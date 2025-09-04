Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

marketing per pmi

PMI: come costruire una strategia digitale davvero efficace

Home Industry 4.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

Una guida strategica e operativa rivolta a imprenditori e manager che vogliono avviare (o ricalibrare) un piano di digitalizzazione solido, realistico e orientato al risultato

Pubblicato il 4 set 2025
Marianna Tramontano

Consulente Marketing Digitale e innovazione per PMI

gamification per pmi (1) trasformazione digitale PMI

Per le piccole e medie imprese, la trasformazione digitale è oggi una delle sfide più importanti per restare competitive in mercati sempre più fluidi e tecnologici. Tuttavia, spesso viene affrontata in modo poco consapevole o con iniziative non necessarie o poco funzionali agli obiettivi aziendali.

Adozione dell’IA: cosa manca alle PMI per fare il salto competitivo

Questa guida intende offrire un quadro completo, pratico ed efficace su come una PMI può costruire un percorso digitale sostenibile. Riprendendo e integrando i temi trattati negli articoli precedenti, esploreremo come definire una roadmap digitale efficace, allocare correttamente budget e risorse ed evitare gli errori comuni. Perché digitalizzare (quasi) sempre ha senso, ma solo con metodo, visione e consapevolezza.

La trasformazione digitale parte dai bisogni del cliente

Nel corso della mia carriera, mi sono spesso trovata a rincorrere progetti “innovativi” imposti dall’alto, nati più per rispondere a logiche interne che a reali esigenze di mercato. In molti contesti aziendali – soprattutto quando si hanno a disposizione grandi budget – l’innovazione può facilmente diventare una questione di immagine: si implementa una piattaforma, si attiva una campagna di gamification o si sperimenta l’intelligenza artificiale, più per dimostrare di essere “al passo” che per migliorare concretamente l’esperienza cliente.

Quante volte, però, questi progetti vengono realmente misurati? Quante aziende comunicano chiaramente l’impatto generato su vendite, retention o soddisfazione cliente? Pochissime. E il motivo è semplice: spesso quegli investimenti non sono nati da una vera necessità di business, ma da esigenze interne, budget da consumare o KPI autoreferenziali.

Con la serie di articoli pubblicata in queste settimane, ho cercato di fare il contrario: riportare la trasformazione digitale al suo vero scopo, quello di rispondere ai bisogni dei clienti e semplificare la loro esperienza. Abbiamo affrontato il marketing digitale in modo pragmatico, analizzando strumenti, approcci e strategie realmente applicabili a una PMI. E una cosa è sempre emersa con chiarezza: la tecnologia non è il punto di partenza. È l’ultimo dei problemi.

Oggi esistono software per ogni esigenza, piattaforme no-code accessibili anche con micro budget, soluzioni in abbonamento attivabili in un giorno. Ma la vera domanda, prima di scegliere qualsiasi strumento, dovrebbe essere: serve davvero al mio cliente?

Se oggi fossi una responsabile marketing chiamata ad avviare un processo di trasformazione digitale, prima ancora di parlare di CRM, chatbot o UX, partirei da tre domande fondamentali:

  • Il processo d’acquisto è semplice?
    Sto perdendo clienti per colpa di un sito confuso, di informazioni mancanti o di un’esperienza d’acquisto poco fluida? Se sì, la priorità non è la tecnologia, ma la comprensione del funnel e del comportamento utente.
  • Si rende facile il contatto prima dell’acquisto?
    Le persone che abbandonano un carrello o escono dal punto vendita lo fanno perché non trovano ciò che cercano o non ricevono risposte in tempo. Qui la domanda chiave è: sto aiutando davvero il cliente nel momento in cui ha un dubbio?
  • Si offre assistenza e fiducia nel post-vendita?
    Un utente non si preoccupa del reso solo quando qualcosa va storto: lo valuta prima di acquistare. Rassicurare, semplificare, essere presenti anche dopo l’acquisto è ciò che costruisce la fiducia e la fidelizzazione.

La tecnologia viene dopo: prima le fondamenta

La trasformazione digitale parte da qui. Solo dopo aver rafforzato questi tre pilastri, semplicità d’acquisto, supporto attivo, assistenza post-vendita, possiamo parlare di strumenti, automazioni, AI. Tutto il resto, per un’impresa che vuole essere concreta, è rumore di fondo.

