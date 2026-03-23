Frontier, il nuovo prodotto commerciale di OpenAI per portare agenti AI nelle aziende, è al centro di una tensione tra giganti. Ci dice molto della piega che l’intelligenza artificiale sta prendendo nel mondo.
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Scontro Microsoft-OpenAI: che ci dice sul futuro dell’intelligenza artificiale
Microsoft minaccia un’azione legale contro OpenAI per ragioni di esclusiva sulla nuova AI agentica Frontier. In ballo c’è il controllo sul futuro dell’intelligenza artificiale, dominato da agenti autonomi
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