia la creazione di calendari, integrarli nelle diverse applicazioni della suite e condividerli

Meet e Chat, strumenti per le conferenze video e voce e un servizio di messaggistica , anche questi integrati in tutti gli applicativi di Google Workspace

, anche questi integrati in tutti gli applicativi di Google Workspace Documenti, fogli e presentazioni , strumenti per l’elaborazione del testo, per i fogli di calcolo e per le presentazioni che richiamano i più famosi applicativi delle suite per l’ufficio di Microsoft

, strumenti per l’elaborazione del testo, per i fogli di calcolo e per le presentazioni che richiamano i più famosi applicativi delle suite per l’ufficio di Microsoft Keep , per creare note e liste

, per creare note e liste Sites, strumenti che semplificano e velocizzano la creazione di pagine web

Moduli, consente di realizzare sondaggi

Drive, Cloud storage per l’archiviazione dei file

Cloud search, permette di trovare file all’interno di Drive

App script, consente invece la personalizzazione dei processi, uno strumento low-code per integrare Workspace con altri servizi o soluzioni.

Un elenco che, di suo, rende l’idea delle cose che si possono fare con Google Workspace.

Cosa si può fare con Google Workspace

Google Workspace è un alleato per le aziende, per i professionisti, per gli studenti e per chiunque abbia compreso la duttilità del Cloud o ne abbia bisogno.

Al netto degli applicativi aziendali, la gestione tipica di un ufficio può essere completamente effettuata online, contando su principi di collaborazione che annullano le distanze e riducono i tempi. Questo vale anche per gli studenti e qualsiasi utente disposto ad abbracciare la praticità del lavoro tramite la Nuvola.

Fogli di calcolo, documenti e presentazioni sono ormai nelle abitudini d’uso comune, così come lo è l’email e lo sono le applicazioni per la comunicazione a distanza. Molte delle app della suite Google Workspace sono integrabili tra loro e, usando App script, si possono integrare con altri applicativi o, non di meno, creare automatismi e trigger pure non avendo conoscenze di programmazione approfondite.

La sicurezza e la privacy, grossi temi dell’era digitale, sono garantiti dall’impegno con cui Google custodisce e amministra i propri Data center. Non da ultimo, il perfetto funzionamento di Workspace è monitorato senza sosta.

Come fare per accedere a Google Workspace

Le organizzazioni con meno di 300 dipendenti e collaboratori possono provare Google Workspace gratuitamente a questo link, mentre quelle più grandi devono passare per l’ufficio vendite.

Per accedere occorre un account Google Workspace che, almeno dal punto di vista tecnico, è gestito da uno o più amministratori interni all’organizzazione. Per utilizzare l’account è sufficiente inserire le proprie credenziali (indirizzo email e password).

Chi, in precedenza, ha fatto uso di Microsoft Outlook, deve usare il tool Google Workspace Migration for Microsoft Outlook (GWMMO) che provvederà a importare le email di ogni singolo utente.

Come si paga e quanto dura la prova gratuita di Google Workspace

Il servizio si paga o con carta di credito o debito, oppure con addebito diretto su conto corrente e, ancora, con pagamenti anticipati. Le politiche di pagamento possono cambiare da Paese a Paese ed è possibile optare per il rinnovo non automatico.

Il periodo di prova dura 14 giorni, durante i quali tutti i servizi possono essere utilizzati senza limiti.

Chi è l’amministratore di Google Workspace

È una persona che gestisce i servizi per conto dell’organizzazione e che, a seconda delle direttive internet, concede l’accesso ai tool disponibili in Google Workspace. La configurazione avviene attraverso un cruscotto online.