Amazon è diventata l’e-commerce numero uno al mondo non perché ha usato per prima l’intelligenza artificiale, ma perché ha saputo eliminare ogni frizione nel percorso cliente: un click per comprare, spedizione in 24 ore, assistenza istantanea. La tecnologia è servita a qualcosa, non a fare scena.

Negli articoli precedenti abbiamo visto come un CRM ben impostato possa trasformare il modo in cui parliamo ai clienti, come il content marketing e la SEO siano leve strategiche, e come l’integrazione tra esperienze fisiche e digitali (il phygital) sia oggi essenziale per vendere in modo coerente su tutti i canali.

Abbiamo parlato di social commerce e creator economy come opportunità reali, e dimostrato che anche con 300 euro si può avviare una campagna di gamification efficace. Abbiamo concluso parlando di accessibilità digitale, non solo come obbligo normativo ma come leva di inclusione, etica e valore.

E soprattutto, in ogni articolo abbiamo posto le stesse domande di fondo: ci serve davvero? Serve al nostro cliente? Risolve un problema reale?

Questa è la bussola da seguire. Non serve inseguire ogni nuova tendenza. Serve capire il cliente, e costruire attorno a lui la nostra trasformazione digitale. Il resto, davvero, può aspettare.

Perché digitalizzare (quasi) sempre conviene

Non tutte le imprese devono diventare tech company. Ma oggi, anche l’azienda più tradizionale – che sia una manifattura, un negozio, uno studio professionale – ha a che fare con clienti che usano Google per cercare, WhatsApp per chiedere informazioni, e si aspettano di trovare risposte online in tempo reale.

Digitalizzare conviene quasi sempre perché, se fatto con criterio, ha impatti misurabili su tre aree vitali: efficienza interna, esperienza cliente, e competitività.

Efficienza interna

Un CRM ben configurato fa risparmiare ore di lavoro manuale. Un sistema di email automation riduce l’abbandono dei carrelli senza dover “inseguire” i clienti uno a uno. Un semplice form con workflow può sostituire decine di chiamate per raccogliere documenti o richieste. In pratica: meno tempo sprecato, più tempo per vendere e servire meglio.

Esperienza cliente

Oggi il cliente non è paziente: se non trova le informazioni sul tuo sito, chiude e cerca il competitor. Se non riesce a contattarti subito, scrive a qualcun altro. Se l’esperienza è confusa, se ne va. Un piccolo investimento in UX o assistenza digitale può fare la differenza tra una vendita andata a buon fine e un cliente perso per sempre. Digitalizzare significa essere presenti dove e quando serve, in modo coerente e funzionale.

Competitività

Il digitale livella il campo da gioco. Un piccolo brand, con una strategia mirata e l’uso intelligente degli strumenti digitali, può competere con aziende molto più strutturate. Non perché abbia le stesse risorse, ma perché può essere più veloce, più focalizzato, più rilevante per una nicchia ben definita. Digitalizzare, in questo senso, significa non restare indietro. Significa cogliere opportunità dove i grandi si muovono lentamente, spesso bloccati da burocrazia e processi interni.

Oggi i tuoi competitor si stanno già muovendo: vendono su marketplace, ottimizzano i contenuti per la ricerca vocale, costruiscono funnel automatici che trasformano visitatori in clienti fidelizzati. Rimanere analogici non è una scelta neutra: è un rischio strategico, spesso irreversibile.

Numerosi casi lo dimostrano. Lanieri, startup italiana della moda su misura, ha sfidato i colossi dell’abbigliamento maschile costruendo un’esperienza di acquisto completamente digitale per abiti sartoriali: configuratore online, assistenza in chat, misurazioni tramite webcam. È partita come una scommessa digitale su un mercato iper tradizionale: oggi esporta in tutta Europa ed è stata acquisita dal gruppo Reda.

Oppure Cortilia, che ha digitalizzato il concetto di “spesa a km zero”, creando un e-commerce per prodotti agricoli freschi, collegando piccoli produttori locali a clienti urbani in cerca di qualità e tracciabilità. Mentre i grandi supermercati si adattavano lentamente all’e-commerce, Cortilia ha intercettato un bisogno concreto, costruendo un servizio scalabile e apprezzato.

