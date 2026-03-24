E finalmente arrivarono, si potrebbe dire, raccomandazioni legislative, sfornate venerdì scorso dalla Casa Bianca, per assicurare all’intelligenza artificiale (IA) un framework regolamentare federale negli Usa.
intelligenza artificiale
Gli Usa verso regole (minime) sull’AI: ecco cosa aspettarsi
La Casa Bianca prova a fissare una cornice federale minima per l’intelligenza artificiale mentre crescono le spinte regolatorie dei singoli stati. Pesano la sfida con la Cina, le paure per lavoro e data center e una campagna elettorale sempre più segnata dall’A
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