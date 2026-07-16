La transizione digitale delle imprese italiane ha attraversato diverse fasi di rischio non governato: prima lo shadow IT, con l’adozione spontanea di strumenti e applicazioni non autorizzati; poi lo shadow AI, con la diffusione incontrollata di strumenti di intelligenza artificiale generativa tra i dipendenti.
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Shadow operation, il nuovo rischio degli agenti AI in azienda
Dopo shadow IT e shadow AI, le imprese affrontano lo shadow operation: agenti AI autonomi integrati nei processi aziendali, spesso senza controllo formale. Il rischio riguarda identità, credenziali, API, responsabilità organizzativa e governance digitale
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