Anche in settori B2B non mancano esempi: Fatture in Cloud, nata come soluzione smart per la contabilità delle microimprese, ha battuto player storici grazie a un’interfaccia semplice, supporto rapido e onboarding perfetto per chi non è esperto. Risultato: migliaia di clienti e acquisizione da parte di TeamSystem.

Queste imprese non sono cresciute perché avevano budget milionari, ma perché hanno risolto problemi specifici con strumenti digitali mirati. Hanno colto un’esigenza reale, costruito un’offerta su misura, e usato la tecnologia come acceleratore, non come fine.

Digitalizzare non conviene sempre subito, certo. Serve metodo, obiettivi chiari, e un percorso a tappe. Ma anche con budget limitati si possono compiere scelte intelligenti che generano valore: migliorare un funnel, semplificare il check-out, introdurre una chat di assistenza, raccogliere e usare i dati per decidere. Non servono soluzioni complesse: spesso basta togliere attriti, automatizzare il semplice, comunicare meglio.

Come costruire una roadmap digitale efficace

La vera domanda per iniziare è: dove vogliamo arrivare, e cosa serve al cliente lungo il percorso?

Una roadmap digitale è, a tutti gli effetti, un piano strategico composto da obiettivi concreti, fasi temporali, priorità operative e risorse disponibili. Non è una lista dei desideri, né un documento da archiviare in un cassetto. È una bussola che aiuta a restare focalizzati e a prendere decisioni sostenibili, soprattutto quando i budget sono limitati o i team interni sono piccoli.

Partire dai problemi, non dagli strumenti

Un’azienda dovrebbe iniziare con un audit molto semplice ma onesto: cosa non funziona oggi? Dove stiamo perdendo clienti? Quali frizioni incontra l’utente nel contatto, nell’acquisto, nella post-vendita? Solo dopo questa analisi ha senso parlare di strumenti. Un sito lento, una pagina contatti poco chiara, un carrello e-commerce complicato, un’assistenza clienti solo telefonica sono segnali di inefficienze digitali che impattano direttamente sui ricavi. Non serve “l’ultima tecnologia” per risolverli: serve chiarezza.

Definire obiettivi concreti e misurabili (e scartare quelli vaghi)

“Migliorare la presenza online”, “essere più digitali”, “parlare ai giovani”. Ma questi non sono obiettivi: sono buone intenzioni. Un obiettivo misurabile ha sempre un numero, un tempo e un impatto chiaro. Ecco alcuni esempi concreti:

Obiettivi misurabili e utili:

  • Ridurre il tasso di abbandono del carrello dal 68% al 50% entro 3 mesi
  • Aumentare la velocità media del sito da 5 a 2 secondi, entro il prossimo trimestre
  • Ricevere almeno 10 richieste di preventivo al mese tramite il nuovo modulo web
  • Portare il 25% dei clienti attuali a utilizzare l’area riservata online
  • Rispondere al 90% delle richieste WhatsApp entro 2 ore lavorative
  • Recuperare il 20% dei carrelli abbandonati con una campagna email mirata

Obiettivi vaghi o inutili:

  • Avere un sito più bello, innovativo
  • Migliorare la brand awareness
  • Comunicare meglio e in modo più chiaro
  • Essere più competitivi
  • Aumentare “follower” (senza sapere perché o su quale canale)

Questi obiettivi non aiutano a decidere, non permettono di misurare i risultati e creano frustrazione interna.

Procedere per fasi e non tutto insieme

Evitate di cadere nella trappola “facciamo tutto ora”: rifacimento sito, apertura e-commerce, newsletter, automazioni, social media, SEO. Il risultato? Progetti abbandonati a metà, stress del team, budget bruciati.

