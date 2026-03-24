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Gli Usa verso regole (minime) sull’AI: ecco cosa aspettarsi

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La Casa Bianca prova a fissare una cornice federale minima per l’intelligenza artificiale mentre crescono le spinte regolatorie dei singoli stati. Pesano la sfida con la Cina, le paure per lavoro e data center e una campagna elettorale sempre più segnata dall’A

Pubblicato il 24 mar 2026
Stefano da Empoli

presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com)

regole USA intelligenza artificiale

E finalmente arrivarono, si potrebbe dire, raccomandazioni legislative, sfornate venerdì scorso dalla Casa Bianca, per assicurare all’intelligenza artificiale (IA) un framework regolamentare federale negli Usa.

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