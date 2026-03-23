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Scontro Microsoft-OpenAI: che ci dice sul futuro dell’intelligenza artificiale

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Microsoft minaccia un’azione legale contro OpenAI per ragioni di esclusiva sulla nuova AI agentica Frontier. In ballo c’è il controllo sul futuro dell’intelligenza artificiale, dominato da agenti autonomi

Pubblicato il 23 mar 2026
Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

microsoft openai frontier
Foto: Shutterstock

Frontier, il nuovo prodotto commerciale di OpenAI per portare agenti AI nelle aziende, è al centro di una tensione tra giganti. Ci dice molto della piega che l’intelligenza artificiale sta prendendo nel mondo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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