Meglio concentrarsi su una fase alla volta, con un piccolo obiettivo misurabile per ciascuna. Ecco una struttura realistica:

Fase 1: risolvere le frizioni principali

Obiettivo: far atterrare bene l’utente sul sito e guidarlo fino alla conversione. Azioni:

  • Mappa dei punti di abbandono nel sito
  • Velocizzazione delle pagine principali
  • Revisione del funnel (ad esempio pagine prodotto più chiare, call to action visibili)
  • Implementazione di un modulo contatto semplice e tracciato

Fase 2: migliorare la relazione con i clienti

Obiettivo: mantenere vivo il rapporto dopo il primo contatto o acquisto. Azioni:

  • Attivazione di un CRM per raccogliere lead da sito, email, social
  • Segmentazione base e automazione email post-acquisto
  • Area riservata con storico ordini o preventivi

Fase 3: espansione e canali evoluti

Obiettivo: attivare nuovi punti di contatto per aumentare vendite e fedeltà. Azioni:

  • Integrazione con WhatsApp Business o live chat
  • Social commerce (cataloghi prodotti su Instagram/Facebook)
  • Inizio campagne di fidelizzazione (es. raccolta punti, referral)

Dare ruoli chiari: chi fa cosa e quando

Una roadmap non è utile se “tutti devono contribuire”, ma nessuno è responsabile. Anche in team piccoli, ogni attività deve avere un referente: chi gestisce il sito, chi si occupa dei contenuti, chi tiene i rapporti con i fornitori esterni. Senza questo, ogni decisione si impantana. Spesso bastano 2–3 ore settimanali di una figura interna che faccia da ponte tra l’azienda e i partner digitali. Ma quelle ore devono essere assegnate in modo chiaro. La figura potrebbe essere anche esterna se mancano competenze specifiche interne.

Misurare e correggere la rotta

Infine, una roadmap digitale non è scolpita nella pietra. Deve essere un documento vivo, che si aggiorna sulla base dei risultati ottenuti o sulle reali possibilità di avanzamento. Strumenti come Google Analytics, Search Console, un CRM semplice o anche solo un foglio Excel possono bastare per capire:

  • Quante persone arrivano sul sito, da dove e cosa fanno?
  • Dove si interrompe il processo d’acquisto?
  • Quali azioni stanno funzionando e quali no?

Ogni trimestre, la roadmap va riletta e corretta, non per cambiare tutto, ma per migliorare un passo alla volta.

Budget, ROI e priorità: come allocare risorse in modo intelligente

Se il budget è limitato, l’efficacia sta nella scelta, non nella spesa. Se oggi hai 5.000€ o 10.000 €, non devi fare tutto e non devi iniziare necessariamente da ciò che costa di più.

Un errore frequente è cercare di “fare tutto”, distribuendo risorse su troppe attività: sito, social, e-commerce, CRM, SEO, advertising… e alla fine nulla funziona davvero. Meglio puntare su 2–3 leve ad alto impatto, legate a un obiettivo preciso e continuativo, come:

  • Generare contatti qualificati (lead)
  • Vendere meglio e con meno attriti
  • Fidelizzare chi ha già acquistato

Obiettivo: aumentare i contatti qualificati e portare traffico utile

Budget piccolo, ma focalizzato. Lavoriamo su una singola offerta strategica, con strumenti misurabili e una logica di ottimizzazione continua.

  • 25% – Landing page dedicata a un prodotto o servizio chiave
    Invece di rifare tutto il sito, si realizza una sola pagina ad alta conversione, chiara, mobile-friendly e focalizzata sull’azione (richiesta preventivo, prenotazione, acquisto).
  • 40% – Campagna di promozione mirata (es. Google Ads, Meta Ads)
    Il traffico va indirizzato esclusivamente sulla landing page. Meglio investire su un solo canale ben profilato, piuttosto che disperdere budget in più direzioni.
  • 20% – Attivazione di un CRM leggero con automazioni base
    Serve per non perdere i contatti raccolti: il sistema registra ogni lead, permette il follow-up automatico e crea le basi per una relazione duratura.
  • 15% – Reportistica e ottimizzazione dopo 90 giorni
    Il progetto non finisce con la pubblicazione: serve capire cosa ha funzionato, quali utenti hanno convertito, dove migliorare. Questa percentuale è per misurare, adattare, crescere.

Obiettivo: fidelizzare clienti esistenti e aumentare il valore di ogni acquisto

Investire per far tornare chi ha già comprato è spesso più redditizio che cercare nuovi clienti. Anche con un budget contenuto, si può costruire una base solida per aumentare il valore medio del cliente nel tempo.

  • 30% – Automazioni post-acquisto
     Email di ringraziamento, suggerimenti personalizzati, reminder: aiutano a mantenere vivo il rapporto con il cliente dopo la prima vendita, facilitando il riacquisto.

  • 30% – Programma referral o raccolta punti
     Un incentivo semplice (uno sconto, un omaggio, un codice da condividere) può attivare passaparola e spingere i clienti soddisfatti a tornare e portare altri utenti.

  • 20% – Contenuti post-vendita (FAQ, tutorial, video brevi)
     Aiutano il cliente a usare meglio il prodotto, risolvono dubbi prima che diventino richieste all’assistenza, e rafforzano la fiducia. Costano poco, ma fanno molto.

  • 20% – Analisi dati cliente + follow-up manuale (anche via WhatsApp o telefono)
     Nelle PMI, un contatto umano ben gestito fa la differenza. Controllare chi ha comprato e ricontattarlo con una proposta mirata è spesso più efficace di una campagna.

Gli errori da evitare e da riconoscere in tempo

Nel corso di questo articolo è emerso con chiarezza che la trasformazione digitale non fallisce per mancanza di strumenti, ma per mancanza di direzione. Alcuni errori li abbiamo già evidenziati lungo il cammino: iniziare dai tool invece che dai problemi reali, definire obiettivi vaghi e non misurabili, distribuire il budget su troppe voci, l’idea di fare tutto, senza una vera priorità.

Ma ce ne sono altri, forse più sottili, che vale la pena elencare chiaramente:

Affidarsi alle proposte dei fornitori senza una strategia autonoma

Anche il miglior consulente non può sostituirsi alla visione interna. Se una proposta, per quanto ben confezionata, non risponde a un bisogno reale del nostro cliente o non contribuisce a un obiettivo prioritario, rischia di trasformarsi in una spesa inutile.

Investire in visibilità prima di sistemare i fondamentali

Portare traffico su un sito che non converte, su una pagina confusa o su un’offerta non chiara è una delle forme più comuni di spreco digitale. La visibilità viene dopo: prima serve garantire un’esperienza coerente, credibile e priva di attriti.

Delegare il digitale senza assegnare responsabilità chiare

Quando “se ne occupano tutti”, spesso non se ne occupa nessuno. Anche in una microimpresa, serve una figura di riferimento – interna o esterna – che tenga il filo tra attività, fornitori e risultati, con tempo e mandato per farlo.

Confondere ciò che è nuovo con ciò che è utile

“Essere innovativi” non è un obiettivo in sé. La tecnologia deve servire a migliorare concretamente qualcosa: un processo, un’esperienza, un risultato. Tutto il resto è estetica digitale che distrae.

Non misurare nulla (oppure misurare tutto, ma senza farne nulla)

Se dopo mesi non sappiamo quanti lead abbiamo ottenuto, quanti utenti abbandonano il carrello o quante persone cliccano sui nostri pulsanti chiave, non stiamo gestendo un progetto digitale. Stiamo sperando che funzioni.

Nessuna PMI ha bisogno di essere “perfetta”, ma tutte hanno bisogno di essere efficaci. Nel marketing digitale come nella trasformazione digitale, la vera efficacia comincia sempre da una domanda semplice: “Serve davvero al mio cliente?”

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

T
Marianna Tramontano
Consulente Marketing Digitale e innovazione per PMI
Seguimi su

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
INIZIATIVE
L'ANALISI
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • space economy (1); settore energetico Tecnologie spaziali per la difesa; Elon Musk SpaceX legge spaziale italia legge italiana sullo spazio; tecnologie NATO space economy europea

  • space economy

    Houston, abbiamo un fondo: il private equity porta le Pmi in orbita

    10 Lug 2025

    di Alessandro Sannini

    Condividi
  • ia che pensa (1)

  • intelligenza artificiale

    L'AI che ragiona: ecco la prossima svolta evolutiva

    19 Dic 2024

    di Antonio Cisternino

    Condividi
  • intercettazioni (1)

  • l'approfondimento

    Dal Codice Rocco ai captatori informatici: evoluzione delle intercettazioni in Italia

    28 Ott 2024

    di Michelangelo Di Stefano e Bruno Fiammella

    Condividi

Articolo 1 di 4